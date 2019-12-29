Маникюр 2020: актуальные тенденции новогоднего дизайна (Фото)

1 Маникюр с Дедом Морозом Разве могли мы обойти стороной идеи с изображением очаровательного Дедушки Мороза или его заморского коллеги – Санта-Клауса? Забавный вариант со смешными фигурками Деда Мороза с текстурным красным лаком и прозрачными ноготками на некоторых пальцах. Добавьте сюда другие атрибуты праздникам: игрушки или подарки. Красный цвет – хит сезона!

2 Маникюр с оленями Санта-Клауса Волшебные летающие олени Санты – еще одна идея для новогодних и рождественских праздников. Рисунки будут смотреться стильно, если использовать два тона одной цветовой гаммы. Например, бежевый и коричневый. Такая спокойная палитра радует глаз и выигрышно выделяется на фоне очень ярких вариантов маникюра. Забавы ради можно пририсовать одному из оленей крохотный круглый носик красного цвета. Так олень будет походить на красавца Рудольфа, который возглавляет упряжку Санта-Клауса. И дополните рисунок надписью с праздничными пожеланиями.

3 Маникюр с новогодними часами У всех разные новогодние традиции, но абсолютно все люди мира делают одно и то же – нетерпеливо поглядывают на стрелки часов. Так почему бы не изобразить на ноготках циферблат, стрелки которого близятся к полуночи? Выбирайте для основного цвета оттенки ночного неба: синие, черные, фиолетовые.

4 Маникюр со снегирями и рябиной Просто восхитительная идея! Создайте креативный узор с очаровательными пташками, само название которых символизирует зиму и снег. Красногрудые снегири будут смотреться оригинально и нежно. Алые ягоды рябины великолепно дополнят зимний пейзаж.

5 Маникюр с колокольчиками А вы знаете, почему во многих странах мира в новогодних и рождественских украшениях есть колокольчики? Они пришли к нам из языческих культур, где служили талисманами, оберегающими от всего дурного. Древние народы полагали, что звон колокольчиков отпугивает злых духов и ускоряет приход весны. Колокольчики сохранились в праздничной атрибутике у многих народностей и по сей день. Им даже посвящена популярная песенка "Jingle Bells". Можно нарисовать колокольчики, но куда интереснее сделать пирсинг с настоящими крохотными звоночками. Так каждое ваше движение будет издавать мелодичный перезвон.

6 Маникюр со снеговиком Красиво прорисованный снеговичок с носом-морковкой может стать прекрасным акцентом праздничного маникюра. Прелесть идеи в том, что ее можно быстро создать с помощью трех белых точек разного размера, не слишком-то и вырисовывая детали. Но если мастерства вам не занимать, то дерзайте и создавайте своего неповторимого снеговика! Помимо снеговика тут присутствуют и другие зимние мотивы: клетчатый узор пледа и имитация вязаного свитера.

7 Маникюр с полярным медведем Царственный полярный медведь на маникюре с акриловой лепкой будет великолепной идеей для зимнего образа.

8 Маникюр с нарядной елкой Бесспорно, новогодняя красавица станет отличным вариант для узора в маникюре. Нет времени рисовать елку? Тогда просто нанесите на ногти зеленый лак с глиттером и добавьте фигурные разноцветные блестки, символизирующие новогодние украшения.

9 Маникюр со Снегурочкой Существует множество вариантов маникюра с Дедом Морозом, а вот его верную помощницу и внучку незаслуженно обходят стороной. Посмотрите, какая интересная идея с портретом Снегурочки в нежно-голубом наряде, отороченном белым мехом. Для имитации объемного меха понадобится бархатная пудра для нейл-арта или меланж-сахарок.

10 Маникюр со снежинками Изысканные снежинки дивным образом украсят маникюр. Ограничьтесь одной-двумя крупными снежинками на паре ногтей, создавая акцент. Можно их нарисовать, нанести трафаретом или использовать наклейки.

11 Маникюр с красными варежками Санта-Клауса Забавный маникюр с рисунками в виде красных варежек Деда Мороза или Санты. Идея редкая, а от того еще более интересная. От одного взгляда на такие варежки становится теплее, правда?

12 Маникюр с разноцветной гирляндой У вас полным-полно флакончиков с лаком разных цветов? Тогда создайте рисунок с яркой новогодней гирляндой. Чтобы цвета контрастировали, выбирайте нейтральный базовый фон: белый, серебристый и т.д. Знаете, как появились гирлянды? Прежде на елках крепили горящие свечи, что было крайне небезопасно, поскольку дерево могло загореться. Поэтому с изобретением лампочки свечи заменили электрические огоньки гирлянд.

13 Маникюр с Крампусом Мы обещали вам самые разнообразные идеи и держим слово. Под мрачным 13 номером у нас маникюр с главным злодеем Рождества. Пока хорошие детки ждут Санту с подарками, маленькие пакостники боятся появления рогатого Крампуса. Рисуем рожки, копытца, цепи и капли крови. Отличная идея для поклонниц готичного маникюра!

14 Маникюр с бокалами шампанского Возвращаемся к веселой тематике. Новый год многие встречают с игристым вином, дополняющим атмосферу праздника. Изысканно и дорого будут смотреться рисунки бокалов с шампанским, выполненные в золотом или серебряном цвете на черном фоне.

15 Маникюр с елочной игрушкой и звездами Декорированный стразами елочный шар великолепен. Добавьте изображение рождественской звезды, и маникюр станет еще наряднее. А вы знали, почему самыми популярными украшениями для елки считаются шары? Прежде ели украшали самыми настоящими яблоками, символом которых и служит шар. Наряженное дерево одновременно было отсылкой к райскому древу из христианской мифологии и к рогу изобилия из языческих легенд. Вот такое вот интересное слияние культур.

16 Маникюр в стиле карамельного посоха Полосатая карамель с изогнутым кончиком – это символ посоха волхвов, поэтому такие конфеты популярны в рождественские праздники. Классические карамельки украшены диагональными, чередующимися полосками красного и белого цветов. Частенько встречается и зеленая полоска.

17 Маникюр с венком омелы Венок омелы – классика рождественского жанра заграницей. Все чаще венки стали появляться и в наших лавках новогодних и рождественских декораций.

18 Маникюр с ангелами В детстве моим самым любимым украшением елки были фигурки крылатых ангелочков. Во многих семьях сохранилась традиция украшать ель фигурками ангелов. Их можно изобразить на ноготках вместе с подарками. Ангел в новогодних праздниках стал популярным символом благодаря истории об ангеле, сообщившем Марии о том, что она родит Христа. Но не обязательно быть верующим, чтобы порадовать себя таким милым рисунком.

19 Маникюр с имбирным человечком Имбирные пряники в форме человечков стали популярным рождественским десертом. Заграницей дети оставляют их со стаканом молока у камина, как угощенье для Санта-Клауса. К маникюру можно добавить рисунок стакана с молоком или имитацию шоколадной крошки, которую часто кладут в пряники.