Новогодний маникюр 2020: актуальные идеи нейл-арта (Фото)

1 Существует бесчисленное количество вариантов тематического маникюра. Мастера, обладающие фантазией и навыками росписи, могут изобразить на ногтях что угодно. Вот и в нашем случае стилист решил отразить новогоднее настроение и нарисовал на ногтевых пластинах не только снежинки, но и забавных пингвинов. Для работы он взял серый, черный, белый лаки и несколько капель яркого лака для прорисовки деталей.

2 Необычный вариант маникюра представлен вам на фотографии. Он может войти в зимнюю коллекцию маникюров, несмотря на то, что выглядит довольно ярко. Темные оттенки лаков удачно сочетаются в этом дизайне – лилово-сливовый и серо-зеленый. Чтобы дополнить дизайн, мастер украсил два средних ногтя серебряным рисунком и яркими стразами. Вы вполне можете сделать такой маникюр на праздник.

3 Черный цвет ногтей означает, что вы хотите проявить индивидуальность. Далеко не каждый мастер выполнит лунную технику на таких условиях. Но на фото продемонстрировано, каким интересным может стать маникюр, где к классическому черному добавлен серый лак для оформления лунок. А если вы дополнительно украсите ногти еще и разноцветными стразами, то дизайн напомнит о стильной вечеринке.

4 Приближается Новый год? Самое время превратить ногти в настоящее украшение вашего праздничного образа. Для этого идеально подойдет яркий красный лак с переливами. Чтобы подчеркнуть, что маникюр не просто красивый, но еще и праздничный, нарисуйте на ноготках снежинки белым лаком, а безымянные ногти украсьте отдельно – изобразите ленточки, которыми перетягивают подарки. Здесь и стразы будут к месту.

5 Для поклонников нестандартных маникюров подходит вот такой вариант ногтевого дизайна. В нем мастер соединил оттенки, которые обычно не рекомендуют сливать воедино – черный, красный, синий, бежевый. Дизайн построен на технике френча, для которого выбран именно черный цвет. Безымянные ногти окрашены в синий и красный с использованием эффекта "аквариум". Яркие стразы дополнят эффект.

6 Один из образцов маникюра, входящего в зимнюю коллекцию, – это черный с зеленым отливом лак и акцент на безымянном пальце, выполненный с помощью крупного ромбовидного глиттера. Ногти средней длины и овальной формы отлично будут смотреться с таким покрытием. Обязательно нанесите сверху зеркальное покрытие, чтобы придать маникюру эффектный блеск. Несмотря на приглушенность, маникюр для каждого дня.

7 Многим женщинам нравится, когда их ногти покрыты черным лаком. Вы можете разнообразить маникюр, дополнив черный матовый цвет желтым крупным глиттером. Решив сделать отдельные ногти яркими, не забудьте нанести стразы по краям ногтевой пластины и покрыть все бесцветным лаком. Кроме того, у вас есть возможность выполнить и лунный маникюр золотом на ногтях второй руки. Это один из самых стильных маникюров.

8 Самое время сделать к новогодней вечеринке ослепительно-красный маникюр. Для работы над ним лучше выбрать овальную форму ногтей, а длину их – выше средней. Ногти просто равномерно покрываются гель-лаком, а сверху, для придания им особенного блеска, обрабатываются бесцветным покрытием. В качестве украшения выберите эффектный декор из стразов.

9 Сказочный зимний маникюр превратит вас в настоящую Снегурочку. В работе мастер использовал бирюзовый и светло-мятный оттенки лака, создав разнообразный дизайн для каждого ногтя. Здесь и классический градиент, и снежинки, украшенные стразами, и эффектный морозный рисунок, выполненный с помощью цветного акрила. Ногти должны быть удлиненными. Оформите их квадратом и создавайте свою сказку.

10 Этот весьма нарядный маникюр смотрится уникально за счет сочетания бледно-розового лака и серо-синего с отливом. Мастер на светлых ногтях выполнил френч, сделав его необычным – серебряным. Маникюр однозначно не повседневный, с таким дизайном можно смело отправляться на новогоднюю вечеринку. Здесь и серебряный лак в качестве украшения будет очень кстати, ведь он придает блеск всему маникюру.

11 Темно-зеленый и черный лаки создают изумительную по уровню элегантности композицию. Для маникюра такое сочетание не редкость. Но в данном случае изюминка маникюра обеспечена золотым оформлением отдельных ногтей. На безымянном ногте создайте лунный маникюр, оставив светлый треугольник. На мизинце золотые полоски можно нанести зигзагами. Маникюр, определенно, праздничный и весьма стильный.

12 Изящный маникюр в черно-голубой гамме подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Это тот вид маникюра, в котором соединяются различные технологии. С помощью белого и бежевого оттенков подчеркнуты лунки, на безымянных ногтях нанесен красивый черный орнамент, и на всех ногтях без исключения создан ультратонкий черный френч. Кроме того, мастер еще и градиент сделал, но так умело, что не сразу и заметишь.

13 Безумно нежный маникюр. Короткие ногти отлично подойдут для его создания. Пастельные тона лаков смотрятся очень красиво. Используем серый цвет и цвет пудры. Каждую руку красим в разный оттенок. Средний палец – изюминка нашего маникюра.Покрываем его черными блестками. На двух любых ноготках рисуем узор в виде цветка – крокуса. Матовый топ задаст ими стиль.

14 Белый маникюр – универсален. Он прекрасно смотрится в свадебном образе невесты и даже подходит для повседневного стиля. Овальные ногти средней длины покрываем белым гель-лаком. С помощью фольговых наклеек делаем лунный узор. Праздничности ноготкам придадут золотые стразы. На ноготке безымянного пальца клеим их в виде колоска. На другой руке, на том же ногте делаем луночку. Финишный топ закрепит его.

15 Французский маникюр считается классикой. Он безупречен. Прекрасно сочетается с любым образом. Вечерний стиль ему задает черный цвет. Рисуем с помощью кисточки тонкую линию френча с удлиненными усиками. На безымянном пальце делаем лунный маникюр и приклеиваем стразы. Он красиво будет смотреться на ногтях средней длины и овальной формы.

16 Элегантный и нежный вид маникюра. Очень часто мы его можем встретить в зимних образах современных модниц. Короткие, квадратные ногти идеальная основа для таких ноготков. За основу берем бледно-розовый гель-лак. Прокрасим им аккуратненько каждый ноготок. На средних пальцах обеих рук делаем нежненькие акценты. На одном мы приклеиваем стразы, а на втором посыпаем посыпкой и рисуем ромбы.

17 Красные ногти – классика. Они безупречно смотрятся в любом образе наших модниц. Ваши руки с такими ноготками выглядят очень женственно. На короткие, овальные ногти нанесем красный лак. На безымянном пальце поверх липкого слоя посыпаем прозрачной посыпкой, так мы сделаем эффект капель.

18 Хороша идея маникюра под вечернее платье. Он смотрится потрясающе на ногтях средней длины и полуквадратной формы. Изюминкой этого маникюра станет бархатный песок черного цвета. Им бы обильно обсыпаем безымянный палец, а на среднем высыпаем узор. Остальную часть ноготков покрываем бледно-розовым гель-лаком.Они смотрятся очень богато.