Стильная полоска: самые трендовые образы на зиму 2020

Полоска в многослойном образе
Черно-белый контраст – беспроигрышный вариант для тех, кто не любит рисковать с яркими цветами. Сейчас актуальны многослойные образы. Во-первых, они просто модные, во-вторых, зимой они помогают согреться. Сочетайте одежду без узоров с полосатыми вещами вроде туники.
Длинный шарф в полоску
Длинные и широкие шарфы – удобные, стильные и необычайно теплые части зимнего гардероба, помогающие превратить скучный наряд в модный. Смело покупайте шарфы с разноцветными полосами, ведь они точно не выйдут из моды.
Дутая куртка в полоску
Дутые куртки еще недавно сдавали свои позиции, но (с легкой руки видных дизайнеров) они уверено вернулись в мир моды и стиля. Чаще всего в продаже можно увидеть простые курточки без узоров, но порой встречаются и вот такие интересные варианты с яркими полосами. Дутые пуховики могут не просто уберечь нас от морозов, но еще и стать великолепной и модной деталью зимнего облика. Непременно узнайте о том, как носить пуховики в этом сезоне.
Пастельное платье в полоску
На фото выше мы видели молодежный вариант с очень яркими, почти неоновыми цветами. Однако столь насыщенная гамма не всегда в моде. Зато вы точно не прогадаете, если отдадите предпочтение пастельной палитре. Посмотрите, как стильно смотрится это простое платье с нежными оттенками белого, розового и серого.
Свитер в полоску
Сейчас в моде бесчисленное множество фасонов свитеров, среди которых можно встретить все цвета и узоры. Однако для полного соответствия модным тенденциям нам не обойтись без полосатого свитера.
Костюм в полоску
Выищите деловой образ для зимы? Выбирайте костюмы в полоску. Это могут быть как традиционные модели с тонкими полосами и строгими цветами, так и креативные варианты. Как вам яркий малиновый костюм с широкими розовыми полосами?
Платье-свитер в стиле оверсайз в полоску
Стиль оверсайз остается одним из самых популярных трендов. С ним надо быть осторожнее, не надевайте слишком много крупных вещей, иначе образ получится мешковатым, а вы будете казаться толстыми. Чтобы этого не случилось, верх оверсайз надо носить с облегающим низом. Хорошим решением станет вот такой ансамбль из крупного платья-свитера и сапожками-чулками.
Худи в полоску
Поклонницам спортивного стиля надо запастись всевозможными свитшотами, худи (свитерами с капюшонами) и «кенгуру» (свитерами с кармашком на животе). Как видите, полоску можно спокойно сочетать с другими принтами, например, с маскировочным рисунком в военном стиле.
Макси-платье в полоску
Вязанное макси-платье из трикотажа или другой облегающей тело материи подчеркнет вашу фигуру и согреет зимними днями. Не бойтесь горизонтальных полос в таких фасонах, ведь длина макси стройнит и зрительно делает нас выше.
Юбка в полоску
Юбка с узором в полоску делает образ нарядным и привлекательным. Выбирайте любимый фасон юбок, сейчас все они модные. Для создания ретростиля подойдут винтажные юбки фасона солнце-клеш, романтичным девушкам понравятся плиссированные ткани, в деловом гардеробе пригодится строгая юбка-карандаш.
Шапка в полоску
Лыжные шапочки – мастхэв для зимнего гардероба. Только не надо ограничивать свой выбор унылыми черными шапками без украшений. Будьте стильными и экспериментируйте с цветами и узорами. Полосатая шапочка с яркими линиями и огромным помпоном точно поднимет вам настроение.
Богемное платье в полоску
В числе самых трендовых стилей последних лет лидирующие позиции заслуженно завоевал стиль бохо. Богемные образы создать довольно просто: вам понадобятся вещи с восточными узорами, ситцевые платья, широкополые шляпы, аксессуары с бахромой и тому подобное. Как видите, на платье есть микс узоров. Тут виднеются полоски, клетка, турецкий боб и другие симпатичные принты.
Пончо в полоску
Кстати, еще одной базовой вещью для богемного образа может стать пончо. Впрочем, пончо хорошо смотрится и в нарядах других стилей. Строгое пончо в полоску поможет дополнить деловой наряд.
Чулки в полоску
Теплые чулки позволят ногам не мерзнуть зимой, даже если вы надеваете короткие платья и юбки вместе с невысокими ботиночками. Выбирайте стили и цвета полос, дополняющие общий дух ансамбля.
Сапоги в полоску с животным принтом
В числе популярных полосок особого внимания заслуживают линии в стиле животного принта. Сейчас в моду возвращаются полосы тигра и зебры. Так что смело выбирайте такие броские варианты обуви, если хотите подчеркнуть динамичность своей натуры.