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Стильно и комфортно: потрясающие зимние офисные наряды (Фото)

Смотрите фото (15)
Стильно и комфортно: потрясающие зимние офисные наряды (Фото)
19:41 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несколько образов, которые точно заставят вас идти зимой на работу с большим удовольствием.

  • 1

    Бежевое пальто

    Пальто – это просто незаменимая вещь в гардеробе каждой девушки. Оно идеально сочетается практически с любой вещью и никогда не выходит из моды. А самое лучшее то, что такое пальто бежевого цвета всегда привнесет в образ нотку элегантности, даже если вы в джинсах.

  • 2

    Юбка миди с высокими сапогами

    Юбки миди – это тренд сезона осень-зима 2019/2020. И не бойтесь носить их при низких температурах. Создать комфортный и стильный образ вам помогут 7 трендовых способов, как носить юбки этой зимой. Если собираетесь на работу, сочетайте бежевый свитер оверсайз, юбку миди и высокие сапоги. Теплый и элегантный образ готов!

  • 3

    Бежевый костюм

    Костюм – это классический вариант для офисного образа. Однако зачастую такой наряд выглядит скучно и очень строго. Стильный костюм бежевого цвета поможет избежать такого эффекта. Он будет хорошо сочетаться с длинным бежевым пальто. Ну и не забывайте про аксессуары, ведь иногда даже самая маленькая деталь может изменить весь образ.

  • 4

    Пиджак с поясом

    Самые смелые модницы сочетают пиджак со стильным поясом, чтобы подчеркнуть свои формы. Это прекрасная идея, чтобы превратить скучный офисный наряд в стильный и современный. В этом сезоне очень популярными стали пиджаки с массивными плечами, имейте это в виду.

  • 5

    Черные штаны и стильные ботинки

    Прекрасный офисный образ, если речь идет о пятнице, когда можно немного пренебречь строгим офисным стилем. Черные облегающие штаны, свитер оверсайз и черные ботинки на каблуке – хорошее сочетание для осенней погоды. Ну а в зимний период вам точно понадобится теплый пуховик. В выборе вам помогут 10 способов, как носить пуховики в этом сезоне.

  • 6

    Ботинки на плоской подошве и пиджак

    Да, можно свободно носить короткие ботинки на плоской подошве даже зимой. Длинный серый пиджак будет очень хорошо смотреться с брутальными ботинками. А чтобы не замерзнуть, приобретите теплые гольфы в цвет с обувью. "Мамины" джинсы длиной до щиколотки идеально дополнят молодежный образ для выхода на работу.

  • 7

    Черный образ

    Самый элегантный, комфортный и универсальный цвет. Наряд в черном цвете – это всегда хорошая идея. Если у вас намечается важная встреча на работе, сделайте ставку на полностью черный образ. Сочетайте облегающие брюки, футболку и длинный пиджак. Стильное пальто и шарф согреют вас в холодную пору. Ну а несколько ярких аксессуаров разбавят темный образ.

  • 8

    Серое пальто

    А вот и прекрасный вариант для предыдущего образа. Серое пальто смотрится очень стильно с черным нарядом. Серый – один из трендовых цветов сезона, поэтому ни капли не сомневайтесь в таком образе. Вдохновляйтесь!

  • 9

    Свитер в полоску

    Считаете, что яркость – это не вариант для офисного образа? И очень зря, ведь такой яркий свитер смотрится идеально в сочетании с однотонными штанами и элегантной сумкой. Лучше всего выбирать штаны палаццо, так как они хорошо подчеркнут фигуру и скроют ее недостатки.

  • 10

    "Обрезанные" джинсы

    Такие стильные джинсы, как будто бы укороченные собственноручно, могут спокойно носить на работу даже невысокие девушки. Просто сочетайте их с ботинками на высоком каблуке, чтобы ноги казались длинными. В этом наряде еще не хватает теплого пальто с поясом, чтобы подчеркнуть красивую фигуру.

  • 11

    Белая футболка и джинсы

    Наверное, по вашему телу прошла дрожь, как только вы прочли про это "зимнее" сочетание. Конечно, вам еще понадобится теплое меховое пальто в тон с джинсами. Такой наряд подойдет тем девушкам, у кого нет строгого дресс-кода на работе. Смотрится просто и очень стильно.

  • 12

    Теплый свитер

    Вам тяжело переносить зимние холода? Будьте уверены, в таком свитере вы их даже не почувствуете. Обязательно приобретите очень теплый свитер оверсайз и сочетайте его с кожаными штанами, которые стали трендом сезона.

  • 13

    Синее пальто

    Не забывайте про синий цвет, ведь он завоевал огромную популярность в этом сезоне. Это надежный вариант для похода на работу. Сочетайте его со светлыми джинсами, чтобы сбалансировать строгость пальто. Хорошо бы найти ботинки с эффектом кожи крокодила и стильную сумку коричневого цвета. Вдохновляйтесь образом, что на фото.

  • 14

    Бежевое пальто и черные джинсы

    Довольно простой и надежный вариант. Вам понадобится теплое бежевое пальто, облегающие джинсы черного цвета, ботинки на каблуке, черный гольф и, конечно, стильная сумка. Вам точно будет тепло и комфортно в этом стильном наряде.

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Мода, Стиль, Образ, Наряд, Мода 2020, Офисный образ.
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