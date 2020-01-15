Маникюр 2020: потрясающие идеи дизайна на квадратные ногти (Фото)

1 В 2020 году наиболее актуальной будет квадратная форма. Но речь идет преимущественно о закругленных углах, благодаря чему ноготки выглядят более нежными.

2 Знаменитый френч всегда вне всех актуальных тенденций. Его можно делать в любое время года и для любого случая. Поэтому не удивительно, что невесты предпочитают для свадьбы именно этот вариант.

3 К тому же, он хорошо сочетается с каждым видом декор и дизайна. Что в свою очередь, позволяет реализовать абсолютно любую задумку.

4 Несмотря на такую популярность классики, на квадратных ногтях маникюр часто дополняют рисунком. Это может быть цветочный принт, геометрия, бабочки, пейзажи и многое другое.

5 Несмотря на то, что однотонное покрытие выглядит красиво, все чаще девушки стремятся дополнить его рисунком.

6 В зависимости от выбранного варианта, ноготки смотрятся совершенно по-разному. Поэтому прежде, чем определиться с дизайном, предлагаем изучить актуальные тренды в мире нейл-арта.

7 Тонкие линии, точки и геометрические фигуры на ноготках всегда смотрятся стильно. Казалось бы, такие простые детали, но именно с их помощью нейл-мастера могут создать бесчисленное количество видов дизайна.

8 Все зависит от того, как много их использовать. Также не малую роль играет выбранный оттенок для основного покрытия. Для рабочих будней лучше сделать нейтральный маникюр в нюдовых или пастельных тонах.

9 На вечернее мероприятие больше подойдет темный дизайн с дополнительным декором. К примеру, изумрудного, коричневого, синего, серого или черного цвета.

10 Что касается минимализма, то он считается одним из наиболее актуальных видов оформления ногтей в 2020 году.

11 Небольшие, порой практически незаметные детали зачастую украшают светлый маникюр. Он по праву назван универсальным, поскольку сочетается практически с любым образом.

12 Уже несколько лет остается актуальной имитация натурального камня на ногтевой пластине. Небольшие, тонкие линии преимущественно наносят на покрытие белого или черного цвета.

13 Однако все чаще для этого используются альтернативные решения в виде серого, розового, синего и голубого оттенка. Смотрится такой маникюр не менее привлекательно. Особенно если дополнить его небольшим количеством блесток или фольгированными деталями.

14 Среди многих актуальных дизайнов 2020 года есть и довольно простые, но от этого не менее интересные абстрактные рисунки. Они выглядят красиво, стильно и уж точно не банально. К тому же, каждый новый рисунок получается неповторимым и уникальным.

15 Настоящим хитом 2020 года стал дизайн в виде небольших точек на ноготках. Визуально он напоминает оформление «перепелиных яиц». Также у многих он ассоциируется с брызгами красок.

16 В любом случае, такое решение на квадратных ногтях всегда смотрится особенно стильно. Кроме того, его всегда можно дополнить надписями, абстракцией и любыми другими рисунками.

17 Скотч-лента и другие фольгированные детали актуальные круглый год. То же самое можно сказать о блестках, стразах и бусинах разного цвета и размера.

18 Квадратная форма ногтей определенно еще долго будет пользоваться популярностью.