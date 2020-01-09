Маникюр 2020: самые стильные новинки нейл-арта (Фото)

Пожалуй, одним из самых популярных видов оформления ногтей в 2020 году будет дизайн в стиле "eye see you". Такой маникюр предполагает рисунки в виде портрета девушки или глаз на одном или нескольких ноготках. В общем, цветовая гамма может быть любой.
Но лучше выбирать нейтральные оттенки, которые лишь подчеркнут современный, стильный дизайн. Непосредственно рисунок опытные мастера чаще всего рисуют вручную с помощью набора кистей и красок.
Конечно же, это требует определенных навыков и в домашних условиях это практически невозможно повторить. Также довольно часто в работе используются специальные наклейки с уже готовым рисунком.
В таком случае необходимо подготовить цветное покрытие на ногтях и аккуратно перенести дизайн. Результат получится ничуть не хуже, чем в рисованном варианте.
В качестве дополнительного декора можно использовать цветные стразы, россыпь блесток и оттиски фольги.
Настоящим хитом 2020 года по праву можно назвать "Bubble" маникюр. Просто невероятно красивый эффект достигается с помощью простой мыльной пены. Вначале мастер подготавливает ноготки и делает оформление в виде градиента.
После чего на часть ногтевой пластины или же на всю поверхность наносится простая мыльная пена. На этом этапе ее необходимо подсушить в лампе и закрепить.
Благодаря тому, что все пузырьки имеют разную форму и размер, получается создать уникальный рисунок, который больше не повториться. Такой маникюр смотрится невероятно красиво, необычно. И, конечно же, декор в данном случае не используется.
Уже давно прошли времена, когда оформление ногтей было однообразным. На сегодняшний день дизайнеры предоставляют просто невероятный выбор каждой девушке. Среди популярных в 2020 году новинок стоит отметить маникюр с надписями.
Они могут быть смешные, веселые, мотивирующие или просто милые. Нередко можно увидеть признание в любви, а также тематические надписи на ногтях. Это своеобразный способ самовыражения, который позволяет всячески экспериментировать.
Пожалуй, главное достоинство такого дизайна – возможность сочетать его с самыми разными оттенками покрытия и другими рисунками.
Благодаря этому даже в домашних условиях можно создать бесчисленное количество видов оформления ногтей.
К тому же, маникюр с надписями нередко дополняют интересным декором. К примеру, блестками, стразами, бусинами, пайетками и многими другими деталями. Все это делает маникюр по-настоящему особенным и даже праздничным.
Именно поэтому его нередко выбирают для самых главных мероприятий в году.
Присматривая для себя новинки нейл-арта, обратите внимание на анималистические рисунки. Среди них леопардовый, тигровый дизайн, а также принт «зебра» и многие другие.
Они всегда преображают маникюр и делают его более смелым, дерзким. Также нейл-мастера рекомендуют сочетать рисунок с разноцветным покрытием или же матовой фактурой лака.
Благодаря этому ноготки смотрятся благородно, стильно. В основном именно такого эффекта желают современные модницы. Кстати дополнительные детали в данном случае используются не часто. Исключение составляют блестки и фольгированные оттиски. Они лишь украшают и дополняют и без того шикарный маникюр.
Оформление ногтей в стиле минимализм сложно назвать новинкой. Но при этом в 2020 году добавляются новые, интересные детали, которые преображают уже привычный вид дизайна.
К примеру, все чаще можно увидеть рисунок в геометрическом направлении, а также в сочетании с флористическим или животным принтом. Зачастую такие рисунки очень маленьких размеров, что смотрится еще более стильно. Поэтому не забывайте экспериментировать, даже если дизайн кажется совсем обычным.
Что касается дополнительного декора, то в данном стиле он не слишком уместный. Но в то же время, пробовать что-то новое не запрещается. Поэтому выбирайте интересный, необычный декор, который станет настоящим украшением стильного маникюра.
Нельзя не отметить тематическое оформление ногтей. Зачастую его делают в преддверии различных праздников, чтобы задать правильное настроение и приблизить ощущение торжества.
Поэтому все виды декора здесь будут уместными, главное использовать небольшое количество.
Как видите, в 2020 году актуальными будут довольно большое количество видов дизайна. Каждый из них по-своему привлекательный.
Поэтому маникюр точно будет красивым независимо от основного цвета покрытия. В любом случае экспериментируйте с новинками, создавая новые, интересные виды дизайна.