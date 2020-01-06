Скачать
Понедельник, 06.01.2020
Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС
Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС
На Ривненщине инкассаторская машина перевернулсь на крышу
На Ривненщине инкассаторская машина перевернулсь на крышу
Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат
Денис Гармаш перешел в европейский чемпионат
В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса"
В Голливуде началась церемония "Золотого глобуса"

Стильная полоска: самые трендовые образы на зиму 2020

Смотрите фото (16)
Стильная полоска: самые трендовые образы на зиму 2020
05:32 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Выбирайте любимые вами варианты полосок: горизонтальные, вертикальные, диагональные, смешанные типы полос… Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно!

  • 1

    Полоска в многослойном образе

    Черно-белый контраст – беспроигрышный вариант для тех, кто не любит рисковать с яркими цветами. Сейчас актуальны многослойные образы. Во-первых, они просто модные, во-вторых, зимой они помогают согреться. Сочетайте одежду без узоров с полосатыми вещами вроде туники.

  • 2

    Длинный шарф в полоску

    Длинные и широкие шарфы – удобные, стильные и необычайно теплые части зимнего гардероба, помогающие превратить скучный наряд в модный. Смело покупайте шарфы с разноцветными полосами, ведь они точно не выйдут из моды.

  • 3

    Дутая куртка в полоску

    Дутые куртки еще недавно сдавали свои позиции, но (с легкой руки видных дизайнеров) они уверено вернулись в мир моды и стиля. Чаще всего в продаже можно увидеть простые курточки без узоров, но порой встречаются и вот такие интересные варианты с яркими полосами. Дутые пуховики могут не просто уберечь нас от морозов, но еще и стать великолепной и модной деталью зимнего облика. Непременно узнайте о том, как носить пуховики в этом сезоне.

  • 4

    Пастельное платье в полоску

    На фото выше мы видели молодежный вариант с очень яркими, почти неоновыми цветами. Однако столь насыщенная гамма не всегда в моде. Зато вы точно не прогадаете, если отдадите предпочтение пастельной палитре. Посмотрите, как стильно смотрится это простое платье с нежными оттенками белого, розового и серого.

  • 5

    Свитер в полоску

    Сейчас в моде бесчисленное множество фасонов свитеров, среди которых можно встретить все цвета и узоры. Однако для полного соответствия модным тенденциям нам не обойтись без полосатого свитера.

  • 6

    Костюм в полоску

    Выищите деловой образ для зимы? Выбирайте костюмы в полоску. Это могут быть как традиционные модели с тонкими полосами и строгими цветами, так и креативные варианты. Как вам яркий малиновый костюм с широкими розовыми полосами?

  • 7

    Платье-свитер в стиле оверсайз в полоску

    Стиль оверсайз остается одним из самых популярных трендов. С ним надо быть осторожнее, не надевайте слишком много крупных вещей, иначе образ получится мешковатым, а вы будете казаться толстыми. Чтобы этого не случилось, верх оверсайз надо носить с облегающим низом. Хорошим решением станет вот такой ансамбль из крупного платья-свитера и сапожками-чулками.

  • 8

    Худи в полоску

    Поклонницам спортивного стиля надо запастись всевозможными свитшотами, худи (свитерами с капюшонами) и «кенгуру» (свитерами с кармашком на животе). Как видите, полоску можно спокойно сочетать с другими принтами, например, с маскировочным рисунком в военном стиле.

  • 9

    Макси-платье в полоску

    Вязанное макси-платье из трикотажа или другой облегающей тело материи подчеркнет вашу фигуру и согреет зимними днями. Не бойтесь горизонтальных полос в таких фасонах, ведь длина макси стройнит и зрительно делает нас выше.

  • 10

    Юбка в полоску

    Юбка с узором в полоску делает образ нарядным и привлекательным. Выбирайте любимый фасон юбок, сейчас все они модные. Для создания ретростиля подойдут винтажные юбки фасона солнце-клеш, романтичным девушкам понравятся плиссированные ткани, в деловом гардеробе пригодится строгая юбка-карандаш.

  • 11

    Шапка в полоску

    Лыжные шапочки – мастхэв для зимнего гардероба. Только не надо ограничивать свой выбор унылыми черными шапками без украшений. Будьте стильными и экспериментируйте с цветами и узорами. Полосатая шапочка с яркими линиями и огромным помпоном точно поднимет вам настроение.

  • 12

    Богемное платье в полоску

    В числе самых трендовых стилей последних лет лидирующие позиции заслуженно завоевал стиль бохо. Богемные образы создать довольно просто: вам понадобятся вещи с восточными узорами, ситцевые платья, широкополые шляпы, аксессуары с бахромой и тому подобное. Как видите, на платье есть микс узоров. Тут виднеются полоски, клетка, турецкий боб и другие симпатичные принты.

  • 13

    Пончо в полоску

    Кстати, еще одной базовой вещью для богемного образа может стать пончо. Впрочем, пончо хорошо смотрится и в нарядах других стилей. Строгое пончо в полоску поможет дополнить деловой наряд.

  • 14

    Чулки в полоску

    Теплые чулки позволят ногам не мерзнуть зимой, даже если вы надеваете короткие платья и юбки вместе с невысокими ботиночками. Выбирайте стили и цвета полос, дополняющие общий дух ансамбля.

  • 15

    Сапоги в полоску с животным принтом

    В числе популярных полосок особого внимания заслуживают линии в стиле животного принта. Сейчас в моду возвращаются полосы тигра и зебры. Так что смело выбирайте такие броские варианты обуви, если хотите подчеркнуть динамичность своей натуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Одежда, Модные образы, Стильный наряд, Мода 2020, Наряды в полоску.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
02 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
03 Марцинкив предложил поставить памятник Бандере на границе с РФ
04 Зеленский в Омане отметил перспективные отрасли для прямых инвестиций
05 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новые члены правительства Австрии примут присягу 7 января
Новые члены правительства Австрии примут присягу 7 января
В Японии свое 117-летие отпраздновала Канэ Танака
В Японии свое 117-летие отпраздновала Канэ Танака
В Венесуэле соперник Гуайдо объявил себя спикером
В Венесуэле соперник Гуайдо объявил себя спикером
Рецепт дня: Рождественская кутья из пшеницы
Рецепт дня: Рождественская кутья из пшеницы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь