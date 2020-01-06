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Маникюр 2020: лучшие идеи повседневного дизайна ноготков (Фото)

Смотрите фото (28)
Маникюр 2020: лучшие идеи повседневного дизайна ноготков (Фото)
13:01 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Универсальные варианты, которые хорошо сочетаются с любой одеждой и не требуют дополнительных усилий в создании повседневных образов.

  • 1

    Выбирая оформление ногтей для повседневной жизни, в первую очередь стоит определиться с цветовой гаммой.

  • 2

    В 2020 году нет особых рамок и запретов, поэтому можно выбирать то, что нравится именно вам.

  • 3

    Тем не менее, отметим, что популярностью пользуются классические оттенки в виде черного, серого, красного и белого цвета. Они идеально сочетаются между собой, тем самым позволяют создавать бесчисленное количество дизайнов.

  • 4

    Кроме того, их можно использовать в качестве основного покрытия для того или иного рисунка.

  • 5

    Все также актуальна пастельная цветовая гамма. Нейтральные оттенки идеально дополняют друг друга даже в одном маникюре. Поэтому нередко можно увидеть покрытие с использованием нескольких оттенков.

  • 6

    Это смотрится стильно, современно и всегда привлекает внимание. Рекомендуем присмотреться к более глубоким, насыщенным оттенкам. Среди них темно-синий, изумрудный, бордовый, серый и фиолетовый цвет.

  • 7

    Каждый из них подходит не только для повседневной жизни, но и для маникюра на вечернее мероприятие.

  • 8

    Вот уже несколько лет подряд в моде естественная красота. Поэтому короткая длина ногтей уже точно никого не удивит.

  • 9

    Это прекрасное решение для повседневной жизни, поскольку такая длина не мешает в занятиях спортом и домашних делах.

  • 10

    По словам нейл-мастеров, преимущественно девушки выбирают однотонное покрытие в нейтральной цветовой гамме. Впрочем, в 2020 году особенно актуальными будут различные рисунки. 

  • 11

    Несмотря на весомую популярность однотонного покрытия в повседневной жизни, многие девушки все же больше предпочитают дополнять его дизайном. Это не удивительно, ведь даже небольшие детали вмиг преображают самый простой маникюр.

  • 12

    В первую очередь стоит отметить оформление с флористическим дизайном. Такой маникюр может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от техники нанесения рисунки, разнообразия оттенков и стиля мастера. Поэтому всегда лучше максимально точно описать, какой результат вы хотите увидеть на ноготках.

  • 13

    Следующий по популярности дизайн – геометрия. Уже несколько лет подряд данный вид оформления выбирают современные модницы. Все потому, что его можно сделать лаконичным, еле заметным или же броским, активным.

  • 14

    Все зависит от того, какими будут ваши персональные пожелания. Кроме того, рисунок можно нанести не только кистями, но и использовать вместо них скотч-ленту. Такой вариант всегда выглядит более праздничным, ярким.

  • 15

    Мраморное покрытие идеально подходит для тех девушек, которые предпочитают нейтральный дизайн в повседневной жизни. Его можно реализовать даже в домашних условиях, но для начала необходимо немного потренироваться.

  • 16

    Отдельно стоит отметить маникюр с надписями. Это настоящий тренд, который быстро стал популярным. Все дело в том, что он может быть ярким или нейтральным. Все зависит от основного покрытия. Что касается надписей, то они могут быть шутливыми, смешными, мотивационными.

  • 17

    Также многие выбирают для себя любимые цитаты или признание в любви. Они всегда имеют небольшой размер, поэтому на ноготках практически незаметны. Именно по этой причине надписи идеально подходят для повседневной жизни.

  • 18

    В случае если вы подбираете дизайн ногтей с рисунком для работы в офисе, то стоит учитывать несколько нюансов.

  • 19

    Такой маникюр должен быть максимально светлым, нейтральным.

  • 20

    Рисунок можно использовать, но не слишком активный. Что касается дополнительного декора, то чаще всего это табу. В данном случае наиболее актуальным будет однотонное покрытие в молочном или бежевом оттенке.

  • 21

    Он практически незаметный, хорошо сочетается с любым нарядом и соответствует дресс-коду. Также отлично будет смотреться классический френч. Но учитывайте, что различные украшения и рисунки лучше не использовать.

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