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В чем встретить Новый год Белой Металлической Крысы 2020: праздничные образы, украшения и аксессуары (Фото)

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В чем встретить Новый год Белой Металлической Крысы 2020: праздничные образы, украшения и аксессуары (Фото)
14:11 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Время летит настолько быстро, что не успеешь оглянуться, а Новый год тут как тут.

  • 1

    Чтобы не оплошать и быть на высоте в праздничный вечер, нужно заранее продумать не только меню для новогоднего стола, украсить интерьер, приготовить подарки для любимых, родных, близких и друзей, а также подобрать наряд, который идеально подойдёт для встречи 2020 года.

    Наряды для Нового года 2020.

    Хозяйка грядущего года щедра на обещания, сулящие благополучие, достаток и веселье. Белая Металлическая Крыса как никто другой знает толк даже в самых простых вещах. И всё, что нам остаётся, так это прислушаться к советам астрологов, стилистов и дизайнеров, дабы год действительно был добрым и удачным. Соответственно, прежде всего стоит обратить внимание на основные цвета, символизирующие хозяйку года: от классического белого и чёрного до золотого, серебристого, пастельно-розового и всех оттенков серого.

    Платья на Новый год.

    Пайетки, стразы, бусины, различные камушки и переливающиеся ткани станут прекрасным дополнением любого образа. Так что смело выбирайте даже самые яркие и отчасти вычурные наряды, которые бы не осмелились надеть ни в один другой год. В ночь с 31 на первое необходимо блистать и сиять в прямом смысле этого слова, только так вы сможете задобрить умного и проворного зверька, который отплатит вам со всей щедростью.

  • 2

    Блестящие платья

    Платья из блестящих тканей.

    Планируете пойти на корпоратив? Или же мечтаете оказаться в центре внимания? Тогда смело надевайте наряд из блестящих тканей, будь то платье или же элегантный костюм, переливающийся в тусклом свете интерьера. И если раньше подобная одежда считалась чем-то из ряда вон выходящим, то с приходом нового года все рамки и границы, отвечающие за моветон, улетучиваются, оставляя место шику, блеску и гламуру.

    Платья с пайетками.

    Блестящее платье с одним плечом.

    Роскошные вечерние платья из блестящей ткани.

    Платье с блестящим принтом.

    Платья со стразами.

  • 3

    Чёрное, белое и красное

    Белые платья.

    Если вы придерживаетесь более консервативного стиля, тогда вам стоит обратить внимание на бессмертную классику – чёрное, белое и красное. Эти цвета идеально подойдут как и для выхода в свет, так и для вечера в более уютной и домашней обстановке.

    Благородный красный.

    Самые красивые платья на Новый год.

    Изысканные чёрные платья.

    Платья для корпоратива.

    Вечерний комбинезон.

    Новогодние вечерние платья.

    Просто и со вкусом.

  • 4

    Наряды пастельных цветов и нежные принты

    Нежные вечерние платья на Новый год.

    Для тех, кто хочет выглядеть просто, легко, элегантно, а главное женственно, стоит обратить внимание на наряды пастельных цветов и оттенков. Мягкие, нежные и практически воздушные – они делают образ более романтичным и загадочным, но при этом невероятно неотразимым.

    Платья пудровых цветов и оттенков.

    Нежно-голубое платье.

    Коктейльные платья.

    Элегантные платья на корпоратив.

    Сдержанно, стильно, женственно и элегантно.

    Женственно и стильно.

    Новогодние платья.

  • 5

    Все оттенки серого и стального

    Все оттенки серого.

    Исключением не станет серый цвет и его оттенки, а также стоит обратить внимание и на стальной, который сто процентов оценит не только хозяйка Нового года, а и коллеги.

    Платья для новогоднего вечера.

    Платье металлик.

    Серый - цвет грядущего года.

    Платья стального цвета.

    Новогодние наряды, выполненные в сером цвете.

  • 6

    Украшения и аксессуары

    Новогодние женские балетки.

    Какой Новый год и без украшений и аксессуаров? Как и платья, обувь, сумки, серьги, браслеты и кольца должны сиять и блестеть. И чем больше, тем лучше. Золото, розовое золото, платина, серебро, камни и бижутерия выполненная под благородные драгметаллы – всё это будет уместным в новогоднюю ночь. Исключением не станут и массивные украшения, опять же, выполненные из жёлтых или холодных цветов и оттенков, украшенные россыпью камней, страз или же с переливающимся напылением.

    Туфли для новогоднего вечера.

    Вечерние сумочки.

    Ювелирные украшения.

    Модные украшения для новогодней ночи.

    Туфли в стразах.

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Женская мода, Мода 2020, Новый год 2020, Год Белой Металлической Крысы, Новогодние образы, Праздничные наряды, Женская мода 2020.
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