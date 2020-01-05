Стрижки, которые станут главными тенденциями красоты в 2020 году

1 Лонг боб 2020 год не ограничится стрижкой средней длины, но нельзя не отметить, что лонг боб будет занимать лидирующие позиции. Конечно, с некоторыми трансформациями: в 2020 будет популярным удлиненный вариант. Трендовая длина – на три пальца длиннее от подбородка, но чуть выше плеч. Ну а чтобы вы имели точное представление, у нас есть идеальный референс: стрижка модели Кайи Гербер.

2 Стрижка средней длины с кудрями В новом году просто необходимо дать вторую жизнь классическим стрижкам с кудрями. Этот вариант однозначно станет трендом нового года, что успешно доказывает модель Пенелопа Тернес. Важно, чтобы длина этой прически была чуть выше плеч, чтобы было легко контролировать объем и непослушные кудри.

3 Короткая стрижка боб (или длинная пикси) Сложно дать определенное название этой стрижке. Но совершенно ясно, что стрижка, которую носит модель Алина Болотина – и которую мы успели заметить в нескольких лукбуках – будет очень популярной в 2020 году. Это идеальный вариант для тех девушек, которые хотят сделать короткую стрижку, но все никак не решаются. Стилисты уверяют, что такая стрижка хорошо смотрится, как с прямыми, так и с кудрявыми волосами. Этот вариант идеально подходит девушкам с округлым лицом. Благодаря длине до скул эта стрижка подчеркивает скульптурность лица.

4 Стрижка "горшок" Будь то из-за образа Деми Мур в фильме "Привидение", из-за прически Шарлиз Терон (которая поразила всех своим новым имиджем) или из-за стрижки модели Майке Инга, стрижка "горшок" войдет в список тенденций 2020 года. Чтобы она выглядела стильно, нужно идеально подстричь волосы на затылке: они должны быть симметричными и ровными. Кроме того, необходим безупречный переход к основной стрижке. Важно сохранить одинаковую длину и ровность формы этого самого "горшка", который должен начинаться от ушей. Однако если у вас ровные волосы, то не обязательно их расчесывать. Если кудрявые – тоже. Ведь эффект небрежности остается в тренде!

5 Длинные волосы Классика всегда остается классикой. Длинные волосы – это тренд, который никогда не выходит из моды. Очень ровные волосы, длиной до груди станут самым популярным вариантом. Также приветствуется легкий каскад, но все зависит от длины волос, а также их текстуры.

6 Стрижка гарсон За последние месяцы модель Марте Мэй Ван Хаастер не раз появлялась со стрижкой гарсон на подиумах. И это прекрасное подтверждение того, что стрижка гарсон займет достойное место среди трендовых стрижек 2020 года. Это самый популярный вариант, но он однозначно подойдет для тех, кто любит короткие стрижки и хочет чего-то оригинального. Кроме того, подобные стрижки делают лицо визуально стройнее.

7 Стрижка Джейн Биркин И еще один классический вариант, который ввела в моду Джейн Биркин: длина до груди, прямые волосы, двойная челка и пробор посередине. Благодаря такой легкой и небрежной челке, разделенной на две части, лицо становится более светлым и открытым.

8 Обновленная стрижка маллет Стрижка маллет, которая стала популярной в 70-е годы благодаря Дэвиду Боуи, для многих так и останется непонятной, даже ненавистной тенденцией. Однако сейчас она снова возвращается в моду! Дизайнер Гвидо Палау выбрал эту стрижку для модели Эди Кемпбелл. Однако в его варианте более длинные и короткие пряди сходятся воедино, чтобы создать упрощенную версию стрижки маллет. Да, маллет не будет самой востребованной стрижкой в парикмахерских, но все-таки место среди тенденций ничему не уступит.

9 Стрижка средней длины с каскадом Геометричность была одной из главных характеристик трендовых стрижек 2019 года, но в 2020 появятся новые версии геометричных стрижек с легким каскадом. Забудьте о стрижке шегги, ведь 2020 год тяготеет к более простым и ровным формам. Мы предлагаем вам альтернативный вариант, в котором соединяется геометрия и объем.

10 Стрижка лоб с челкой Стрижка, которая покорила мир красоты в 2018 году, снова возвращается в моду. Здесь важно умение создать закругленную форму на кончиках и объем. Поэтому для начала убедитесь, что ваш парикмахер сможет справиться с такой стильной и оригинальной прической в стиле 80-х годов.