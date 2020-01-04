Маникюр 2020: стильные идеи с "хозяйкой года" на ноготках (Фото)

1 Современные мастера моды и стилистики убеждены, что в 2020 году стоит отдавать свое предпочтение таким цветовым гаммам: коричневому, золотому, снежно-белому, винному и красно-алому.

2 Но, в первую очередь необходимо обратить внимание на стальной и белый оттенок лакового покрытия. Ведь этот год посвящен году «Стальной и белой крысы». Потому многие мастера выбирают именно эти цветовые оттенки при выполнении праздничного маникюра.

3 Главным декором данного сезона является, конечно же, мышка и крыса. Поэтому довольно часто можно увидеть на ноготках современных модниц именно такой орнамент.

4 Мастера маникюра изображают маленького зверька при помощи разнообразных технологий (готовых рисунков в виде наклеек, ручных росписей и выкладывании при помощи страз и многих других элементов декора).

5 Ни один праздничный маникюр не обходится без стразов и мерцающих камней. Вот и данный сезон несет особый подход в сочетании мышки и мелких страз.

6 Мастера маникюра разработали на этот случай массу интересных идей. В их числе имеются такие варианты, где всего пару сияющих камешков способны преобразить нашу хозяюшку года в настоящую королеву. Для модниц и любительниц шика можно использовать полную выкладку мышки из стразов.

7 Все мы привыкли, что французский маникюр носит серьезный характер. Но в 2020 году мастера маникюра рекомендуют проявить в себе некую шалость и позволить сочетать френч с забавными изображениями.

8 Даже самые креативные идеи допускаются для френча. Таким образом, данный сезон переполнен самыми нестандартными поступками, которые способны заинтриговать весь мир.

9 К примеру, французский маникюр будет интересно смотреться, если на одном из ноготков вместо линии улыбки будет изображена белая мышка. Главный фон при таком декоре имеет огромную вариацию оттенков. Все зависит от желания будущей обладательницы маникюра.

10 Нынешний сезон также насыщен серебристыми тонами. Именно серебро является главным украшением женских луков, так как год посвящен «Белой и Стальной крысе». Поэтому стилисты рекомендуют использовать данный оттенок в исполнении праздничного маникюра.

11 Серебристый тон лакового покрытия может использоваться не только в качестве прорисовывания орнамента, но и в виде основного фона. Если же выбирается все-таки рисунок в виде мышки в серебряном оттенке, то в качестве основного тона можно использовать синий, белый, черный, бордовый цвет.

12 Белый является главной доминантой в сезоне 2020 года. Видимо, это связано с оттенком символа года. Белый фон всегда смотрится со стороны сдержанно и элегантно. Тем более, что данный цвет идеально подходит к любому наряду и образу.

13 Мышка в белом цвете при выполнении маникюра идеально смотрится на контрастных оттенках лакового покрытия. К примеру: красном, сером, черном, желтом и коричневом цвете.

14 Черный цвет лакового покрытия предпочитают не все девушки. Но имеются и такие персоны, которые просто не могут представить свои коготки хотя бы без одной ногтевой пластины, покрытой черным цветом.

15 На таком фоне просто замечательно выполнять разнообразные орнаменты. Вот, к примеру, белую мышку. Она просто идеально смотрится в таком классическом контрасте. Тем более, что «мышиный» декор трудно не заметить на женских ручках.

16 Новый сезон позволяет выполнять свои запросы даже самым требовательным и капризным персонам женского пола. Ведь многие красавицы любят резкие переходы с длинных ноготков на короткую длину ногтевой пластины.

17 На такой случай мастера маникюра имеют свои особые техники выполнения орнаментов. Это касается даже проказницы мышки. В числе распространенных идей нейл-арта имеются дизайны, которые могут идеально подходить под все торжественные мероприятия.

18 Обладательницам длинных ноготков мастера моды рекомендуют быть довольно аккуратными при выборе основного оттенка для выполнения маникюра с мышкой. Ведь один неправильный шаг превратит вашу задумку в ужасный нейл-арт.

19 Поэтому они рекомендуют использовать пастельный, нежно-голубой, розовый и сиреневый оттенки. Что касается формы, то главную роль в маникюре с мышкой играет миндаль.