Макияж для карих глаз 2020: лучшие и модные тренды (Фото)

Макияж в естественных тонах
Легкий, свежий и сияющий нюд – тренд, актуальный в 2020 году: удлиненные, слегка подкрашенные ресницы, светлая помада или полупрозрачный блеск, легкое прикосновение тенями оттенка нанесенной помады, совершенный тон лица. Для создания такого образа используется минимальный набор средств.
Стрелки
Карим глазам невероятно подходят любые стрелки — минималистичные, кошачьи или винтажные, вариации с острыми или круглыми кончиками. В этом сезоне актуальны как широкие, смазанные, так и четко выверенные линии.
В тренде синие или зеленые акценты на нижнем веке, цветные стрелки. Основное требование — они должны быть сделаны особенно аккуратно.
Красная помада
Яркий, томный и стильный классический образ, основанный на создании превосходно гармонирующего с карими глазами контраста.
Этот вариант предпочтительнее использовать на выход или для вечерних прогулок. Основное правило в таком макияже — полное отсутствие других акцентов.
Монохромный макияж
Тренд сезона — матовая текстура. Макияж глаз, губ и контуринг выдержаны в одной цветовой гамме (сепия, коричневые и кофейные оттенки) сочетающихся друг с другом тонов. Отсутствие четких линий — отличительная черта такого макияжа.
Темно – коричневые смоки для кареглазых — это беспроигрышный вариант. В таком макияже предпочтительно выбрать нейтральную помаду, сделав акцент исключительно на глаза.
Выбирая подходящий вариант из модных направлений в макияже, и следуя своему имиджу и настроению, обладательницы карих глаз смогут подчеркнуть свою природную красоту и индивидуальность.