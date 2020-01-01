И тепло, и красиво: потрясающие образы с зимними платьями (Фото)

1 Платье-свитер со шнуровкой Огромный свитер в стиле оверсайз послужит нам ультрамодным платьем. Если у вас есть старенький свитер, не спешите его выбрасывать и не определяйте в категорию вещей «для дома и дачи». Лучше превратите его в трендовую одежду, добавив широкие ленты в виде шнуровки. Такое платье-свитер будет смотреться просто восхитительно в ультрамодном сочетании с высокими сапожками.

2 Миди-платье с высокой горловиной Зимой жутко холодно и так мало света, как же хочется ощутить тепло и яркий свет солнышка. Что ж, в этом поможет стильное вязаное платье насыщенного желтого оттенка. Если неоновая палитра для вас чересчур броская, то выбирайте более теплые тона. Например, зимой всегда актуален горчичный цвет. Великолепные платья с высокой горловиной, длинным рукавом и длиной до колена станут гарантом комфорта, тепла, уюта и стиля. Выбирайте плотную вязку, чтобы не страшиться капризов погоды.

3 Платье в стиле кольчуги Зимой актуален блеск металлика, в моде серебро. Так что смело выбирайте вязанные вещи с переливами серого цвета. Интересным решением для динамичного облика искусительницы станет платье, напоминающее стальную кольчугу. Вам понадобятся толстые и плотные нити для крупной вязки в дырочку. По бокам можно украсить платье интересной бахромой. Учтите, что голое тело не должно просвечиваться сквозь ткань. Во-первых, это вульгарно. Во-вторых, так недолго и простуду подцепить. Если материал просвечивает, под него лучше надеть что-нибудь еще. Например, юбку-карандаш телесного цвета.

4 Платье с двумя открытыми плечами Красивый и женственный образ сочетает в себе два модных тренда: открытые плечи и необычные рукава. Не бойтесь, вы не замерзните. Ведь на улице на вас будет верхняя одежда, а в помещении тепло.

5 Мини-платье с одним открытым плечом Видные стилисты утверждают, что мода на вещи с двумя открытыми плечами в грядущем сезоне поступится своими позициями т.н. стилю «one cold shoulder». Иными словами, ей на смену идет куда более сексуальный вариант всего с одним открытым плечом. Не бойтесь наряжаться в такие фасоны мини зимой. Вам просто понадобятся дополнительные теплые детали: высокие сапожки и длинное пальто или дубленка. Образ получится сногсшибательным. Среди трендов года интерес вызывает тенденция смешивать узоры или контрастные части в едином образе. Посмотрите на это платье: очень креативно выглядит контрастная вставка песочного цвета, словно притороченная от свитера. Не забывайте про важность ремней, ведь они помогают подчеркнуть талию.

6 Худи в стиле мини-платья Благодаря популярности стиля оверсайз, любой крупный верх моментально превращается в сексуальное мини-платье. Посмотрите только на этот кокетливый вариант с теплым худи. Худи – это разновидность свитера с балахоном. В одежде из такой плотной материи вам гарантированно будет тепло. Добавляем сюда соблазнительные высокие сапожки со змеиным принтом, и вуаля... Готов образ динамичной и роковой искусительницы. С животными принтами следует быть осторожнее. Они не терпят излишеств. Достаточно одного акцента: или в одежде, или в обуви. Однако данный вариант можно дополнить маникюром с животным принтом, ведь это хит сезона!