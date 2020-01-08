Сияние: как носить пайетки в повседневной жизни (Фото)

1 Пускай не в таких больших количествах как раньше, но все равно они есть практически в каждой коллекции. Однако носить их следует по-другому: блестящие свитера и брюки дополнять массивными ботинками и брутальными бомберами, а платья-комбинации сочетать с теплыми водолазками. Также следует обязательно прислушиваться к следующим рекомендациям. Не переборщите В гармоничном образе может быть только один элемент одежды с пайетками. Чтобы ваш образ не выглядел глупо и безвкусно, не переусердствуйте со стразами. Очень важно сбалансировать наряд и гармонично сочетать между собой все его детали. Например, если вы выбрали для свидания топ со стразами, то другая одежда, дополненная таким декором, уже не подойдет. Максимум, что вы можете сделать, – это надеть часы или босоножки, украшенные пайетками, но не более того. Также очень важно правильно подбирать оттенки. Например, вместо золотого, который выглядит слишком вычурно, отдавайте предпочтение металлическим оттенкам: бронзе, античному золоту или оловянному.

2 Понимайте разницу между ночным и дневным блеском Мини-платье с блестками уместно вечером, а юбка с пайетками - днем. То, что актуально вечером, в большинстве случаев абсолютно неприемлемо для дневного выхода в свет. Именно поэтому очень важно четко улавливать разницу между этими двумя образами. Например, на вечеринку вы без проблем сможете надеть короткое платье, украшенное пайетками, а вот на деловой встрече юбка-карандаш с подобным декором уже будет выглядеть неуместно. Во-первых, вы будете выглядеть как новогодняя елка летом, а, во-вторых, партнеры вряд ли оценят подобный вызывающий наряд. Днем лучше всего отдавать предпочтение джинсам и футболке с пайетками в комплекте с нейтральным лаконичным жилетом. Что касается аксессуаров, в частности сумок, то украшение лучше всего будет смотреться на ручке либо фурнитуре, а вот основная часть должна быть максимально простой и элегантной.

3 Обращайте внимание на цвет Черное платье смотрится гармонично, а розовое - вульгарно. Цвет играет очень важную роль при выборе наряда. Именно от него зависит, как вас воспримут окружающие: в качестве иконы стиля или выпускницы школы. Например, маленькое черное платье в стиле Коко Шанель, верх которого будет украшен пайетками, будет смотреться идеально на коктейльной вечеринке. А вот ярко-розовый или лиловый наряд – плохой выбор. В нем уместно будет выглядеть только молодая восемнадцатилетняя девушка. Дамы постарше рискуют таким аутфитом существенно подпортить свою репутацию. Обратите внимание: Если вы хотите выглядеть солиднее, выбирайте максимально нейтральные цвета в одежде. Идеальный вариант – тонко драпированные ткани и пайетки спокойных оттенков. В комплекте они выглядят очень женственно, утонченно и элегантно, а не вульгарно.

4 Не повторяйтесь Серебристую юбку можно носить с разным верхом. Пайетки, из-за своей яркости, привлекают слишком много внимания, а значит автоматически обязывают к частой смене гардероба. В то время как сумку, украшенную таким декором, вы сможете брать с собой на любое мероприятие, то с платьем такой номер не пройдет. Если вы появитесь на вечеринке в платье с пайетками, то его обязательно все запомнят и надеть наряд снова получится только через длительный промежуток времени. А вот блестящие часы станут гармоничным дополнением к любому образу: как к романтичному, так и к деловому либо повседневному.

5 Смешивайте стили Блестящая одежда хорошо смотрится со спортивными элементами. Любая блестящая одежда, особенно та, которая украшена пайетками, вызывает стойкие ассоциации с вечерними нарядами и праздничными мероприятиями. Именно поэтому практичные девушки очень редко обращают внимание на подобные вещи, считая их не универсальными, такими, которые можно надеть один раз на День Рождения или Новый год. Однако из этой ситуации вполне можно найти выход и имя ему «Смешение стилей». Блестящая блуза отлично будет смотреться с простыми джинсами, а платье с пайетками можно сделать менее броским, если надеть сверху лаконичный пиджак. Также можете смело доставать из гардероба спортивную одежду – она станет отличным помощником. Лучшим решением станут образы, построенные на контрасте. Так что смело сочетайте одежду, украшенную пайетками, с кроссовками, бомберами, толстовками, комбинезонами и рюкзаками. Таким образом вы с легкостью сможете создать стильный и модный образ на каждый день.

6 Образы с пайетками Какие пайетки носить в офис Юбка с пайетками и рубашка идеально подойдут для офиса, где нет жесткого дресс-кода. Если у вас на работе нет строгого дресс-кода, и руководство позволяет некоторые «вольности», можете смело надеть в офис вещи, украшенную пайетками. Например, рубашка с блестящими манжетами или черная юбка-карандаш с несколькими блестками не будут отвлекать и смотреться вызывающе, но при этом создадут праздничное настроение. Если же начальник против подобных нарядов, вы можете пойти другим путем: дополнить аутфит сумкой с пайетками или надеть блестящую шапку по дороге на работу.