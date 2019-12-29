В чем встретить Новый год Белой Металлической Крысы 2020: праздничные образы, украшения и аксессуары (Фото)

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Чтобы не оплошать и быть на высоте в праздничный вечер, нужно заранее продумать не только меню для новогоднего стола, украсить интерьер, приготовить подарки для любимых, родных, близких и друзей, а также подобрать наряд, который идеально подойдёт для встречи 2020 года.

Наряды для Нового года 2020.

Хозяйка грядущего года щедра на обещания, сулящие благополучие, достаток и веселье. Белая Металлическая Крыса как никто другой знает толк даже в самых простых вещах. И всё, что нам остаётся, так это прислушаться к советам астрологов, стилистов и дизайнеров, дабы год действительно был добрым и удачным. Соответственно, прежде всего стоит обратить внимание на основные цвета, символизирующие хозяйку года: от классического белого и чёрного до золотого, серебристого, пастельно-розового и всех оттенков серого.

Платья на Новый год.

Пайетки, стразы, бусины, различные камушки и переливающиеся ткани станут прекрасным дополнением любого образа. Так что смело выбирайте даже самые яркие и отчасти вычурные наряды, которые бы не осмелились надеть ни в один другой год. В ночь с 31 на первое необходимо блистать и сиять в прямом смысле этого слова, только так вы сможете задобрить умного и проворного зверька, который отплатит вам со всей щедростью.