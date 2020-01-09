Скачать
Четверг, 09.01.2020
Детали катастрофы PS752 озвучивать рано: Зеленский провел совещание оперативного штаба
Детали катастрофы PS752 озвучивать рано: Зеленский провел совещание оперативного штаба
"Кто-то мог совершить ошибку": Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
Биатлон. Результаты женского спринта в Оберхофе 9.01.20
Биатлон. Результаты женского спринта в Оберхофе 9.01.20
Герой не только на экране: Ди Каприо сохранил жизнь юноше
Герой не только на экране: Ди Каприо сохранил жизнь юноше

Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)

Смотрите фото (9)
Шапки тоже бывают модными: тренды зимы 2019-2020 (Фото)
19:29 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Какие женские меховые шапки будут самыми модными в сезоне зима 2019-2020? Обо всех главных трендах расскажет наш свежий обзор!

  • 1

    Берет

    Один из красивейших представителей французского стиля теперь представлен в меховом исполнении! Это прекрасная новость для девушек, которые хотят чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть изящно.

    Среди новинок почетное место принадлежит классической модели – берету небольшого размера четкой формы. Такая деталь выглядит утонченно и женственно, и с легкостью вписывается в образы различных стилей. На модных показах также были замечены объемные береты – воплощение тенденции на оверсайз. Такая модель выглядит неординарно, но она не рекомендована полным женщинам с круглым лицом.

    Что касается цветовых решений модных беретов, они радуют своим многообразием. В числе трендов оказались базовые расцветки с отменной универсальностью – это бежевые, белые, молочные, серые и черные тона. Но при этом в моде нашлось место и для ярких беретов, которые легко превращаются в главные акценты образа. Если вы не прочь добавить в зимний лук яркий берет, берите на вооружение актуальность красной, синей и оранжевой палитры.

  • 2

    Ушанка

    Наконец, дизайнеры представили тренд не только «для красоты», но и для стильной защиты от холода. Если вы планируете провести эту зиму активно и интересно, присмотритесь к меховой ушанке. Такой головной убор на «5+» защищает от мороза, выглядит мило и креативно, а также легко сочетается с различной верхней одеждой.

    В фаворите у дизайнеров оказались как компактные, так и подчеркнуто объемные ушанки. Громко заявил о себе и тренд на комбинирование в дизайне данного головного убора – роскошный гладкий мех успешно сочетался с тканью, вязаной фактурой, замшей или кожей.

    Модная ушанка – это настоящая находка для девушек с круглой формой лица. Спадающие ушки такой модели прекрасно вытягивают форму и визуально приближают его к овалу.

  • 3

    Папаха

    Этот роскошный головной убор, как правило, выполняется из гладкого меха. Он идеально подходит модницам, которые стремятся выглядеть романтично, элегантно и изящно.

    Модные тенденции сезона 2019-2020 окрасили папахи в натуральные цвета – особенно роскошно смотрелись мягкие переливы молочного, серого, бежевого, коричневого и черного оттенка на меховой фактуре. Но не обошлось и без креативных решений. Оригинально и стильно в коллекциях дизайнеров выглядели папахи с необычными принтами. Например, можно взять на вооружение актуальность леопардовых мотивов.

  • 4

    Капор

    Выбор элегантных и практичных модниц в зимнем сезоне – это капор из меха. Популярность такого головного убора очевидна – он имеет прекрасное свойство сохранять прическу, сочетается с различной верхней одеждой и выглядит женственно.

    Среди любимых комбинаций модниц можно отметить тандем с классическим пальто, приталенным пуховиком и лаконичной курткой.

  • 5

    Модные тренды

    Курс на объем

    Ключевой тенденцией зимнего сезона является объем. Причем, чем больше он выражен, тем более актуальным является головной убор. В меховых изделиях дизайнеры выражали этот тренд двумя способами – длинным мехом или необычном крое оверсайз.

    Но законодатели моды прекрасно понимают, что объемные меховые шапки подходят далеко не всем девушкам, поэтому в коллекциях были представлены и довольно компактные головные уборы.

  • 6

    Комбинирование

    Вот где точно дизайнеры дали волю фантазии, так это в тенденции на комбинирование. Трендовые меховые шапки теперь становятся самым интересным акцентом образа, ведь виртуозно сочетают в своем дизайне различные цвета, фактуры и материалы.

  • 7

    Эко-мех

    Современные модницы теперь вправе выбирать шапки не только из норки или каракуля, но и из искусственных фактур. Эко-мех радует своей доступной ценой и превосходным качеством. Такие шапки могут имитировать натуральный мех – да так, что даже профессионал не сразу отличит! Другой вариант – яркий головной убор, в котором искусственная фактура становится настоящей изюминкой.

    Если вы в поисках тренда, который не подведет на протяжении нескольких сезонов подряд, смело приобретайте шапку из эко-меха. Эта тенденция стремительно набирает обороты популярности и точно не собирается сдавать позиций!

    Весьма интересно и оригинально выглядят шапки, связанные из меха. Такой прием придает головному убору креативную фактурность и стильный вид.

  • 8

    Меховая вязка

    Весьма интересно и оригинально выглядят шапки, связанные из меха. Такой прием придает головному убору креативную фактурность и стильный вид.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Мода, Стиль, Шапки, Тренды, Мода 2020, Тренды 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
03 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
04 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
05 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: последние новости (фото и видео)
Авиакатастрофа украинского самолета: последние новости
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина
Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь