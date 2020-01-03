Мода 2020: ТОП-5 главных правил, которые помогут вам выглядеть стильно и со вкусом (Фото)

1 Не гонитесь за модой, а культивируйте свой персональный стиль Прежде, чем потратить деньги на супер модные и трендовые наряды, убедитесь, что эти детали отражают ваш личный стиль. Спортивный шик, стиль бохо и прочие модные тенденции — это интересно и ярко, но подходят далеко не всем.

2 Вкладывайтесь в качественные базовые вещи Основу любого гардероба должны составлять базовые предметы одежды и аксессуары, которые сочетаются практически со всем и никогда не выйдут из моды. Приобретите классику: маленькое черное платье, белую рубашку, черные брюки, туфли-лодочки, сумку-клатч и плащ. А затем экспериментируйте.

3 Составьте беспроигрышный комплект из трех вещей Выберите из своего гардероба три элемента, пускай базовых, но идеально сочетающихся между собой, в которых будете чувствовать себя удобно в практически любой ситуации. Этот комплект не раз выручит вас в минуты растерянности или спешки.

4 Не бойтесь повторений Некоторые вещи просто созданы для того, чтобы носить их как можно чаще. Такие базовые детали, как белые рубашки, узкие джинсы, кардиганы и прочие универсальные вещи, придуманы как раз для того, чтобы сочетать их с другими, более яркими вещами. Поэтому надевайте их изо дня в день, не боясь показаться скучными.