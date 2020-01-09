Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)

1 Берет Один из красивейших представителей французского стиля теперь представлен в меховом исполнении! Это прекрасная новость для девушек, которые хотят чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть изящно. Среди новинок почетное место принадлежит классической модели – берету небольшого размера четкой формы. Такая деталь выглядит утонченно и женственно, и с легкостью вписывается в образы различных стилей. На модных показах также были замечены объемные береты – воплощение тенденции на оверсайз. Такая модель выглядит неординарно, но она не рекомендована полным женщинам с круглым лицом. Что касается цветовых решений модных беретов, они радуют своим многообразием. В числе трендов оказались базовые расцветки с отменной универсальностью – это бежевые, белые, молочные, серые и черные тона. Но при этом в моде нашлось место и для ярких беретов, которые легко превращаются в главные акценты образа. Если вы не прочь добавить в зимний лук яркий берет, берите на вооружение актуальность красной, синей и оранжевой палитры.

2 Ушанка Наконец, дизайнеры представили тренд не только «для красоты», но и для стильной защиты от холода. Если вы планируете провести эту зиму активно и интересно, присмотритесь к меховой ушанке. Такой головной убор на «5+» защищает от мороза, выглядит мило и креативно, а также легко сочетается с различной верхней одеждой. В фаворите у дизайнеров оказались как компактные, так и подчеркнуто объемные ушанки. Громко заявил о себе и тренд на комбинирование в дизайне данного головного убора – роскошный гладкий мех успешно сочетался с тканью, вязаной фактурой, замшей или кожей. Модная ушанка – это настоящая находка для девушек с круглой формой лица. Спадающие ушки такой модели прекрасно вытягивают форму и визуально приближают его к овалу.

3 Папаха Этот роскошный головной убор, как правило, выполняется из гладкого меха. Он идеально подходит модницам, которые стремятся выглядеть романтично, элегантно и изящно. Модные тенденции сезона 2019-2020 окрасили папахи в натуральные цвета – особенно роскошно смотрелись мягкие переливы молочного, серого, бежевого, коричневого и черного оттенка на меховой фактуре. Но не обошлось и без креативных решений. Оригинально и стильно в коллекциях дизайнеров выглядели папахи с необычными принтами. Например, можно взять на вооружение актуальность леопардовых мотивов.

4 Капор Выбор элегантных и практичных модниц в зимнем сезоне – это капор из меха. Популярность такого головного убора очевидна – он имеет прекрасное свойство сохранять прическу, сочетается с различной верхней одеждой и выглядит женственно. Среди любимых комбинаций модниц можно отметить тандем с классическим пальто, приталенным пуховиком и лаконичной курткой.

5 Модные тренды Курс на объем Ключевой тенденцией зимнего сезона является объем. Причем, чем больше он выражен, тем более актуальным является головной убор. В меховых изделиях дизайнеры выражали этот тренд двумя способами – длинным мехом или необычном крое оверсайз. Но законодатели моды прекрасно понимают, что объемные меховые шапки подходят далеко не всем девушкам, поэтому в коллекциях были представлены и довольно компактные головные уборы.

6 Комбинирование Вот где точно дизайнеры дали волю фантазии, так это в тенденции на комбинирование. Трендовые меховые шапки теперь становятся самым интересным акцентом образа, ведь виртуозно сочетают в своем дизайне различные цвета, фактуры и материалы.

7 Эко-мех Современные модницы теперь вправе выбирать шапки не только из норки или каракуля, но и из искусственных фактур. Эко-мех радует своей доступной ценой и превосходным качеством. Такие шапки могут имитировать натуральный мех – да так, что даже профессионал не сразу отличит! Другой вариант – яркий головной убор, в котором искусственная фактура становится настоящей изюминкой. Если вы в поисках тренда, который не подведет на протяжении нескольких сезонов подряд, смело приобретайте шапку из эко-меха. Эта тенденция стремительно набирает обороты популярности и точно не собирается сдавать позиций! Весьма интересно и оригинально выглядят шапки, связанные из меха. Такой прием придает головному убору креативную фактурность и стильный вид.