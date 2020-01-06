Стильная полоска: самые трендовые образы на зиму 2020

1 Полоска в многослойном образе Черно-белый контраст – беспроигрышный вариант для тех, кто не любит рисковать с яркими цветами. Сейчас актуальны многослойные образы. Во-первых, они просто модные, во-вторых, зимой они помогают согреться. Сочетайте одежду без узоров с полосатыми вещами вроде туники.

2 Длинный шарф в полоску Длинные и широкие шарфы – удобные, стильные и необычайно теплые части зимнего гардероба, помогающие превратить скучный наряд в модный. Смело покупайте шарфы с разноцветными полосами, ведь они точно не выйдут из моды.

3 Дутая куртка в полоску Дутые куртки еще недавно сдавали свои позиции, но (с легкой руки видных дизайнеров) они уверено вернулись в мир моды и стиля. Чаще всего в продаже можно увидеть простые курточки без узоров, но порой встречаются и вот такие интересные варианты с яркими полосами. Дутые пуховики могут не просто уберечь нас от морозов, но еще и стать великолепной и модной деталью зимнего облика. Непременно узнайте о том, как носить пуховики в этом сезоне.

4 Пастельное платье в полоску На фото выше мы видели молодежный вариант с очень яркими, почти неоновыми цветами. Однако столь насыщенная гамма не всегда в моде. Зато вы точно не прогадаете, если отдадите предпочтение пастельной палитре. Посмотрите, как стильно смотрится это простое платье с нежными оттенками белого, розового и серого.

5 Свитер в полоску Сейчас в моде бесчисленное множество фасонов свитеров, среди которых можно встретить все цвета и узоры. Однако для полного соответствия модным тенденциям нам не обойтись без полосатого свитера.

6 Костюм в полоску Выищите деловой образ для зимы? Выбирайте костюмы в полоску. Это могут быть как традиционные модели с тонкими полосами и строгими цветами, так и креативные варианты. Как вам яркий малиновый костюм с широкими розовыми полосами?

7 Платье-свитер в стиле оверсайз в полоску Стиль оверсайз остается одним из самых популярных трендов. С ним надо быть осторожнее, не надевайте слишком много крупных вещей, иначе образ получится мешковатым, а вы будете казаться толстыми. Чтобы этого не случилось, верх оверсайз надо носить с облегающим низом. Хорошим решением станет вот такой ансамбль из крупного платья-свитера и сапожками-чулками.

8 Худи в полоску Поклонницам спортивного стиля надо запастись всевозможными свитшотами, худи (свитерами с капюшонами) и «кенгуру» (свитерами с кармашком на животе). Как видите, полоску можно спокойно сочетать с другими принтами, например, с маскировочным рисунком в военном стиле.

9 Макси-платье в полоску Вязанное макси-платье из трикотажа или другой облегающей тело материи подчеркнет вашу фигуру и согреет зимними днями. Не бойтесь горизонтальных полос в таких фасонах, ведь длина макси стройнит и зрительно делает нас выше.

10 Юбка в полоску Юбка с узором в полоску делает образ нарядным и привлекательным. Выбирайте любимый фасон юбок, сейчас все они модные. Для создания ретростиля подойдут винтажные юбки фасона солнце-клеш, романтичным девушкам понравятся плиссированные ткани, в деловом гардеробе пригодится строгая юбка-карандаш.

11 Шапка в полоску Лыжные шапочки – мастхэв для зимнего гардероба. Только не надо ограничивать свой выбор унылыми черными шапками без украшений. Будьте стильными и экспериментируйте с цветами и узорами. Полосатая шапочка с яркими линиями и огромным помпоном точно поднимет вам настроение.

12 Богемное платье в полоску В числе самых трендовых стилей последних лет лидирующие позиции заслуженно завоевал стиль бохо. Богемные образы создать довольно просто: вам понадобятся вещи с восточными узорами, ситцевые платья, широкополые шляпы, аксессуары с бахромой и тому подобное. Как видите, на платье есть микс узоров. Тут виднеются полоски, клетка, турецкий боб и другие симпатичные принты.

13 Пончо в полоску Кстати, еще одной базовой вещью для богемного образа может стать пончо. Впрочем, пончо хорошо смотрится и в нарядах других стилей. Строгое пончо в полоску поможет дополнить деловой наряд.

14 Чулки в полоску Теплые чулки позволят ногам не мерзнуть зимой, даже если вы надеваете короткие платья и юбки вместе с невысокими ботиночками. Выбирайте стили и цвета полос, дополняющие общий дух ансамбля.