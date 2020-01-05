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Маникюр 2020: самые популярные виды вечернего дизайна (Фото)

Смотрите фото (34)
Маникюр 2020: самые популярные виды вечернего дизайна (Фото)
12:33 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Вечерний маникюр не предполагает рамок, запретов и каждая женщина вправе выбрать понравившийся вариант.

  • 1

    Принято считать, что вечерний маникюр может быть выполнен только в темных оттенках. К примеру, в черном, бордовом, изумрудном, фиолетовом или синем цвете.

  • 2

    Безусловно, такие варианты служат прекрасной базой для праздничного нейл-арта и даже без декора выглядят роскошно. Тем не менее, нейл-мастера утверждают, что в современном мире всегда есть место для экспериментов.

  • 3

    Реализовать вечерний вариант маникюра можно даже на пастельных и светлых тонах. Поскольку многое зависит от выбранного рисунка, техники его нанесения и дополнительного декора.

  • 4

    Все большей популярностью пользуется маникюр, состоящий из покрытия в разных оттенках. Для этого можно использовать лак в контрастных тонах или же в разных оттенках одной цветовой гаммы.

  • 5

    Это нестандартные решения, которые всегда подчеркнут красоту вечернего образа. Однако учитывайте, что в данном случае наряд должен быть в сером, белом или черном цвете.

  • 6

    Однотонное покрытие в качестве вечернего маникюра всегда будет уместным. Однако нейл-мастера отмечают, что большей популярностью пользуются различные виды дизайна. Они помогают подчеркнуть чувство вкуса каждой женщины и в целом хорошо подчеркивают, что образ продуман до мелочей.

  • 7

    Бытует мнение, что вечерний маникюр должен быть принципиально другим и не похожим на повседневный дизайн. На самом деле это не совсем так и нейл-мастера всегда это подтверждают.

  • 8

    Если в простой жизни вам по душе легкие, не слишком активные рисунки, то не стоит от этого отказываться. Просто дополните такой дизайн небольшим количеством блесток. Будьте уверены, что они украсят любой маникюр.

  • 9

    Подчеркнуть женственность и элегантность можно с помощью цветочного рисунка на ноготках. Причем он может быть выполненный в совершенно разных техниках и оттенках. Отлично смотрится дизайн в тон основному покрытию с тщательной прорисовкой линий.

  • 10

    Особенно красивым он получается при сочетании глянцевой и матовой фактуры. Не менее привлекательно смотрится цветочный дизайн с ручной прорисовкой. В таком случае цветы выглядят максимально натурально.

  • 11

    Тем, кому не по душе привычные рисунки, рекомендуем сделать абстракцию. Данное решение позволяет всячески экспериментировать, сочетая разные орнаменты, а также толщину и цвет линий.

  • 12

    Поэтому конечный результат всегда получается необычным, разным. К тому же, его можно дополнить блестками, чтобы дизайн получился чуть ярче.

  • 13

    Многие считают, что данные виды дизайна уже давно устарели и больше не актуальны. Смеем вас заверить, что это вовсе не так. Конечно же, классические решения уже не смотрятся оригинально. Но ведь можно проявить фантазию и придумать что-то необычное.

  • 14

    К примеру, френч из блесток выглядит совершенно по-другому. То же самое можно сказать о сочетании лунного дизайна с градиентом. Такие простые эксперименты позволяют создать более интересные, стильные виды дизайна.

  • 15

    Сложно представить оформление ногтей для вечернего выхода без дополнительного декора.

  • 16

    Уже прошли те времена, когда в моде было бесчисленное количество блесток или страз. На сегодняшний день более актуальной стала сдержанная лаконичность. То есть декор используется, но в меру.

  • 17

    Рекомендуем обратить внимание на фольгу. Это поистине универсальный декор, которым просто невозможно испортить маникюр.

  • 18

    В 2020 году как никогда будут актуальны фольгированные оттиски, которые идеально дополняют любой дизайн ногтей.

  • 19

    Кроме того, данный материал прекрасно смотрится в виде фигурных камифубуки. Такие детали прекрасно дополнят однотонное покрытие и сделают его чуть более праздничным. 

  • 20

    То же самое можно сказать о скотч-ленте. С ее помощью можно выгодно подчеркнуть дизайн и тем самым сделать акцент.

  • 21

    Конечно же, блесточки и стразы небольшого размера – маст-хев для вечернего маникюра. Они могут быть разного цвета и размера по вашему усмотрению. Наиболее часто их используют для того, чтобы подчеркнуть рисунок.

    Однако в однотонном покрытии такие детали часто наносят на один-два ноготка. Смотрится такой вариант не менее привлекательно и идеально подходит для вечернего выхода.

  • 22

    Вечерний маникюр – это очередной повод попробовать для себя новый вид дизайна или декора, выходя за рамки привычного.

  • 23

    Не отказывайтесь от подобных экспериментов. Но всегда старайтесь продумать свой образ на вечернее мероприятие до мелочей.

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