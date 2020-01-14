Теплые, уютные и ультрамодные: стильные образы на зиму 2020

Casual
Характерная одежда: джинсы, свитера, футболки, пуховики и так далее.
Характерная обувь: любая комфортная обувь (спортивная, на низком каблуке, на высоком и устойчивом каблуке).
Слово «casual» (произношение: кэжуал) в переводе с английского значит «случайный», а в контексте моды используется как определение повседневных образов. Некоторые стилисты так объясняют образы casual: «Закройте глаза и наобум достаньте из гардероба случайные вещи – это и будет casual look». На мой взгляд, такое объяснение несколько утрировано. Я ж так могу достать подвенечное платье и рыбацкие сапоги. Какой уж тут будничный образ? Прелесть стиля casual позволяет нам одеваться в комфортные вещи, простые на первый взгляд, но при том все равно модные. Это базовые наряды, которые можно найти в любом шкафу. Стиль не требует дорогих обновок из дизайнерских коллекций. Даже знаменитости с миллионными состояниями признаются, что любят покупать дешевые вещи в сэконд-хэндах.
Вообще, образы casual очень напоминают стритстайл. Однако первый стиль не терпит оголтелой одержимости модными течениями и брендами: в то время как поклонницы уличного стиля могут баловать себя брендовыми вещами, фанатка casual может преспокойно носить простенькие наряды, не заморачиваясь вопросами в духе: «Ой, а что сегодня надела Рианна (или иная законодательница моды)?»… Будьте проще, в общем.
Стритстайл
Характерная одежда: джинсы, леггинсы, пиджаки, пуховики, длинные пальто и так далее.
Характерная обувь: спортивная обувь, обувь на низком каблуке, обувь на высоком каблуке и так далее.
Переходим к упомянутому выше стритстайлу. Стритстайл (стритвер) – это уличный стиль, уличный гардероб. Зимой он особенно актуален. Смотрите, вот есть у вас джинсы, деловые костюмы и гламурные платья. С какой верхней одеждой их носить? Неужели придется покупать гламурное пальто к платью, молодежную куртку к джинсам и строгий плащ к костюмам? Это ж разориться можно!
И вот тут на помощь приходит великолепный стритстайл, позволяющий привносить в будничный наряд элементы других стилей. Например, деловой стритстайл позволяет носить деловые пиджаки с джинсами, кедами и простыми майками. Для гламурного стристайла, например, можно создать образы с леггинсами броских фасонов (из кожи, со стразами, с животным принтом), обуть кокетливые лодочки, дополнив ансамбль обычной майкой и курткой. Нередко в стритстайле присутствуют детали спортивного гардероба или же наоборот – нежные элементы романтичных образов (жемчуг, бархат, кружево). Уличный стиль – это коктейль, куда каждый может добавить любимый ингредиент.
Спортивный стиль
Характерная одежда: спортивная форма, олимпийки, бомберы, бейсболки, свитшоты, худи, пуховики и так далее.
Характерная обувь: спортивная обувь, гламурная обувь в спортивном стиле.
Поклонницы образов спортивного стиля чувствуют себя в любимых нарядах комфортно в любое время года. Вовсе необязательно придерживаться жесткого спортивного образа, ведь можно придать ему акценты других стилей. Например, свитшот можно носить с изысканными сапожками на каблуке, выполненными в стиле спортивной обуви. Многие именитые производители спортивной обуви как раз предлагают такие модели. Умело выбирая спортивные составляющие, вы сможете создать даже гламурный спортивный образ. Я уже не говорю о популярном миксе спортивного гардероба с типичным стритстайлом.
В былые времена носить спортивную одежду предписывалось исключительно во время занятий спортом. Во всех других случаях на вас смотрели бы, как на гопников с дурным вкусом. Однако это одно из правил моды, о которых можно забыть. Конечно, спортивный образ – не лучший вариант для, скажем, похода в театр или музей. Но вы преспокойно можете носить такие вещи на работу, в институт, даже на свидание! Да-да, надо лишь найти соответстующий фасон. Спортивный стиль подойдет поклонницам образов tomboy, о которых мы подробнее поговорим чуть позже.
