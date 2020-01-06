Маникюр 2020: лучшие идеи повседневного дизайна ноготков (Фото)

1 Выбирая оформление ногтей для повседневной жизни, в первую очередь стоит определиться с цветовой гаммой.

2 В 2020 году нет особых рамок и запретов, поэтому можно выбирать то, что нравится именно вам.

3 Тем не менее, отметим, что популярностью пользуются классические оттенки в виде черного, серого, красного и белого цвета. Они идеально сочетаются между собой, тем самым позволяют создавать бесчисленное количество дизайнов.

4 Кроме того, их можно использовать в качестве основного покрытия для того или иного рисунка.

5 Все также актуальна пастельная цветовая гамма. Нейтральные оттенки идеально дополняют друг друга даже в одном маникюре. Поэтому нередко можно увидеть покрытие с использованием нескольких оттенков.

6 Это смотрится стильно, современно и всегда привлекает внимание. Рекомендуем присмотреться к более глубоким, насыщенным оттенкам. Среди них темно-синий, изумрудный, бордовый, серый и фиолетовый цвет.

7 Каждый из них подходит не только для повседневной жизни, но и для маникюра на вечернее мероприятие.

8 Вот уже несколько лет подряд в моде естественная красота. Поэтому короткая длина ногтей уже точно никого не удивит.

9 Это прекрасное решение для повседневной жизни, поскольку такая длина не мешает в занятиях спортом и домашних делах.

10 По словам нейл-мастеров, преимущественно девушки выбирают однотонное покрытие в нейтральной цветовой гамме. Впрочем, в 2020 году особенно актуальными будут различные рисунки.

11 Несмотря на весомую популярность однотонного покрытия в повседневной жизни, многие девушки все же больше предпочитают дополнять его дизайном. Это не удивительно, ведь даже небольшие детали вмиг преображают самый простой маникюр.

12 В первую очередь стоит отметить оформление с флористическим дизайном. Такой маникюр может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от техники нанесения рисунки, разнообразия оттенков и стиля мастера. Поэтому всегда лучше максимально точно описать, какой результат вы хотите увидеть на ноготках.

13 Следующий по популярности дизайн – геометрия. Уже несколько лет подряд данный вид оформления выбирают современные модницы. Все потому, что его можно сделать лаконичным, еле заметным или же броским, активным.

14 Все зависит от того, какими будут ваши персональные пожелания. Кроме того, рисунок можно нанести не только кистями, но и использовать вместо них скотч-ленту. Такой вариант всегда выглядит более праздничным, ярким.

15 Мраморное покрытие идеально подходит для тех девушек, которые предпочитают нейтральный дизайн в повседневной жизни. Его можно реализовать даже в домашних условиях, но для начала необходимо немного потренироваться.

16 Отдельно стоит отметить маникюр с надписями. Это настоящий тренд, который быстро стал популярным. Все дело в том, что он может быть ярким или нейтральным. Все зависит от основного покрытия. Что касается надписей, то они могут быть шутливыми, смешными, мотивационными.

17 Также многие выбирают для себя любимые цитаты или признание в любви. Они всегда имеют небольшой размер, поэтому на ноготках практически незаметны. Именно по этой причине надписи идеально подходят для повседневной жизни.

18 В случае если вы подбираете дизайн ногтей с рисунком для работы в офисе, то стоит учитывать несколько нюансов.

19 Такой маникюр должен быть максимально светлым, нейтральным.

20 Рисунок можно использовать, но не слишком активный. Что касается дополнительного декора, то чаще всего это табу. В данном случае наиболее актуальным будет однотонное покрытие в молочном или бежевом оттенке.