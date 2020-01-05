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Входите в новый 2020 год в стильной обуви: трендовые варианты сапог

Смотрите фото (7)
Входите в новый 2020 год в стильной обуви: трендовые варианты сапог
02:29 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы изучили советы стилистов и узнали, какая обувь будет самой модной в период зимы 2020-го.

  • 1

    Обувь до колен и выше

    Высокие сапожки – мастхэв для любой модницы. При том необязательно, чтобы сапоги были непременно на каблуке. Модели на плоской платформе не менее популярны, чем, скажем, стильные сапожки на тоненькой шпильке. В этом сезоне лидируют самые разнообразные фасоны с высоким голенищем: ботфорты, риддинги, сапоги-чулки и так далее.

    Такая обувь не только смотрится красиво, но еще и защищает ножки от брызг и грязи, не позволяя снегу засыпаться за голенище. Стоит выбрать высокие сапоги с теплой подкладкой, если вы хотите избежать простуды и защитить себя от зимних морозов.

  • 2

    Толстая подошва

    Лиза Айке – директор фэшн-отдела в Moda Operandi – с уверенностью знатока заявляет: «Чем толще подошва, тем круче смотрится обувь». Модели с толстой подошвой идеально подойдут поклонницам неформальных субкультур. Если вы любите женственные образы, то это не повод отказываться от грубой обуви с толстой подошвой. Сейчас модно совмещать в одном ансамбле элементы женственного гардероба истинной леди и детали типично мужского гардероба. Толстая подошва так же пойдет верным приверженкам стиля оверсайз. В общем, такую обувь можно носить с чем угодно: с джинсовыми нарядами, с кожаными косухами, с крупными плащами или даже с женственными платьями.

    Выбирая обувь с толстой подошвой, обратите внимание на материю самой подошвы и на наличие шероховатых рисунков. Помните о том, что гладкая подошва скользит на льду и не подходит для пеших прогулок зимой.

  • 3

    Квадратный носок

    Давеча я устроила рейд по магазинам обуви и с разочарованием увидела обилие остроносых сапожек и очень уж скудный выбор обуви с квадратным носком. Похоже, наши бутики не слишком-то следят за советами именитых модельеров. А ведь заграницей именно зимой начинается пик спроса на обувь с квадратными носками. Хотите утереть нос окружающим модницами показать им, что знаете толк в трендах? Тогда откажитесь от остроконечных носков.

    А почему же заграницей так модно носить обувь с квадратными носками именно зимой? Дело тут в практичном подходе. Остроносая обувь сжимает пальцы, нарушает кровоток, от чего ногам просто холодно. А вот в обуви с квадратными носками пальчики не замерзают, не сдавливаются, и вы даже сможете надеть вязаные носочки!

  • 4

    Животный принт

    Рисунки с имитацией узоров на шкуре всевозможных животных остаются неиссякаемым источником вдохновения для дизайнеров всех мастей. Вы хотите смотреться сексуально? Тогда выбирайте принт в стиле хищников. Помимо бессменного лидера с леопардовыми пятнами, другие принты так же пользуются спросом. Особенно стоит обратить внимание на узоры рептилий: чешуйки крокодила и змеи.

    Те же тенденции, к слову, присутствуют и в модных сумках сезона. Учтите, что не стоит слишком уж выдерживать общий дух ансамбля: если у вас животный принт на обуви, то в одежде от него лучше отказаться, чтобы от избытка пятен и полос не мелькало в глазах. Зато можно дополнить образ стильным маникюром с животным принтом!

  • 5

    Отделка мехом

    Зимняя обувь все чаще и чаще отделывается мехом. Учтите, что натуральные меха сейчас не в тренде и лучше отдать предпочтение искусственным аналогам. В таких моделях мех может быть еще и утеплителем, а не только стильным декором.

    Я страх, как завидую девушкам, которые могут позволить себе подобную обувку! К сожалению, в моем городе зимой снег идет вперемешку с дождем, а сочетание слякоти, грязи и мороза – не лучшая атмосфера для меховых отделок. Выбирая такую обувь, учтите свой климат. Так же помните о том, что большинство моделей с мехом не очень уж и долговечны. Тут есть два варианта: либо покупать очень дорогую и высококачественную обувь от импортных производителей, или покупать обувку исключительно дешевую – чтобы поносить один сезон да и выбросить сапожки без малейших сожалений.

    Ну, а если у вас завалялись старенькие, еще крепкие сапоги, которые успели чуть износиться и выглядят, мягко говоря, не модно, то не выбрасывайте их. Лучше украсить обувь искусственным мехом, замаскировав им изношенные места.

  • 6

    Жемчужные украшения

    Жемчуг – бессменное украшение для зимних образов. Пристально изучая модные коллекции, вы увидите жемчуг на одежде, в аксессуарах для волос, на сумках и на обуви. Нередко жемчуг сочетают с модным сейчас бархатом. А вы уже знаете, как носить жемчуг и бархат в этом сезоне?

    Великолепные круглые бусинки очень похожи на снежки, а потому создают праздничное настроение зимней сказки. Опять же, как и с мехом, декорация жемчугом может быть непрактичной. Тут важно убедиться в том, что жемчужины не приклеены на поверхность обуви, а пришиты к ней плотными нитями. Лучше выбирать модели с бусинами, пришитыми леской, ее сложно оторвать (я пробовала). Кстати, жемчуг – еще одна отличная идея стильно замаскировать дефекты, превратив старую обувку в ультрамодную модель.

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Мода, Советы, Обувь, Стиль, Зимняя обувь, Мода 2020.
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