Маникюр 2020: потрясающий зеркальный дизайн ноготков (Фото)

1 Покрытие зеркального тона никогда не останется не замеченным. В любом дизайне он смотреться прекрасно, и подходит под любой стиль одежды, что делает его универсальным.

2 Конечно, лидирующие позиции занимают серебряное и золотое покрытие. Но, поэкспериментировав с другими цветами, вы тоже останетесь довольны.

3 Техник много, но они не сложны в исполнении. Сделав его дома можно получить результат не хуже чем в салоне. Поэтому подбирайте, ту что вам по душе.

4 Лаки и гель лаки с зеркальным эффектом не имеют такого отражающего эффекта. Но его преимущества он легко наноситься и не требует дополнений.

5 Достоинства такого покрытия это множество оттенков. Такая техника хорошо будет смотреться на кротких ногтях и средней длинны.

6 Отражающая пленка поможет создать зеркальный маникюр даже в домашних условиях.

7 Перед её нанесением рекомендуется окрасить ногтики в тон цвета фольги. После высыхания покрывает ногтик прозрачным лаком. И сразу наносим сверху фольгу аккуратно размахивая её апельсиновой палочкой.

8 Так же одним из вариантов при создании такого маникюра это использование зеркальных наклеек. Они легки в использовании, так как легко крепятся, на ногти и прочны в эксплуатации.

9 Для нанесения наклейки нужно обезжирить ногти средством для снятия лака, и приклеить наклейку. Наклейку разравнивают салфеткой.

10 Одним из самых распространенных способов при создании идеального зеркального тона. Является, конечно, зеркальная пудра. Для этого ногти покрывают лаком тёмных тонов. Затем посыпаем сверху нашей зеркальной пудрой и втираем с помощью спонжа до получения идеального блеска. Закрепить можно прозрачным лаком.

11 Французский маникюр всегда смориться выигрышно и зеркальная текстура тому не исключение.

12 Хорошо сочетается матовая поверхность и зеркальная окантовка. Но и на обычное зеркальное покрытие разноцветный френч смориться очень даже хорошо.

13 Стразы, камни, глитер внесут в зеркальное покрытие свою нотку пикантности. Добавив немного страз к любому дизайну зеркального покрытия уместно. Например, добавив в глянцевую окантовку стразы, френч становиться оригинальнее.

14 В матовом покрытии добавят контраста цвету. Прикрепив к узору, создаст неповторимый и оригинальный эффект. Украсив стразами, тёмные тона зеркального покрытия, будет вполне уместно.Так как маникюр с камнями всегда в моде.

15 Но стоит помнить о том, что зеркальное покрытие само по себе яркое, и много страз и камней будет смотреться нелепо. Достаточно выделить один ноготь.

16 Узоры будут хорошо смотреться на темном покрытии сделанные золотом. На светлых тонах лучше использовать золотой либо белый цвет.

17 Но можно попрактиковать черные узоры на серебре. На цветных лаках хорошо сочетаются золото и серебро.

18 Матовый тон зеркального цвета придется по душе любительница сдержанно стиля. Но и в этом дизайн можно внести свои коррективы.