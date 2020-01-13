Маникюр 2020: дизайн ногтей в стиле минимализм (Фото)

1 Если хотите создать нежный и натуральный маникюр. Тогда этот дизайн то что вам нужно.

2 Скромность и элегантность на пике моды. Выбрав, такой дизайн маникюра вы всегда будите выглядеть стильно.

3 Минималистический маникюр многогранен своими оттенками, такими как белый, черный бежевый и прозрачный.

4 Классический минимализм это, прежде всего сдержанность. Используют однотонное покрытие, глянцевое и матовое, а также техника омбре.

5 Нюдовый дизайн стал одним из самых популярных видов маникюра. Благодаря своей естественности и оригинальности. Такой маникюр прекрасно подходит под стандарты минималистического дизайна.

6 В "нюдовом" дизайне используются постельные цвета. Такие как светлые оттенки голубого розового бежевого. Он прекрасно смотреться на коротких и длинных ногтях, делая их элегантнее.

7 Весенний минимализм совмещает спокойнее тона покрытий и цветочные узоры. Это делает такой маникюр нежным и утонченным.

8 Важно что бы узоры смотрелись миниатюрными и аккуратными.

9 Для такого дизайна, хорошо подойдут пастельные оттенки лака. Так же можно украсить с помощью лепки, миниатюрные цветочки будут кстати.

10 Минималистический дизайн эффектно смориться дополнен точками.

11 Выигрыш но будет смотреться такой маникюр на светлом спокойном не ярком покрытии.

12 Размещают точку в любой части ногтя в начале или по периметру в нескольких местах. Такой маникюр можно сделать и в более ярких тонах.

13 Никто и подумать не мог, что обычные черточки завитушки палочки так хорошо будут сочетаться в маникюре. Такой дизайн выполняется из ярких цветов покрытия. Тон покрытия более светлый, а линии яркие, и результат будет превосходным. И не важно как они расположены, смотреться такой дизайн будет хорошо в любом случае.Геометрические узоры смотрятся необычно и оригинально.

14 Френч он как нельзя лучше вписывается в понятие минималистического дизайна.

15 Он всегда смотрится самодостаточно.

16 При выборе обратите внимания как на яркие, так и на постельные оттенки кремового цвета. Такой маникюр всегда будет смотреться аккуратно и изысканно.