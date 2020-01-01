И тепло, и красиво: потрясающие образы с зимними платьями (Фото)

Платье-свитер со шнуровкой
Огромный свитер в стиле оверсайз послужит нам ультрамодным платьем. Если у вас есть старенький свитер, не спешите его выбрасывать и не определяйте в категорию вещей «для дома и дачи». Лучше превратите его в трендовую одежду, добавив широкие ленты в виде шнуровки. Такое платье-свитер будет смотреться просто восхитительно в ультрамодном сочетании с высокими сапожками.
Миди-платье с высокой горловиной
Зимой жутко холодно и так мало света, как же хочется ощутить тепло и яркий свет солнышка. Что ж, в этом поможет стильное вязаное платье насыщенного желтого оттенка. Если неоновая палитра для вас чересчур броская, то выбирайте более теплые тона. Например, зимой всегда актуален горчичный цвет.
Великолепные платья с высокой горловиной, длинным рукавом и длиной до колена станут гарантом комфорта, тепла, уюта и стиля. Выбирайте плотную вязку, чтобы не страшиться капризов погоды.
Платье в стиле кольчуги
Зимой актуален блеск металлика, в моде серебро. Так что смело выбирайте вязанные вещи с переливами серого цвета. Интересным решением для динамичного облика искусительницы станет платье, напоминающее стальную кольчугу. Вам понадобятся толстые и плотные нити для крупной вязки в дырочку. По бокам можно украсить платье интересной бахромой.
Учтите, что голое тело не должно просвечиваться сквозь ткань. Во-первых, это вульгарно. Во-вторых, так недолго и простуду подцепить. Если материал просвечивает, под него лучше надеть что-нибудь еще. Например, юбку-карандаш телесного цвета.
Платье с двумя открытыми плечами
Красивый и женственный образ сочетает в себе два модных тренда: открытые плечи и необычные рукава. Не бойтесь, вы не замерзните. Ведь на улице на вас будет верхняя одежда, а в помещении тепло.
Мини-платье с одним открытым плечом
Видные стилисты утверждают, что мода на вещи с двумя открытыми плечами в грядущем сезоне поступится своими позициями т.н. стилю «one cold shoulder». Иными словами, ей на смену идет куда более сексуальный вариант всего с одним открытым плечом. Не бойтесь наряжаться в такие фасоны мини зимой. Вам просто понадобятся дополнительные теплые детали: высокие сапожки и длинное пальто или дубленка. Образ получится сногсшибательным.
Среди трендов года интерес вызывает тенденция смешивать узоры или контрастные части в едином образе. Посмотрите на это платье: очень креативно выглядит контрастная вставка песочного цвета, словно притороченная от свитера. Не забывайте про важность ремней, ведь они помогают подчеркнуть талию.
Худи в стиле мини-платья
Благодаря популярности стиля оверсайз, любой крупный верх моментально превращается в сексуальное мини-платье. Посмотрите только на этот кокетливый вариант с теплым худи. Худи – это разновидность свитера с балахоном. В одежде из такой плотной материи вам гарантированно будет тепло. Добавляем сюда соблазнительные высокие сапожки со змеиным принтом, и вуаля... Готов образ динамичной и роковой искусительницы.
С животными принтами следует быть осторожнее. Они не терпят излишеств. Достаточно одного акцента: или в одежде, или в обуви. Однако данный вариант можно дополнить маникюром с животным принтом, ведь это хит сезона!
Бодикон с длинными рукавами
Черное платье – базовая вещь дамского гардероба. Выбирайте нейтральные фасоны, если хотите создать основу для ансамблей в разных стилях. Зимой отдайте предпочтение моделям с горловиной, с длинными рукавами и сшитыми из плотной ткани на основе шерсти или хлопка.
Платья полностью черного цвета прекрасно сочетаются со спортивными вещами, с рокерским стилем, со свитерами в стиле оверсайз. Помимо того, черное платье – готовый наряд для романтического свидания. Добавьте к нему модный пиджак – и вот уже получился офисный гардероб. Наденьте броские аксессуары – и вы готовы к вечеринке! Впрочем, черные платья великолепны сами по себе. Чтобы подчеркнуть изящные изгибы фигуры, рекомендуется надевать бодиконы. Они, как правило, представлены в длинах мини и миди. Облегающая ткань позволяет выглядеть стройной и сексуальной.