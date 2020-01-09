Маникюр 2020: самые стильные новинки нейл-арта (Фото)

1 Пожалуй, одним из самых популярных видов оформления ногтей в 2020 году будет дизайн в стиле "eye see you". Такой маникюр предполагает рисунки в виде портрета девушки или глаз на одном или нескольких ноготках. В общем, цветовая гамма может быть любой.

2 Но лучше выбирать нейтральные оттенки, которые лишь подчеркнут современный, стильный дизайн. Непосредственно рисунок опытные мастера чаще всего рисуют вручную с помощью набора кистей и красок.

3 Конечно же, это требует определенных навыков и в домашних условиях это практически невозможно повторить. Также довольно часто в работе используются специальные наклейки с уже готовым рисунком.

4 В таком случае необходимо подготовить цветное покрытие на ногтях и аккуратно перенести дизайн. Результат получится ничуть не хуже, чем в рисованном варианте.

5 В качестве дополнительного декора можно использовать цветные стразы, россыпь блесток и оттиски фольги.

6 Настоящим хитом 2020 года по праву можно назвать "Bubble" маникюр. Просто невероятно красивый эффект достигается с помощью простой мыльной пены. Вначале мастер подготавливает ноготки и делает оформление в виде градиента.

7 После чего на часть ногтевой пластины или же на всю поверхность наносится простая мыльная пена. На этом этапе ее необходимо подсушить в лампе и закрепить.

8 Благодаря тому, что все пузырьки имеют разную форму и размер, получается создать уникальный рисунок, который больше не повториться. Такой маникюр смотрится невероятно красиво, необычно. И, конечно же, декор в данном случае не используется.

9 Уже давно прошли времена, когда оформление ногтей было однообразным. На сегодняшний день дизайнеры предоставляют просто невероятный выбор каждой девушке. Среди популярных в 2020 году новинок стоит отметить маникюр с надписями.

10 Они могут быть смешные, веселые, мотивирующие или просто милые. Нередко можно увидеть признание в любви, а также тематические надписи на ногтях. Это своеобразный способ самовыражения, который позволяет всячески экспериментировать.

11 Пожалуй, главное достоинство такого дизайна – возможность сочетать его с самыми разными оттенками покрытия и другими рисунками.

12 Благодаря этому даже в домашних условиях можно создать бесчисленное количество видов оформления ногтей.

13 К тому же, маникюр с надписями нередко дополняют интересным декором. К примеру, блестками, стразами, бусинами, пайетками и многими другими деталями. Все это делает маникюр по-настоящему особенным и даже праздничным.

14 Именно поэтому его нередко выбирают для самых главных мероприятий в году.

15 Присматривая для себя новинки нейл-арта, обратите внимание на анималистические рисунки. Среди них леопардовый, тигровый дизайн, а также принт «зебра» и многие другие.

16 Они всегда преображают маникюр и делают его более смелым, дерзким. Также нейл-мастера рекомендуют сочетать рисунок с разноцветным покрытием или же матовой фактурой лака.

17 Благодаря этому ноготки смотрятся благородно, стильно. В основном именно такого эффекта желают современные модницы. Кстати дополнительные детали в данном случае используются не часто. Исключение составляют блестки и фольгированные оттиски. Они лишь украшают и дополняют и без того шикарный маникюр.

18 Оформление ногтей в стиле минимализм сложно назвать новинкой. Но при этом в 2020 году добавляются новые, интересные детали, которые преображают уже привычный вид дизайна.

19 К примеру, все чаще можно увидеть рисунок в геометрическом направлении, а также в сочетании с флористическим или животным принтом. Зачастую такие рисунки очень маленьких размеров, что смотрится еще более стильно. Поэтому не забывайте экспериментировать, даже если дизайн кажется совсем обычным.

20 Что касается дополнительного декора, то в данном стиле он не слишком уместный. Но в то же время, пробовать что-то новое не запрещается. Поэтому выбирайте интересный, необычный декор, который станет настоящим украшением стильного маникюра.

21 Нельзя не отметить тематическое оформление ногтей. Зачастую его делают в преддверии различных праздников, чтобы задать правильное настроение и приблизить ощущение торжества.

22 Поэтому все виды декора здесь будут уместными, главное использовать небольшое количество.

23 Как видите, в 2020 году актуальными будут довольно большое количество видов дизайна. Каждый из них по-своему привлекательный.