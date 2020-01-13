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Маникюр 2020: дизайн ногтей в стиле минимализм (Фото)

Смотрите фото (23)
Маникюр 2020: дизайн ногтей в стиле минимализм (Фото)
11:57 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Девиз минимализма - это естественность и скромность и не навязчивость.

  • 1

    Если хотите создать нежный и натуральный маникюр. Тогда этот дизайн то что вам нужно.

  • 2

    Скромность и элегантность на пике моды. Выбрав, такой дизайн маникюра вы всегда будите выглядеть стильно.

  • 3

    Минималистический маникюр многогранен своими оттенками, такими как белый, черный бежевый и прозрачный.

  • 4

    Классический минимализм это, прежде всего сдержанность. Используют однотонное покрытие, глянцевое и матовое, а также техника омбре.

  • 5

    Нюдовый дизайн стал одним из самых популярных видов маникюра. Благодаря своей естественности и оригинальности. Такой маникюр прекрасно подходит под стандарты минималистического дизайна.

  • 6

    В "нюдовом" дизайне используются постельные цвета. Такие как светлые оттенки голубого розового бежевого. Он прекрасно смотреться на коротких и длинных ногтях, делая их элегантнее.

  • 7

    Весенний минимализм совмещает спокойнее тона покрытий и цветочные узоры. Это делает такой маникюр нежным и утонченным.

  • 8

    Важно что бы узоры смотрелись миниатюрными и аккуратными.

  • 9

    Для такого дизайна, хорошо подойдут пастельные оттенки лака. Так же можно украсить с помощью лепки, миниатюрные цветочки будут кстати.

  • 10

    Минималистический дизайн эффектно смориться дополнен точками.

  • 11

    Выигрыш но будет смотреться такой маникюр на светлом спокойном не ярком покрытии.

  • 12

    Размещают точку в любой части ногтя в начале или по периметру в нескольких местах. Такой маникюр можно сделать и в более ярких тонах.

  • 13

    Никто и подумать не мог, что обычные черточки завитушки палочки так хорошо будут сочетаться в маникюре.

    Такой дизайн выполняется из ярких цветов покрытия. Тон покрытия более светлый, а линии яркие, и результат будет превосходным. И не важно как они расположены, смотреться такой дизайн будет хорошо в любом случае.Геометрические узоры смотрятся необычно и оригинально.

  • 14

    Френч он как нельзя лучше вписывается в понятие минималистического дизайна.

  • 15

    Он всегда смотрится самодостаточно.

  • 16

    При выборе обратите внимания как на яркие, так и на постельные оттенки кремового цвета. Такой маникюр всегда будет смотреться аккуратно и изысканно.

  • 17

    Маникюр сделанный разными цветами лака, будет выглядеть и оригинально и свежо. Красиво будет выглядеть маникюр в светлых тонах. А один ноготь накрасить на тон ярче либо наоборот.

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