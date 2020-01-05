Маникюр 2020: самые популярные виды вечернего дизайна (Фото)

Принято считать, что вечерний маникюр может быть выполнен только в темных оттенках. К примеру, в черном, бордовом, изумрудном, фиолетовом или синем цвете.
Безусловно, такие варианты служат прекрасной базой для праздничного нейл-арта и даже без декора выглядят роскошно. Тем не менее, нейл-мастера утверждают, что в современном мире всегда есть место для экспериментов.
Реализовать вечерний вариант маникюра можно даже на пастельных и светлых тонах. Поскольку многое зависит от выбранного рисунка, техники его нанесения и дополнительного декора.
Все большей популярностью пользуется маникюр, состоящий из покрытия в разных оттенках. Для этого можно использовать лак в контрастных тонах или же в разных оттенках одной цветовой гаммы.
Это нестандартные решения, которые всегда подчеркнут красоту вечернего образа. Однако учитывайте, что в данном случае наряд должен быть в сером, белом или черном цвете.
Однотонное покрытие в качестве вечернего маникюра всегда будет уместным. Однако нейл-мастера отмечают, что большей популярностью пользуются различные виды дизайна. Они помогают подчеркнуть чувство вкуса каждой женщины и в целом хорошо подчеркивают, что образ продуман до мелочей.
Бытует мнение, что вечерний маникюр должен быть принципиально другим и не похожим на повседневный дизайн. На самом деле это не совсем так и нейл-мастера всегда это подтверждают.
Если в простой жизни вам по душе легкие, не слишком активные рисунки, то не стоит от этого отказываться. Просто дополните такой дизайн небольшим количеством блесток. Будьте уверены, что они украсят любой маникюр.
Подчеркнуть женственность и элегантность можно с помощью цветочного рисунка на ноготках. Причем он может быть выполненный в совершенно разных техниках и оттенках. Отлично смотрится дизайн в тон основному покрытию с тщательной прорисовкой линий.
Особенно красивым он получается при сочетании глянцевой и матовой фактуры. Не менее привлекательно смотрится цветочный дизайн с ручной прорисовкой. В таком случае цветы выглядят максимально натурально.
Тем, кому не по душе привычные рисунки, рекомендуем сделать абстракцию. Данное решение позволяет всячески экспериментировать, сочетая разные орнаменты, а также толщину и цвет линий.
Поэтому конечный результат всегда получается необычным, разным. К тому же, его можно дополнить блестками, чтобы дизайн получился чуть ярче.
Многие считают, что данные виды дизайна уже давно устарели и больше не актуальны. Смеем вас заверить, что это вовсе не так. Конечно же, классические решения уже не смотрятся оригинально. Но ведь можно проявить фантазию и придумать что-то необычное.
К примеру, френч из блесток выглядит совершенно по-другому. То же самое можно сказать о сочетании лунного дизайна с градиентом. Такие простые эксперименты позволяют создать более интересные, стильные виды дизайна.
Сложно представить оформление ногтей для вечернего выхода без дополнительного декора.
Уже прошли те времена, когда в моде было бесчисленное количество блесток или страз. На сегодняшний день более актуальной стала сдержанная лаконичность. То есть декор используется, но в меру.
Рекомендуем обратить внимание на фольгу. Это поистине универсальный декор, которым просто невозможно испортить маникюр.
В 2020 году как никогда будут актуальны фольгированные оттиски, которые идеально дополняют любой дизайн ногтей.
Кроме того, данный материал прекрасно смотрится в виде фигурных камифубуки. Такие детали прекрасно дополнят однотонное покрытие и сделают его чуть более праздничным.
То же самое можно сказать о скотч-ленте. С ее помощью можно выгодно подчеркнуть дизайн и тем самым сделать акцент.
Конечно же, блесточки и стразы небольшого размера – маст-хев для вечернего маникюра. Они могут быть разного цвета и размера по вашему усмотрению. Наиболее часто их используют для того, чтобы подчеркнуть рисунок.
Однако в однотонном покрытии такие детали часто наносят на один-два ноготка. Смотрится такой вариант не менее привлекательно и идеально подходит для вечернего выхода.
Вечерний маникюр – это очередной повод попробовать для себя новый вид дизайна или декора, выходя за рамки привычного.
Не отказывайтесь от подобных экспериментов. Но всегда старайтесь продумать свой образ на вечернее мероприятие до мелочей.