Оверсайз
Характерная одежда: любая одежда на несколько размеров больше.
Характерная обувь: любая обувь обычного размера, сапоги с широким голенищем.
Оверсайз надежно укрепился в модных трендах последних лет и видные дизайнеры не намерены с ним прощаться. Это тот единственный случай, когда стиль не коснулся обуви. Туфли, кроссовки, сапоги и так далее не должны быть слишком большими, продолжайте носить комфортный для вас размер. Исключения составляют фасоны обуви с широким голенищем, например, сапоги-слаучи.
В целом же оверсайз касается лишь одежды и аксессуаров: цепочек, браслетов, сумок и тому подобного. Зимой раздолье для любительниц безразмерных свитеров и гигантских плащей или курток. Самой популярной одеждой стиля оверсайз стали пиджаки, которые уже можно считать базовой вещью любого модного гардероба. Учтите, что оверсайз коварен и порой требует соблюдения некоторых правил. Хотя дерзкие модницы могут позволить себе ансамбли только из крупных вещей, в большинстве случаев рекомендуется выдерживать баланс, сочетая просторные наряды с короткими, узкими, облегающими. Это делается для того, чтобы образ не казался мешковатым и не слишком полнил. Можно надеть крупный свитер и юбку-карандаш.
Например, пиджак оверсайз лучше носить с джинсами скинни, а не с клешем или палаццо. Рукава можно закатать на три четверти. Куртку фасона оверсайз обычно носят с боди или облегающим гольфом. Так видно стройное тело, а даже если есть пару лишних кило, то на фоне крупной куртки фигура в облегающем наряде все равно кажется стройнее.
Платья стиля оверсайз нередко подпоясывают ремнем, подчеркивая талию или выбирают модели миди, чтобы было видно стройные ножки. Вот вариант баланса: свитер-платье до колена и облегающие сапоги-чулки. Изучите главные советы о том, как носить одежду в стиле оверсайз.
Многослойность
Характерная одежда: любая одежда.
Характерная обувь: любая обувь.
Этот вариант прекрасен зимой, когда «сто одежек» смотрятся не только стильно, но еще и позволяют согреться. Вам не придется думать о том, из каких вещей составить наряд, чтобы на улице не было холодно, а в помещении не было жарко. Просто наденьте легкие вещи, а на них натяните свитер или несколько рубашек. Так же многослойность позволяет создавать пикантные образы с платьями поверх брюк.
Если станет вдруг жарко, лишние вещи можно просто снять, повязав их на пояс или накинув на плечи. А можно просто носить с собой просторный рюкзак или крупную сумку, куда вы будете откладывать ненужную пока одежду. Многослойный тренд благоволит экспериментам с сочетаниями разных принтов, разных материй и разных цветов.
Tomboy
Характерная одежда: мужская одежда, одежда унисекс.
Характерная обувь: мужская обувь, обувь унисекс.
Прощайте, корсеты, юбки и гламурные лодочки. Здравствуй стиль динамичных девчонок с мальчишескими характерами. На русский язык слово «tomboy» переводится по-разному: озорница, пацанка, бой-баба и так далее. В русском нередки варианты с негативной коннотацией, чего в оригинале нет. Томбой – это девочка, любящая погонять мяч с мальчишками. В моде стиль tomboy означает, что вместо юбок мы предпочтем удобные брюки, вместо туфель на каблуке наденем спортивную обувь или обувь фасона унисекс. Так же частенько присутствует некоторая неряшливость, свойственная для разбитных мальчишек.
Впрочем, не обязательно создавать 100% томбойский образ, можно дополнить наряд туфлями на каблуке, но лучше выбирать комфортную модель типа ридингов, а не гламурные сапоги-чулки. Что до принтов и цвета ткани, то тут предпочтение отдается простым узорам и нейтральной палитре или же стереотипно мужским цветам. Например, синяя полоска на голубом фоне, а не розочки на розовой маечке со стразами. Суть, думаю, ясна. Это вовсе не значит, что такой гардероб не может выглядеть сексуально и соблазнительно.