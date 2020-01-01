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Календарь стрижки и красоты на январь 2020 года

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Календарь стрижки и красоты на январь 2020 года
12:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха, избежать проблем и неурядиц.

Очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и что стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на январь 2020 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Первая четверть – 3 января.

Полнолуние – 10 января.

Третья четверть – 17 января.

Новолуние – 25 января.

1 января (среда) – в этот день лучше избежать стрижки, ведь вы можете лишиться энергии и потеряете силы.

2 января (четверг) – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можно привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.

3 января (пятница) – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид и увеличится респектабельность.

4 января (суббота) – чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, категорически запрещается стричься.

5 января (воскресенье) – стрижка привлечет удачу в глазах близких людей и коллег. Она будет способствовать усилению личного обаяния.

6 января (понедельник) – чтобы укрепить свои слабые волосы, рекомендуется делать с ними различные манипуляции.

7 января (вторник) – благополучный день для стрижки волос. Вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

8 января (среда) – если подстричь волосы в этот день, то, вероятно, снизится ваша активность и энергичность.

9 января (четверг) – этот день нейтральный для смены имиджа, ведь не несет собой ни дурного влияния, ни хорошего.

10 января (пятница) – неудачный день для стрижки, ведь после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье.

11 января (суббота) – стрижка плоха тем, что помешает осуществить задуманное. 

12 января (воскресенье) – чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, стоит отложить поход к парикмахеру на будущее.

13 января (понедельник) – не стригите волосы в этот день, чтобы не привлечь в свою жизнь болезнь.

14 января (вторник) – изменения прически способствует интересным событиям в вашей жизни.

15 января (среда) – лучше воздержаться от посещений к парикмахеру, ведь стрижка может привести к страхам, которых не было раньше.

16 января (четверг) – сегодня не стоит стричь волосы. Лучше займитесь их оздоровлением.

17 января (пятница) – в этот день не стоит стричь волосы, ведь стрижка будет иметь на вас дурное влияние.

18 января (суббота) – если в этот день подстричься, то в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем.

19 января (воскресенье) – стоит отказаться от стрижки, ведь она впоследствии может плохо повлиять на работу сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

20 января (понедельник) – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа и перенести поход к парикмахеру на другой день.

21 января (вторник) – стрижка в этот день открывает всю вашу энергию и предоставит трудолюбие и бодрость на долгий период.

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22 января (среда) – стрижка и окрашивание волос спровоцирует в вашей жизни ссору.

23 января (четверг) – день не слишком удачный для стрижки, перенесите поход к парикмахеру.

24 января (пятница) – стрижка в этот день принесет вам энергию и достаток.

25 января (суббота) – в этот день лучше избежать любых манипуляций с волосами.

26 января (воскресенье) – визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.

27 января (понедельник) – стрижка в этот день может привести к разочарованию.

28 января (вторник) – стрижка позволит сохранить прическу и красоту на долгий период.

29 января (среда) – удачный день для классических стрижек. С волосами можно экспериментировать как угодно. В любом случае стрижка будет иметь положительный результат.

30 января (четверг) – благоприятный день для окрашивания волос.

31 января (пятница) – перенесите смену имиджа на более удачный день, который будет наполнен энергетикой.

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Мода, Мода 2020, Январь 2020, Календарь стрижки и красоты на январь.
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