Стритстайл: актуальные сейчас зимние образы (Фото)

1 Свитер с завязками на спине и джинсы Такие модели не часто встретишь в бутиках. Если вам нравятся элегантные детали на будничных вещах, просто превратите ненужную кофту вот в такой креативный свитер. Носить его можно в образах с «мамиными» джинсами.

2 Берет и пальто Стиль французских модниц остается источником вдохновения для многих дизайнеров, которые привносят в самые разные ансамбли элементы узнаваемого классического гардероба парижанок. Если такой стиль вам импонирует, то обязательно запаситесь интересным пальто и беретом.

3 Грубый свитер и нежная юбка В числе популярных тенденций в мире стрит-фэшн лидирующие позиции занимают стили оверсайз и комбинации грубых вещей с нежными. Надевайте свой безразмерный свитер с изысканной юбкой длины миди или макси, подол которой украшен кружевами. Чтобы подчеркнуть талию, стоит подпоясать свитер дизайнерским ремнем. Для придания монотонному наряду некоторого акцента можно привнести аксессуары с животным принтом типа пояса или надеть обувь со звериными узорами. Учтите, что в ансамбле звериного принта не должно быть слишком много – это дурной вкус. Достаточно пары деталей.

4 Комбинезон и дутая куртка В этом году комбинезоны несколько утратили свою некогда безумную популярность, но окончательно из моды они так и не вышли. Комбинезоны нередко присутствуют в гардеробах таких светских львиц и знаменитостей, как Рианна или Ким Кардашьян. Носить комбинезон можно с чем душа пожелает, например, с популярной сейчас дутой курткой. Если вы любите ноские и прочные вещи, то идеальным выбором станет джинсовый комбинезон. Носить его можно с одеждой и обувью любых стилей. Поскольку родиной джинсовых штанов считается Америка, можно дополнить наряд стильными ковбойскими сапогами.

5 Мини-платье и ультрадлинная кофта Проявите оригинальность, выбирая модное мини-платье в уличном стиле. Интересным решением станут платья-рубашки с классическими принтами. Например, с клеткой в духе фланелевых рубах. Кстати, фланель неплохо согревает зимой. Среди образов с вязаными вещами особого внимания достойны макси-кофты с длиной ниже колен. Они заменяют теплое пальто и смотрятся просто, но стильно.

6 Шубка из шерпы и шляпа Бохо – еще один модный стиль, который нередко используется в образах стритвера. Поклонницы богемного лука почувствуют себя тепло и комфортно в мягких шубках из шерпы – ткани, имитирующей мех барашка. Акцентом наряда станет утепленная широкополая шляпа. Например, федора (с прямыми полями) или слауч (с мягкими и опущенными полями).

7 Летнее платье и пуховик Эпатажность остается «изюминкой» в мире дерзких модниц. Попробуйте сочетать вещи, которые кажутся слишком разными. Например, легкое платье с плиссированным подолом, грубые кроссовки, пуховик и шоппер. Не хотите кроссовок? Тогда надевайте красивые ботильоны.

8 Кофта и гигантский шарф Огромный шарф – отличная обновка, которая гарантированно согреет, защитит от ветра, а в распущенном виде придаст будничному наряду толику лоска. Популярным украшением таких шарфов остается бахрома. Сочетайте шарфик с любыми образами: от кича до будничного лука. Например, можно надеть самые базовые вещи: рубашку, джинсы, ботильоны, кофту. Осталось украсить наряд шарфиком.

9 Крупный свитер и короткая юбка Еще один яркий пример стристайла: просторный свитер, маленькая юбка, кеды и шляпка фасона трилби. Простота элегантности вам гарантирована. В этом сезоне особо модными стали палитры песочной и шоколадной гаммы. Сочетая вещи таких оттенков, вы точно создадите стильный ансамбль.

10 Плащ и картуз Плащи – мастхэв в гардеробе любой модницы. Длинный, короткий или средний плащ в любом случае придаст наряду строгости и подчеркнет утонченный вкус своей владелицы. Дополнить плащи стоит модными головными уборами, например, набирающими сейчас популярность картузами с козырьком. Хотите узнать, как превратить обычный наряд в гламурный? Добавьте помимо картуза еще какие-нибудь интересные детали. Это могут быть джинсы с молнией на расклешенных штанинах или полуботинки со стразами.