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Мода 2020: ТОП-5 главных правил, которые помогут вам выглядеть стильно и со вкусом (Фото)

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Мода 2020: ТОП-5 главных правил, которые помогут вам выглядеть стильно и со вкусом (Фото)
06:33 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Найти ключик к своему стилю всегда непросто, но есть универсальные правила, которые станут вашими проводниками на этом пути.

  • 1

    Не гонитесь за модой, а культивируйте свой персональный стиль

    Прежде, чем потратить деньги на супер модные и трендовые наряды, убедитесь, что эти детали отражают ваш личный стиль. Спортивный шик, стиль бохо и прочие модные тенденции — это интересно и ярко, но подходят далеко не всем.

  • 2

    Вкладывайтесь в качественные базовые вещи

    Основу любого гардероба должны составлять базовые предметы одежды и аксессуары, которые сочетаются практически со всем и никогда не выйдут из моды. Приобретите классику: маленькое черное платье, белую рубашку, черные брюки, туфли-лодочки, сумку-клатч и плащ. А затем экспериментируйте.

  • 3

    Составьте беспроигрышный комплект из трех вещей

    Выберите из своего гардероба три элемента, пускай базовых, но идеально сочетающихся между собой, в которых будете чувствовать себя удобно в практически любой ситуации. Этот комплект не раз выручит вас в минуты растерянности или спешки.

  • 4

    Не бойтесь повторений

    Некоторые вещи просто созданы для того, чтобы носить их как можно чаще. Такие базовые детали, как белые рубашки, узкие джинсы, кардиганы и прочие универсальные вещи, придуманы как раз для того, чтобы сочетать их с другими, более яркими вещами. Поэтому надевайте их изо дня в день, не боясь показаться скучными.

  • 5

    Используйте базовые аксессуары

    Точно так же, как вы формируете базовый гардероб, возможно приобрести и базовые украшения, которые будут подходить буквально ко всему и выглядеть очень стильно. К примеру: шарф или платок, солнцезащитные очки, ремешок средней ширины на талию, сумку-клатч и классические туфли-лодочки с удлиненным носком. Как только вы приобретете этот универсальный набор, жизнь станет гораздо проще, а образы — интересней.

Стильно и комфортно: потрясающие зимние офисные наряды (Фото)

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Одежда, Модные образы, Стильный наряд, Мода 2020.
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