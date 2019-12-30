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Какие цвета волос будут в моде в 2020 году

Смотрите фото (9)
Какие цвета волос будут в моде в 2020 году
23:31 Пн, 30 Декабрь 2019 Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Новый год стучится в двери, а значит пора не только готовить праздничный стол, но и продумывать для себя образ, в котором можно будет провести последующие сезоны.

  • 1

    Оттенки красного

    Вспоминаем о красных оттенках.

    Красный цвет популярен всегда, ведь он придает красоту и изюминку любому образу. Однако именно в 2020-м стоит обратить внимание на такой оттенок, как «красное дерево». Он сочетает в себе коричневый и красный, является одновременно и холодным, и тёплым тоном. А ещё главная его изюминка состоит в том, что он отлично подходит под любой цветотип, а потому ни светлая, ни смуглая кожа не смогут остановить вас от такой покраски.

    Окрашиваясь в такой цвет, помните, что красный оттенок очень капризный. И если вы хотите всегда выглядеть с иголочки, то не забывайте вовремя его подкрашивать и бежать к мастеру-стилисту. Ведь, как только оттенок начнет выгорать и смываться, вы получите не самую привлекательную, «ржавую» медь.

  • 2

    Шоколадно-коричневый

    Холодный шоколад снова в моде.

    В 2019 году этот цвет стал самым популярным и топовым, согласно мнению опытных стилистов. А потому он, конечно же, сопроводит нас и в 2020. И речь идёт, конечно же, исключительно о холодном оттенке, где нет места рыжине, красным тонам и оранжевым бликам, которые только испортят общую картину.

    Холодный шоколадный цвет отлично подходит девушкам с зимним цветотипом, а также обладательницам светлой кожи и темных или же голубых глаз. В особенности хорошо он ложится на русые волосы, что будет приятным бонусом для тех, кто давно хотел сменить цвет.

  • 3

    Серебристый блонд

    Осветляемся, чтобы быть в тренде.

    Пепел, который был так популярен в прошлом сезоне, выходит из моды. Однако не стоит расстраиваться, ведь ему на замену приходит благородный, чистый и холодный серебряный. Такой оттенок идеально подойдет для создания контраста и эксперимента, а также прекрасно вписывается в весенний и зимний цветотипы.

    Однако учтите, что серебро лучше всего ложится на светлые волосы. В случае, если вы яркая обладательница жгучего черного или русого оттенка – не забудьте перед покраской обесцветить волосы у специалиста, чтобы получить желанный оттенок, а не что-то из разряда «ожидание-реальность».

  • 4

    Медовый блонд

    Немного тепла не помешает.

    Этот цвет отлично заменит классическое золото из прошлого сезона. Ведь мёд прекрасно смотрится как в моновариантах, так и в различных цветовых комбинациях. Отметим так же, что очень интересно будет выглядеть прическа в медовом блонде с градиентом или же с отдельными, красочными прядями, которые ложатся как бы сладкой патокой на основной цвет волос. Помните о том, что медовый оттенок подходит исключительно теплым цветотипам, а также прекрасно смотрится на длинных и волосах средней длины.

  • 5

    Лаванда

    Ярким краскам всегда есть место.

    Новый год поощряет различные эксперименты над своей внешностью, в частности те, что касаются смены цвета волос на более яркий и интересный. А потому в новом году стоит обязательно попробовать окрашивание в светлую лаванду или же, как её по-другому зовут, сирень.

    Отличительной чертой такого оттенка является тот факт, что он прекрасно ложится на родной цвет волос – от выбеленного блонда и до русого, придавая ему интересный градиент и блеск. И, конечно же, не забывайте о тщательном уходе и подкрашивании, если не хотите иметь волосы старушечьего цвета.

  • 6

    Огненный рыжий

    Не боимся выглядеть на все сто.

    Цвет страсти или, как его ещё называют, хитрый лисий в этом году будет в особенном почете. В частности, его используют как в одежде, так и в аксессуарах и, конечно же, в качестве оттенка для волос.

    Главное преимущество этого цвета – его вариативность. Существует более десятка оттенков рыжего, которые подойдут девушкам с абсолютно разным цветотипом. А потому не бойтесь экспериментировать, попробуйте варианты с ярким, красочным, глянцевым блеском, цветом летнего пожара и, конечно же, лисичку-сестричку.

  • 7

    Балаяж с яркими корнями

    Больше не нужно волноваться о корнях.

    Кроме цветов, стоит поговорить и о стилях окрашивания. Стилисты утверждают, что 2020 год возведет в тренды так называемый балаяж, который порадует тех, у кого вечно не хватает времени на походы в парикмахерскую. Почему? Потому что эта техника окрашивания предполагает наличие корней в прическе, которые резко контрастируют по цвету с основным тоном.

    В этом году тенденция с балаяжем приятно порадует, поскольку чем длиннее будут корни, тем лучше. И, конечно же, если кончики ваших волос светлые, то корни должны быть на несколько тонов темнее. Отличным вариантом будут черные корни и серебристый перелив волос.

  • 8

    Красочные кончики

    Делаем акцент на кончики.

    А для любителей всего яркого, необычного и бунтарского 2020 год тоже припас козырь в рукаве. И речь идёт о ярких и необычных кончиках. Как правило, такую технику окрашивания можно увидеть на прическах у подростков, однако современная мода диктует свои правила и стирает возрастные границы. Теперь попробовать окрасить свои кончики в насыщенные оттенки смогут все.

    Если не хочется выглядеть совсем по-детски, стоит обратить внимание на тона из пастельной группы. А если хочется драйва и веселья – попробуйте насыщенные и необычные цвета. А также учтите, что длина кончиков должна быть примерно 5 см, а граница между ними и основными волосами – чёткая и заметная.

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Волосы, Уход за волосами, Цвет волос, Модный цвет волос, Мода 2020, Оттенки краски для волос.
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