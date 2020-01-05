Входите в новый 2020 год в стильной обуви: трендовые варианты сапог

1 Обувь до колен и выше Высокие сапожки – мастхэв для любой модницы. При том необязательно, чтобы сапоги были непременно на каблуке. Модели на плоской платформе не менее популярны, чем, скажем, стильные сапожки на тоненькой шпильке. В этом сезоне лидируют самые разнообразные фасоны с высоким голенищем: ботфорты, риддинги, сапоги-чулки и так далее. Такая обувь не только смотрится красиво, но еще и защищает ножки от брызг и грязи, не позволяя снегу засыпаться за голенище. Стоит выбрать высокие сапоги с теплой подкладкой, если вы хотите избежать простуды и защитить себя от зимних морозов.

2 Толстая подошва Лиза Айке – директор фэшн-отдела в Moda Operandi – с уверенностью знатока заявляет: «Чем толще подошва, тем круче смотрится обувь». Модели с толстой подошвой идеально подойдут поклонницам неформальных субкультур. Если вы любите женственные образы, то это не повод отказываться от грубой обуви с толстой подошвой. Сейчас модно совмещать в одном ансамбле элементы женственного гардероба истинной леди и детали типично мужского гардероба. Толстая подошва так же пойдет верным приверженкам стиля оверсайз. В общем, такую обувь можно носить с чем угодно: с джинсовыми нарядами, с кожаными косухами, с крупными плащами или даже с женственными платьями. Выбирая обувь с толстой подошвой, обратите внимание на материю самой подошвы и на наличие шероховатых рисунков. Помните о том, что гладкая подошва скользит на льду и не подходит для пеших прогулок зимой.

3 Квадратный носок Давеча я устроила рейд по магазинам обуви и с разочарованием увидела обилие остроносых сапожек и очень уж скудный выбор обуви с квадратным носком. Похоже, наши бутики не слишком-то следят за советами именитых модельеров. А ведь заграницей именно зимой начинается пик спроса на обувь с квадратными носками. Хотите утереть нос окружающим модницами показать им, что знаете толк в трендах? Тогда откажитесь от остроконечных носков. А почему же заграницей так модно носить обувь с квадратными носками именно зимой? Дело тут в практичном подходе. Остроносая обувь сжимает пальцы, нарушает кровоток, от чего ногам просто холодно. А вот в обуви с квадратными носками пальчики не замерзают, не сдавливаются, и вы даже сможете надеть вязаные носочки!

4 Животный принт Рисунки с имитацией узоров на шкуре всевозможных животных остаются неиссякаемым источником вдохновения для дизайнеров всех мастей. Вы хотите смотреться сексуально? Тогда выбирайте принт в стиле хищников. Помимо бессменного лидера с леопардовыми пятнами, другие принты так же пользуются спросом. Особенно стоит обратить внимание на узоры рептилий: чешуйки крокодила и змеи. Те же тенденции, к слову, присутствуют и в модных сумках сезона. Учтите, что не стоит слишком уж выдерживать общий дух ансамбля: если у вас животный принт на обуви, то в одежде от него лучше отказаться, чтобы от избытка пятен и полос не мелькало в глазах. Зато можно дополнить образ стильным маникюром с животным принтом!

5 Отделка мехом Зимняя обувь все чаще и чаще отделывается мехом. Учтите, что натуральные меха сейчас не в тренде и лучше отдать предпочтение искусственным аналогам. В таких моделях мех может быть еще и утеплителем, а не только стильным декором. Я страх, как завидую девушкам, которые могут позволить себе подобную обувку! К сожалению, в моем городе зимой снег идет вперемешку с дождем, а сочетание слякоти, грязи и мороза – не лучшая атмосфера для меховых отделок. Выбирая такую обувь, учтите свой климат. Так же помните о том, что большинство моделей с мехом не очень уж и долговечны. Тут есть два варианта: либо покупать очень дорогую и высококачественную обувь от импортных производителей, или покупать обувку исключительно дешевую – чтобы поносить один сезон да и выбросить сапожки без малейших сожалений. Ну, а если у вас завалялись старенькие, еще крепкие сапоги, которые успели чуть износиться и выглядят, мягко говоря, не модно, то не выбрасывайте их. Лучше украсить обувь искусственным мехом, замаскировав им изношенные места.