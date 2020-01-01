Календарь стрижки и красоты на январь 2020 года

Очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать.
Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и что стоит ожидать в будущем.
По лунному календарю на январь 2020 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:
Первая четверть – 3 января.
Полнолуние – 10 января.
Третья четверть – 17 января.
Новолуние – 25 января.
1 января (среда) – в этот день лучше избежать стрижки, ведь вы можете лишиться энергии и потеряете силы.
2 января (четверг) – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можно привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.
3 января (пятница) – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид и увеличится респектабельность.
4 января (суббота) – чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, категорически запрещается стричься.
5 января (воскресенье) – стрижка привлечет удачу в глазах близких людей и коллег. Она будет способствовать усилению личного обаяния.
6 января (понедельник) – чтобы укрепить свои слабые волосы, рекомендуется делать с ними различные манипуляции.
7 января (вторник) – благополучный день для стрижки волос. Вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.
8 января (среда) – если подстричь волосы в этот день, то, вероятно, снизится ваша активность и энергичность.
9 января (четверг) – этот день нейтральный для смены имиджа, ведь не несет собой ни дурного влияния, ни хорошего.
10 января (пятница) – неудачный день для стрижки, ведь после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье.
11 января (суббота) – стрижка плоха тем, что помешает осуществить задуманное.
12 января (воскресенье) – чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, стоит отложить поход к парикмахеру на будущее.
13 января (понедельник) – не стригите волосы в этот день, чтобы не привлечь в свою жизнь болезнь.
14 января (вторник) – изменения прически способствует интересным событиям в вашей жизни.
15 января (среда) – лучше воздержаться от посещений к парикмахеру, ведь стрижка может привести к страхам, которых не было раньше.
16 января (четверг) – сегодня не стоит стричь волосы. Лучше займитесь их оздоровлением.
17 января (пятница) – в этот день не стоит стричь волосы, ведь стрижка будет иметь на вас дурное влияние.
18 января (суббота) – если в этот день подстричься, то в будущем могут возникнуть проблемы со здоровьем.
19 января (воскресенье) – стоит отказаться от стрижки, ведь она впоследствии может плохо повлиять на работу сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
20 января (понедельник) – в этот день лучше воздержаться от смены имиджа и перенести поход к парикмахеру на другой день.
21 января (вторник) – стрижка в этот день открывает всю вашу энергию и предоставит трудолюбие и бодрость на долгий период.
22 января (среда) – стрижка и окрашивание волос спровоцирует в вашей жизни ссору.
23 января (четверг) – день не слишком удачный для стрижки, перенесите поход к парикмахеру.
24 января (пятница) – стрижка в этот день принесет вам энергию и достаток.
25 января (суббота) – в этот день лучше избежать любых манипуляций с волосами.
26 января (воскресенье) – визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.
27 января (понедельник) – стрижка в этот день может привести к разочарованию.
28 января (вторник) – стрижка позволит сохранить прическу и красоту на долгий период.
29 января (среда) – удачный день для классических стрижек. С волосами можно экспериментировать как угодно. В любом случае стрижка будет иметь положительный результат.
30 января (четверг) – благоприятный день для окрашивания волос.
31 января (пятница) – перенесите смену имиджа на более удачный день, который будет наполнен энергетикой.