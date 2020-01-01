Стильно и комфортно: потрясающие зимние офисные наряды (Фото)

1 Бежевое пальто Пальто – это просто незаменимая вещь в гардеробе каждой девушки. Оно идеально сочетается практически с любой вещью и никогда не выходит из моды. А самое лучшее то, что такое пальто бежевого цвета всегда привнесет в образ нотку элегантности, даже если вы в джинсах.

2 Юбка миди с высокими сапогами Юбки миди – это тренд сезона осень-зима 2019/2020. И не бойтесь носить их при низких температурах. Создать комфортный и стильный образ вам помогут 7 трендовых способов, как носить юбки этой зимой. Если собираетесь на работу, сочетайте бежевый свитер оверсайз, юбку миди и высокие сапоги. Теплый и элегантный образ готов!

3 Бежевый костюм Костюм – это классический вариант для офисного образа. Однако зачастую такой наряд выглядит скучно и очень строго. Стильный костюм бежевого цвета поможет избежать такого эффекта. Он будет хорошо сочетаться с длинным бежевым пальто. Ну и не забывайте про аксессуары, ведь иногда даже самая маленькая деталь может изменить весь образ.

4 Пиджак с поясом Самые смелые модницы сочетают пиджак со стильным поясом, чтобы подчеркнуть свои формы. Это прекрасная идея, чтобы превратить скучный офисный наряд в стильный и современный. В этом сезоне очень популярными стали пиджаки с массивными плечами, имейте это в виду.

5 Черные штаны и стильные ботинки Прекрасный офисный образ, если речь идет о пятнице, когда можно немного пренебречь строгим офисным стилем. Черные облегающие штаны, свитер оверсайз и черные ботинки на каблуке – хорошее сочетание для осенней погоды. Ну а в зимний период вам точно понадобится теплый пуховик. В выборе вам помогут 10 способов, как носить пуховики в этом сезоне.

6 Ботинки на плоской подошве и пиджак Да, можно свободно носить короткие ботинки на плоской подошве даже зимой. Длинный серый пиджак будет очень хорошо смотреться с брутальными ботинками. А чтобы не замерзнуть, приобретите теплые гольфы в цвет с обувью. "Мамины" джинсы длиной до щиколотки идеально дополнят молодежный образ для выхода на работу.

7 Черный образ Самый элегантный, комфортный и универсальный цвет. Наряд в черном цвете – это всегда хорошая идея. Если у вас намечается важная встреча на работе, сделайте ставку на полностью черный образ. Сочетайте облегающие брюки, футболку и длинный пиджак. Стильное пальто и шарф согреют вас в холодную пору. Ну а несколько ярких аксессуаров разбавят темный образ.

8 Серое пальто А вот и прекрасный вариант для предыдущего образа. Серое пальто смотрится очень стильно с черным нарядом. Серый – один из трендовых цветов сезона, поэтому ни капли не сомневайтесь в таком образе. Вдохновляйтесь!

9 Свитер в полоску Считаете, что яркость – это не вариант для офисного образа? И очень зря, ведь такой яркий свитер смотрится идеально в сочетании с однотонными штанами и элегантной сумкой. Лучше всего выбирать штаны палаццо, так как они хорошо подчеркнут фигуру и скроют ее недостатки.

10 "Обрезанные" джинсы Такие стильные джинсы, как будто бы укороченные собственноручно, могут спокойно носить на работу даже невысокие девушки. Просто сочетайте их с ботинками на высоком каблуке, чтобы ноги казались длинными. В этом наряде еще не хватает теплого пальто с поясом, чтобы подчеркнуть красивую фигуру.

11 Белая футболка и джинсы Наверное, по вашему телу прошла дрожь, как только вы прочли про это "зимнее" сочетание. Конечно, вам еще понадобится теплое меховое пальто в тон с джинсами. Такой наряд подойдет тем девушкам, у кого нет строгого дресс-кода на работе. Смотрится просто и очень стильно.

12 Теплый свитер Вам тяжело переносить зимние холода? Будьте уверены, в таком свитере вы их даже не почувствуете. Обязательно приобретите очень теплый свитер оверсайз и сочетайте его с кожаными штанами, которые стали трендом сезона.

13 Синее пальто Не забывайте про синий цвет, ведь он завоевал огромную популярность в этом сезоне. Это надежный вариант для похода на работу. Сочетайте его со светлыми джинсами, чтобы сбалансировать строгость пальто. Хорошо бы найти ботинки с эффектом кожи крокодила и стильную сумку коричневого цвета. Вдохновляйтесь образом, что на фото.