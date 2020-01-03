Макияж для карих глаз 2020: лучшие и модные тренды (Фото)

Легкий, свежий и сияющий нюд – тренд, актуальный в 2020 году: удлиненные, слегка подкрашенные ресницы, светлая помада или полупрозрачный блеск, легкое прикосновение тенями оттенка нанесенной помады, совершенный тон лица. Для создания такого образа используется минимальный набор средств.

2

Стрелки

Карим глазам невероятно подходят любые стрелки — минималистичные, кошачьи или винтажные, вариации с острыми или круглыми кончиками. В этом сезоне актуальны как широкие, смазанные, так и четко выверенные линии.

В тренде синие или зеленые акценты на нижнем веке, цветные стрелки. Основное требование — они должны быть сделаны особенно аккуратно.