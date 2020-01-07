Скачать
Вторник, 07.01.2020
"Решения нет, точка": США не планируют уходить из Ирака
"Решения нет, точка": США не планируют уходить из Ирака
Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты
Ельченко вручил Трампу верительные грамоты
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Стритстайл: актуальные сейчас зимние образы (Фото)
Стритстайл: актуальные сейчас зимние образы (Фото)

Стритстайл: актуальные сейчас зимние образы (Фото)

Смотрите фото (12)
Стритстайл: актуальные сейчас зимние образы (Фото)
05:28 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Наряды, вдохновленные трендами уличной моды, прекрасны в любое время года.

  • 1

    Свитер с завязками на спине и джинсы

    Такие модели не часто встретишь в бутиках. Если вам нравятся элегантные детали на будничных вещах, просто превратите ненужную кофту вот в такой креативный свитер. Носить его можно в образах с «мамиными» джинсами.

  • 2

    Берет и пальто

    Стиль французских модниц остается источником вдохновения для многих дизайнеров, которые привносят в самые разные ансамбли элементы узнаваемого классического гардероба парижанок. Если такой стиль вам импонирует, то обязательно запаситесь интересным пальто и беретом.

  • 3

    Грубый свитер и нежная юбка

    В числе популярных тенденций в мире стрит-фэшн лидирующие позиции занимают стили оверсайз и комбинации грубых вещей с нежными. Надевайте свой безразмерный свитер с изысканной юбкой длины миди или макси, подол которой украшен кружевами. Чтобы подчеркнуть талию, стоит подпоясать свитер дизайнерским ремнем. Для придания монотонному наряду некоторого акцента можно привнести аксессуары с животным принтом типа пояса или надеть обувь со звериными узорами. Учтите, что в ансамбле звериного принта не должно быть слишком много – это дурной вкус. Достаточно пары деталей.

  • 4

    Комбинезон и дутая куртка

    В этом году комбинезоны несколько утратили свою некогда безумную популярность, но окончательно из моды они так и не вышли. Комбинезоны нередко присутствуют в гардеробах таких светских львиц и знаменитостей, как Рианна или Ким Кардашьян. Носить комбинезон можно с чем душа пожелает, например, с популярной сейчас дутой курткой. Если вы любите ноские и прочные вещи, то идеальным выбором станет джинсовый комбинезон. Носить его можно с одеждой и обувью любых стилей. Поскольку родиной джинсовых штанов считается Америка, можно дополнить наряд стильными ковбойскими сапогами.

  • 5

    Мини-платье и ультрадлинная кофта

    Проявите оригинальность, выбирая модное мини-платье в уличном стиле. Интересным решением станут платья-рубашки с классическими принтами. Например, с клеткой в духе фланелевых рубах. Кстати, фланель неплохо согревает зимой. Среди образов с вязаными вещами особого внимания достойны макси-кофты с длиной ниже колен. Они заменяют теплое пальто и смотрятся просто, но стильно.

  • 6

    Шубка из шерпы и шляпа

    Бохо – еще один модный стиль, который нередко используется в образах стритвера. Поклонницы богемного лука почувствуют себя тепло и комфортно в мягких шубках из шерпы – ткани, имитирующей мех барашка. Акцентом наряда станет утепленная широкополая шляпа. Например, федора (с прямыми полями) или слауч (с мягкими и опущенными полями).

  • 7

    Летнее платье и пуховик

    Эпатажность остается «изюминкой» в мире дерзких модниц. Попробуйте сочетать вещи, которые кажутся слишком разными. Например, легкое платье с плиссированным подолом, грубые кроссовки, пуховик и шоппер. Не хотите кроссовок? Тогда надевайте красивые ботильоны.

  • 8

    Кофта и гигантский шарф

    Огромный шарф – отличная обновка, которая гарантированно согреет, защитит от ветра, а в распущенном виде придаст будничному наряду толику лоска. Популярным украшением таких шарфов остается бахрома. Сочетайте шарфик с любыми образами: от кича до будничного лука. Например, можно надеть самые базовые вещи: рубашку, джинсы, ботильоны, кофту. Осталось украсить наряд шарфиком.

  • 9

    Крупный свитер и короткая юбка

    Еще один яркий пример стристайла: просторный свитер, маленькая юбка, кеды и шляпка фасона трилби. Простота элегантности вам гарантирована. В этом сезоне особо модными стали палитры песочной и шоколадной гаммы. Сочетая вещи таких оттенков, вы точно создадите стильный ансамбль.

  • 10

    Плащ и картуз

    Плащи – мастхэв в гардеробе любой модницы. Длинный, короткий или средний плащ в любом случае придаст наряду строгости и подчеркнет утонченный вкус своей владелицы. Дополнить плащи стоит модными головными уборами, например, набирающими сейчас популярность картузами с козырьком. Хотите узнать, как превратить обычный наряд в гламурный? Добавьте помимо картуза еще какие-нибудь интересные детали. Это могут быть джинсы с молнией на расклешенных штанинах или полуботинки со стразами.

  • 11

    Штаны скинни и шарф берберри

    Неприменно запаситесь парочкой шарфов с узором берберри, ведь их популярность неоспорима. Они прекрасно смотрятся в любых образах: от стритстайла и спортивного наряда до делового ансамбля. Сочетать берберри в уличных образах можно с крупной курткой, штанами фасона скинни и теплыми зимними ботинками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Одежда, Уличная мода, Модные образы, Стильный наряд, Мода 2020, Стритстайл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
02 Визит Меркель к Путину: чего ожидает Украина
03 Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?
04 Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
05 Олег Винник и Александр Пономарев спели знаменитую колядку (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турбулентность нарастает&quot;: Генсек ООН прокомментировал последние события в мире
Генсек ООН прокомментировал события в мире
Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке
Два австрийских ведомства подверглись хакерской атаке
Гончарук поздравил украинцев с Рождеством
Гончарук поздравил украинцев с Рождеством
Рецепт дня: курица с капустой в специальном маринаде запеченная в рукаве
Рецепт дня: курица с капустой в специальном маринаде запеченная в рукаве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь