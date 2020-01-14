ТОП-9 стильных сочетаний в одежде (Фото)

1 Такое сочетание можно использовать как для создания повседневных образов, так и для офисных костюмов или праздничных нарядов. Сильная сторона черно-белого стиля — в противопоставлении и контрастности. Как выбрать «золотую середину» между черным и белым? Об этом в нашем обзоре. Черный верх, белый низ Небольшое дополнение в виде контрастной вставки и наряд в черно-белой гамме выглядит стильно и привлекательно. Удачный вариант сочетания белого и черного - черная блуза или жакет и белые брюки или юбка. Однако, следует учитывать, что данное сочетание подходит для девушек с фигурой перевернутый треугольник: широкие плечи и узкие бедра. Белый цвет визуально увеличивает объем, а черный — уменьшает. Таким образом создается визуальная пропорция. Довершением стильного образа могут стать черные ботильоны, небольшой клатч и шляпа с широкими полями. Однако, аппетитным пышечкам от такого сочетания лучше отказаться.

2 Белый верх, черный низ Такой наряд не назовешь скучным. Легкость образу придает блуза из шифона. Стильным такое сочетание делают удачно выбранный фасон и текстура ткани. В противном случае вы будете выглядеть как официант. Эта палитра — благодатное поле для экспериментов. Необычные фасоны, вышитые детали, сочетание необычных текстур — все это сделает ваш наряд стильным и современным. Полезный совет: Дополнить наряд в монохромной палитре можно украшениями, очками, платком, красивой сумочкой. Лоферы или туфли придадут образу притягательность и элегантность. Для создания стиля casual используйте комфортные кроссовки. Органично впишутся в наряд белая куртка, пиджак или удлиненный жилет.

3 Игра с пропорциями Удачное распределение пропорций: укороченный топ и удлиненная юбка. Для создания оригинального образа в черно-белой гамме и добавления визуального интереса стилисты рекомендуют изменять форму и длину вещей. Так, объемная белая рубашка из шифона придаст образу легкость и воздушность. Для девушек с узкими плечами и широкими бедрами укороченный белый жакет в сочетании с узкой черной юбкой миди визуально сделает фигуру стройной. Белое пальто мини трапецевидной формы и высокие черные сапоги — идеальный образ для худощавых девушек.

4 Добавление текстуры Это платье — яркое доказательство, что даже не сочетаемые текстуры могут создавать стильный и модный наряд. Даже если это классика, наряд в черно-белой гамме может быть скучным. Оживить образ поможет удачно подобранная текстура. Это может быть как отделка из натуральной кожи или замши, так и оформление ткани оборками, складками или рюшами. Украшения в виде вышивки или блесток также разнообразят черно-белый наряд. Для достижения эффектного результата можно смешать в одном образе практически не сочетаемые текстуры. Например, легкий шифон и натуральную кожу.

5 Многослойность Удачное сочетание белого, черного и оттенков синего — в итоге получился стильный и современный образ. Простые оттенки черного и белого идеально подходят для дополнения их различными слоями. Это могут быть трикотажные или кожаные изделия, блейзеры, цветные блоки на одежде. Когда дело касается черно-белой гаммы — все эксперименты приветствуются. Единственное, следует учитывать пропорции фигуры и делать акцент на ее достоинствах. Еще один пример многослойности в чистом виде — модный и оригинальный образ.

6 Широкая полоска Один из удачных примеров расположения черных широких полос на белом фоне. Добавить модный штрих к образу сможет одежда с выразительным принтом в виде широких полос. Это могут быть как черные, так и белые полосы на контрастном монохромном поле. Здесь важно соблюсти правильные пропорции и растравить акценты, чтобы одежда не превратилась в подобие матраса. Правильно расположение широких полос может визуально сделать фигуру стройнее, а девушкам невысокого роста прибавить несколько сантиметров. Одежду с таким принтом могут носить все женщины.

7 Принт по всей поверхности Рисунок «виши» - это чередование горизонтальных и вертикальных полос, образующих при пересечении квадраты. Черно белое сочетание в одежде — это не только монохромные блоки, но и геометрический рисунок. Черна-белая клетка — хит наступившего сезона. Этим элегантным сочетанием украшены плащи, платья, бузы, юбки, брюки. Размер ячеек клетки может быть как миниатюрный, так и больших размеров. Модницам, предпочитающим вещи с таким принтом, желательно комбинировать их с одеждой ярких оттенков: алым, желтым, розовым. Клетчатый принт на одежде выделяет достоинства фигуры, умело скрывая недостатки.

8 Черно-белая гамма в праздничных нарядах Платья инь и янь — для уверенных и смелых женщин. Еще Коко Шанель узаконила культ маленького черного платья как безупречного наряда для светских мероприятий. Современные модельеры также не оставляют без внимания благородный черный цвет и охотно используют его для создания праздничных нарядов в черно-белой гамме. Женщина в таком платье всегда будет неотразима. Разнообразие моделей поражает — элегантные полуоблегающие коктейльные платья, женственные наряды миди, роскошные модели в пол. Расположение цветовых блоков может быть самое разнообразное: как вертикальное, так и горизонтальное или диагональное. Все зависит от типа фигуры.