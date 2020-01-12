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Актуальные и модные идеи гардероба с белым цветом

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Актуальные и модные идеи гардероба с белым цветом
02:43 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Зима с ее белоснежными пейзажами вдохновляет на создание стильных образов, в которых превращаешься в прекрасную Снежную королеву.

  • 1

    Кружевное платье и полушубок

    Восхитительный образ напоминает подвенечный наряд. Смело покупайте платья с кружевами, ведь они великолепно вписываются в тематику зимы. Выбирая полушубки, помните о том, что сейчас в тренде искусственный мех.

  • 2

    Спортивный костюм

    Кардинально противоположный стиль в сравнении с первым пунктом. Спортивные костюмы надежно утвердились в популярном сейчас стиле уличной моды. Это комфортные образы, не сковывающие движений, а дарующие свободу и подчеркивающие динамичность натуры. Вам нравится? Тогда не пропустите идеи для поклонниц спортивного стиля.

  • 3

    Белый свитер

    Мы уже рассказывали вам о самых популярных образах с белыми свитерами. Обязательно запаситесь крупным свитером в стиле оверсайз, ведь он еще долго не будет выходить из моды. Женственные натуры могут выбрать кокетливые фасоны, украшенные бахромой.

  • 4

    Белый костюм и блуза

    Один из самых элегантных образов, которые были замечены на показе прет-а-порте от Chanel. Здесь все белым-бело: костюм, блузка с дивными воланами на вороте, обувь, носочки, сумочка и аксессуары. Даже дизайнерский ремешок белый. Обратите внимание на ожерелье и отделку ремня: жемчужные россыпи усилили элегантность наряда. 

  • 5

    Белые джинсы и куртка

    Джинсы скинни не столь популярны зимой, как летом, но все равно они остаются трендовыми, так как их удобно заправлять в высокие сапоги, демонстрируя голенище. Вы можете создавать самые разные стили в образах с белыми джинсами: деловые, богемные, гламурные, спортивные и так далее. 

  • 6

    Белая юбка и свитер

    А вот это хороший вариант для кокетливых девушек. Помните о том, что современная мода любит образы, сочетающие нежность и грубость. Надевайте безразмерный свитер и крохотную юбчонку с плиссировкой или крупными складками. Черно-белая сумка со змеиным принтом входит в число трендовых сумок зимы. Она станет акцентом монотонного наряда.

  • 7

    Белое пальто

    Снова мы видим белые узкие джинсы, белый свитер и белую шапку. Но этот образ привлекает внимание в первую очередь благодаря роскошному пальто. Вовсе необязательно выбирать вещи искрящегося белого оттенка чистого снега. Существует немало белых тонов, которые упорно сохраняют лидирующие позиции в модной палитре. Например, королевский цвет слоновой кости.

  • 8

    Белая рубашка и белая юбка

    А это идея для смелых девушек, жаждущих неординарных образов. Грубая рубашка с рисунком надета с выпуском поверх элегантной белой юбки с плиссе. Учтите, что самым популярным вариантом остается длина миди. Что касается сапог, то их выбор не совсем удачен. Да, с одной стороны они привносят акцент, но вот полупрозрачность нам ни к чему. Прозрачные фасоны обуви пока утратили свою пикантность, а стилисты и вовсе рекомендуют на время от них отказаться. Они еще вернутся в моду, но позже. А пока изучите тренды зимней обуви 2020 года!

  • 9

    Белая дубленка

    Восхитительно смотрится белая дубленка с широким воротом, отороченным мехом. Обратите внимание на перчатки девушки: модель предпочла карамельный цвет. Это отличная идея, позволяющая внести более броский акцент в столь светлый ансамбль. Вообще коричневые оттенки хорошо сочетаются с белой палитрой всех тонов. Можно выбрать популярный цвет упомянутой выше карамели, шоколадный цвет или цвет кофе. К слову, для заядлых любительниц кофе мы приготовили идеи кофейного маникюра.

  • 10

    Белые брюки и кеды

    Еще один комфортный вариант для фанаток стрит-фэшн. Надевайте чуть свободные брюки фасона «бананы», дополняйте их свитером, белыми кроссовками и забавной шапкой в стиле хипстеров. Как видите, серый цвет тоже хорошо смотрится в комбинациях с белыми тонами. Поэксмериментируйте и с другими образами зимнего стритстайла.

  • 11

    Белое платье и шуба

    И завершаем мы нашу подборку восхитительным, элегантным и довольно сексуальным образом. Платье-миди из стрейчевых материалов прекрасно подчеркнет фигуру. Кроме того, стройнящий эффект придают рельефные полосы в виде сексуальных изгибов. Носить его можно с теплой шубкой. В частности, сейчас многие знаменитости отдают предпочтение материалу под названием шерпа – это теплая ткань, которая внешне напоминает кудрявую шерстку молодого барашка.

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Мода, Зима, Тренды, Зимние образы, Мода 2020, Зима 2020, Зимние оттенки, Белые наряды.
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