В чем встретить Новый год Белой Металлической Крысы 2020: праздничные образы, украшения и аксессуары (Фото)

Чтобы не оплошать и быть на высоте в праздничный вечер, нужно заранее продумать не только меню для новогоднего стола, украсить интерьер, приготовить подарки для любимых, родных, близких и друзей, а также подобрать наряд, который идеально подойдёт для встречи 2020 года.
Наряды для Нового года 2020.
Хозяйка грядущего года щедра на обещания, сулящие благополучие, достаток и веселье. Белая Металлическая Крыса как никто другой знает толк даже в самых простых вещах. И всё, что нам остаётся, так это прислушаться к советам астрологов, стилистов и дизайнеров, дабы год действительно был добрым и удачным. Соответственно, прежде всего стоит обратить внимание на основные цвета, символизирующие хозяйку года: от классического белого и чёрного до золотого, серебристого, пастельно-розового и всех оттенков серого.
Платья на Новый год.
Пайетки, стразы, бусины, различные камушки и переливающиеся ткани станут прекрасным дополнением любого образа. Так что смело выбирайте даже самые яркие и отчасти вычурные наряды, которые бы не осмелились надеть ни в один другой год. В ночь с 31 на первое необходимо блистать и сиять в прямом смысле этого слова, только так вы сможете задобрить умного и проворного зверька, который отплатит вам со всей щедростью.
Блестящие платья
Платья из блестящих тканей.
Планируете пойти на корпоратив? Или же мечтаете оказаться в центре внимания? Тогда смело надевайте наряд из блестящих тканей, будь то платье или же элегантный костюм, переливающийся в тусклом свете интерьера. И если раньше подобная одежда считалась чем-то из ряда вон выходящим, то с приходом нового года все рамки и границы, отвечающие за моветон, улетучиваются, оставляя место шику, блеску и гламуру.
Платья с пайетками.
Блестящее платье с одним плечом.
Роскошные вечерние платья из блестящей ткани.
Платье с блестящим принтом.
Платья со стразами.
Чёрное, белое и красное
Белые платья.
Если вы придерживаетесь более консервативного стиля, тогда вам стоит обратить внимание на бессмертную классику – чёрное, белое и красное. Эти цвета идеально подойдут как и для выхода в свет, так и для вечера в более уютной и домашней обстановке.
Благородный красный.
Самые красивые платья на Новый год.
Изысканные чёрные платья.
Платья для корпоратива.
Вечерний комбинезон.
Новогодние вечерние платья.
Просто и со вкусом.
Наряды пастельных цветов и нежные принты
Нежные вечерние платья на Новый год.
Для тех, кто хочет выглядеть просто, легко, элегантно, а главное женственно, стоит обратить внимание на наряды пастельных цветов и оттенков. Мягкие, нежные и практически воздушные – они делают образ более романтичным и загадочным, но при этом невероятно неотразимым.
Платья пудровых цветов и оттенков.
Нежно-голубое платье.
Коктейльные платья.
Элегантные платья на корпоратив.
Сдержанно, стильно, женственно и элегантно.
Женственно и стильно.
Новогодние платья.
Все оттенки серого и стального
Все оттенки серого.
Исключением не станет серый цвет и его оттенки, а также стоит обратить внимание и на стальной, который сто процентов оценит не только хозяйка Нового года, а и коллеги.
Платья для новогоднего вечера.
Платье металлик.
Серый - цвет грядущего года.
Платья стального цвета.
Новогодние наряды, выполненные в сером цвете.
Украшения и аксессуары
Новогодние женские балетки.
Какой Новый год и без украшений и аксессуаров? Как и платья, обувь, сумки, серьги, браслеты и кольца должны сиять и блестеть. И чем больше, тем лучше. Золото, розовое золото, платина, серебро, камни и бижутерия выполненная под благородные драгметаллы – всё это будет уместным в новогоднюю ночь. Исключением не станут и массивные украшения, опять же, выполненные из жёлтых или холодных цветов и оттенков, украшенные россыпью камней, страз или же с переливающимся напылением.
Туфли для новогоднего вечера.
Вечерние сумочки.
Ювелирные украшения.
Модные украшения для новогодней ночи.
Туфли в стразах.