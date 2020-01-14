Теплые, уютные и ультрамодные: стильные образы на зиму 2020

1 Casual Характерная одежда: джинсы, свитера, футболки, пуховики и так далее. Характерная обувь: любая комфортная обувь (спортивная, на низком каблуке, на высоком и устойчивом каблуке). Слово «casual» (произношение: кэжуал) в переводе с английского значит «случайный», а в контексте моды используется как определение повседневных образов. Некоторые стилисты так объясняют образы casual: «Закройте глаза и наобум достаньте из гардероба случайные вещи – это и будет casual look». На мой взгляд, такое объяснение несколько утрировано. Я ж так могу достать подвенечное платье и рыбацкие сапоги. Какой уж тут будничный образ? Прелесть стиля casual позволяет нам одеваться в комфортные вещи, простые на первый взгляд, но при том все равно модные. Это базовые наряды, которые можно найти в любом шкафу. Стиль не требует дорогих обновок из дизайнерских коллекций. Даже знаменитости с миллионными состояниями признаются, что любят покупать дешевые вещи в сэконд-хэндах. Вообще, образы casual очень напоминают стритстайл. Однако первый стиль не терпит оголтелой одержимости модными течениями и брендами: в то время как поклонницы уличного стиля могут баловать себя брендовыми вещами, фанатка casual может преспокойно носить простенькие наряды, не заморачиваясь вопросами в духе: «Ой, а что сегодня надела Рианна (или иная законодательница моды)?»… Будьте проще, в общем.

2 Стритстайл Характерная одежда: джинсы, леггинсы, пиджаки, пуховики, длинные пальто и так далее. Характерная обувь: спортивная обувь, обувь на низком каблуке, обувь на высоком каблуке и так далее. Переходим к упомянутому выше стритстайлу. Стритстайл (стритвер) – это уличный стиль, уличный гардероб. Зимой он особенно актуален. Смотрите, вот есть у вас джинсы, деловые костюмы и гламурные платья. С какой верхней одеждой их носить? Неужели придется покупать гламурное пальто к платью, молодежную куртку к джинсам и строгий плащ к костюмам? Это ж разориться можно! И вот тут на помощь приходит великолепный стритстайл, позволяющий привносить в будничный наряд элементы других стилей. Например, деловой стритстайл позволяет носить деловые пиджаки с джинсами, кедами и простыми майками. Для гламурного стристайла, например, можно создать образы с леггинсами броских фасонов (из кожи, со стразами, с животным принтом), обуть кокетливые лодочки, дополнив ансамбль обычной майкой и курткой. Нередко в стритстайле присутствуют детали спортивного гардероба или же наоборот – нежные элементы романтичных образов (жемчуг, бархат, кружево). Уличный стиль – это коктейль, куда каждый может добавить любимый ингредиент.

3 Спортивный стиль Характерная одежда: спортивная форма, олимпийки, бомберы, бейсболки, свитшоты, худи, пуховики и так далее. Характерная обувь: спортивная обувь, гламурная обувь в спортивном стиле. Поклонницы образов спортивного стиля чувствуют себя в любимых нарядах комфортно в любое время года. Вовсе необязательно придерживаться жесткого спортивного образа, ведь можно придать ему акценты других стилей. Например, свитшот можно носить с изысканными сапожками на каблуке, выполненными в стиле спортивной обуви. Многие именитые производители спортивной обуви как раз предлагают такие модели. Умело выбирая спортивные составляющие, вы сможете создать даже гламурный спортивный образ. Я уже не говорю о популярном миксе спортивного гардероба с типичным стритстайлом. В былые времена носить спортивную одежду предписывалось исключительно во время занятий спортом. Во всех других случаях на вас смотрели бы, как на гопников с дурным вкусом. Однако это одно из правил моды, о которых можно забыть. Конечно, спортивный образ – не лучший вариант для, скажем, похода в театр или музей. Но вы преспокойно можете носить такие вещи на работу, в институт, даже на свидание! Да-да, надо лишь найти соответстующий фасон. Спортивный стиль подойдет поклонницам образов tomboy, о которых мы подробнее поговорим чуть позже.

4 Оверсайз Характерная одежда: любая одежда на несколько размеров больше. Характерная обувь: любая обувь обычного размера, сапоги с широким голенищем. Оверсайз надежно укрепился в модных трендах последних лет и видные дизайнеры не намерены с ним прощаться. Это тот единственный случай, когда стиль не коснулся обуви. Туфли, кроссовки, сапоги и так далее не должны быть слишком большими, продолжайте носить комфортный для вас размер. Исключения составляют фасоны обуви с широким голенищем, например, сапоги-слаучи. В целом же оверсайз касается лишь одежды и аксессуаров: цепочек, браслетов, сумок и тому подобного. Зимой раздолье для любительниц безразмерных свитеров и гигантских плащей или курток. Самой популярной одеждой стиля оверсайз стали пиджаки, которые уже можно считать базовой вещью любого модного гардероба. Учтите, что оверсайз коварен и порой требует соблюдения некоторых правил. Хотя дерзкие модницы могут позволить себе ансамбли только из крупных вещей, в большинстве случаев рекомендуется выдерживать баланс, сочетая просторные наряды с короткими, узкими, облегающими. Это делается для того, чтобы образ не казался мешковатым и не слишком полнил. Можно надеть крупный свитер и юбку-карандаш. Например, пиджак оверсайз лучше носить с джинсами скинни, а не с клешем или палаццо. Рукава можно закатать на три четверти. Куртку фасона оверсайз обычно носят с боди или облегающим гольфом. Так видно стройное тело, а даже если есть пару лишних кило, то на фоне крупной куртки фигура в облегающем наряде все равно кажется стройнее. Платья стиля оверсайз нередко подпоясывают ремнем, подчеркивая талию или выбирают модели миди, чтобы было видно стройные ножки. Вот вариант баланса: свитер-платье до колена и облегающие сапоги-чулки. Изучите главные советы о том, как носить одежду в стиле оверсайз.

5 Многослойность Характерная одежда: любая одежда. Характерная обувь: любая обувь. Этот вариант прекрасен зимой, когда «сто одежек» смотрятся не только стильно, но еще и позволяют согреться. Вам не придется думать о том, из каких вещей составить наряд, чтобы на улице не было холодно, а в помещении не было жарко. Просто наденьте легкие вещи, а на них натяните свитер или несколько рубашек. Так же многослойность позволяет создавать пикантные образы с платьями поверх брюк. Если станет вдруг жарко, лишние вещи можно просто снять, повязав их на пояс или накинув на плечи. А можно просто носить с собой просторный рюкзак или крупную сумку, куда вы будете откладывать ненужную пока одежду. Многослойный тренд благоволит экспериментам с сочетаниями разных принтов, разных материй и разных цветов.