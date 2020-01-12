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Balenciaga готовит коллекцию одежды, выручка от которой пойдет на тушение пожаров в Австралии (Фото)

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Balenciaga готовит коллекцию одежды, выручка от которой пойдет на тушение пожаров в Австралии (Фото)
15:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Screenshot

Новости шоу бизнеса:Испанский модный дом решил выпустить коллекцию, которая будет направлена на сбор средств для преодоления масштабных пожаров в Австралии.

Чтобы привлечь внимание покупателей к мировой катастрофе, дизайнеры изобразили коалу на футболках и худи из будущей коллекции.

Пожары в Австралии бушуют уже более два месяца и уничтожают не только редкую флору и фауну, но и человеческие жилища и целые города.Последние недели на континенте наблюдается обострение пожаров из-за сильного ветра. Знаменитости перечисляли немалые суммы на нужды Австралии. Однако мировые бренды тоже не остались в стороне от глобальной катастрофы.

Так, представители бренда Balenciaga выступили в сети с официальным заявлением о создании специальной коллекции, все средства от продажи которого направят на помощь в борьбе с разрушительной стихией. Неравнодушные по всему миру смогут внести свой вклад в преодоление климатического кризиса.

Коллекция бренда Balenciaga / Screenshot / Instagram / @balenciaga

"В ответ на продолжающийся в Австралии кризис Balenciaga принял решение продавать футболки и худи с изображением австралийских коал, жизнь которых находится под угрозой", – сообщили представители бренда на официальном сайте.

В Австралии создадут комиссию для выяснения причин лесных пожаров

Заметим, что дизайнеры выбрали изображение коалы ключевым элементом своей коллекции неслучайно. Как утверждают ученые, количество животных, пострадавших от огня, достигает около 30% всей популяции, а это тысячи коал.

Приобщиться к спасению континента благодаря коллекции футболок и худи бренда Balenciaga можно будет уже завтра. На официальном сайте продажа одежды стартует 13 января.

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