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Маникюр 2020: элегантный черный нейл-арт (Фото)

Смотрите фото (27)
Маникюр 2020: элегантный черный нейл-арт (Фото)
10:43 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В 2020 году черный маникюр считается одним из самых актуальных.

  • 1

    Кроме классического однотонного черного покрытия есть масса вариантов сочетаний с другими оттенками. На сегодняшний день черный маникюр – это возможность экспериментировать, проявлять фантазию и создавать что-то новое, интересное и стильное.

  • 2

    Поэтому если такой вариант кажется вам слишком простым и скучным, предлагаем посмотреть подборку весьма оригинальных вариантов.

  • 3

    Сочетание черного и белого цвета по праву называется классическим. Его выбирают в любое время года, как для повседневной жизни, так и для важных мероприятий.

  • 4

    Поэтому если вы ищите максимально универсальное решение, то черно-белый маникюр идеально для этого подходит. Французский и лунный дизайн, абстракция и цветочный рисунок – это лишь малая часть того, что можно воплотить в данном цветовом сочетании.

  • 5

    Весьма удачное сочетание – маникюр в черно-золотом цвете. Его преимущественно выбирают для посещения мероприятий и праздников. Дело в том, что однотонное черное покрытие часто смотрится слишком просто.

  • 6

    В свою очередь, золотистый лак добавляет ему некой изысканности, элегантности. Причем вовсе неважно, в каких пропорциях он будет применен. Что касается дизайна, то в таком цветовом решении чаще всего можно увидеть френч, вензеля или же геометрические мотивы. Каждый вариант смотрится по-своему интересно и привлекательно.

  • 7

    Не менее популярным стал маникюр в красно-черном сочетании. Все чаще данные оттенки используют для создания маникюра с градиентным эффектом. Смотрится он необычно и достаточно дерзко.

  • 8

    Более сдержанным считается френч или лунный дизайн. Также черный цвет нередко используется в качестве основного покрытия. В свою очередь, акцентом выступает красный декор или дизайн.

  • 9

    Любителям светлого, пастельного покрытия, рекомендуем разбавлять черный маникюр с помощью нежного розового оттенка.

  • 10

    Такое сочетание особенно актуально в 2020 году. Причем вовсе неважно, какой из цветов будет преобладать. Главное, чтобы в целом маникюр смотрелся привлекательно и гармонично.

  • 11

    Несмотря на популярность черного маникюра, его все чаще сочетают с различными видами дизайна. Это делает его более оригинальным. Поэтому мы подготовили подборку самых интересных вариантов на любой вкус.

  • 12

    Имитация природного камня на ногтях всегда выглядит красиво и в то же время загадочно. Чаще всего такой дизайн делают именно на черном покрытии или же сочетают его с белым цветом. При желании его можно дополнить геометрическими вставками или же скотч-лентой.

  • 13

    Наверняка многие знают, что в 2020 году особенно актуальными будут надписи на ноготках. Они могут быть мотивационными или смешными, поскольку главное, чтобы они подходили именно вам. Наносят их преимущественно на нейтральную основу, а остальные ноготки покрывают лаком черного цвета.

  • 14

    Цветы и другие флористические мотивы очень часто используются в оформлении ногтей любого цветового сочетания. Дело в том, что такие рисунки всегда придают образу романтичности и подчеркивают женственность.

  • 15

    Поэтому девушки выбирают их независимо от времени года и модных тенденций.

  • 16

    Пожалуй, одним из наиболее удачных сочетаний является черный геометрический маникюр.

  • 17

    Различные линии, фигуры, точки, а также их пересечения смотрятся всегда выигрышно. Это позволяет по-разному их комбинировать, получая новые, интересные рисунки на ногтях даже в домашних условиях.

  • 18

    Несмотря на то, что классический маникюр уже многие годы остается в моде, все чаще его называют слишком простым. Если вы разделяете такое виденье, предлагаем альтернативный вариант – френч в черном цвете. Вовсе не обязательно делать его на всех ноготках.

  • 19

    Все чаще можно увидеть однотонное покрытие и в качестве акцента на нескольких ногтях французский маникюр. Также нередко его комбинируют с геометрическими деталями.

  • 20

    В целом можно сказать, что классика идеально подходит для модных экспериментов. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии попробовать что-то новое.

  • 21

    Чтобы разнообразить маникюр в черном цвете вовсе не обязательно использовать рисунки. Дополнительный декор порой позволяет придать оформлению особой элегантности и шика.

  • 22

    К примеру, стразы и блестки используются наиболее часто, поскольку они просты в применении. Всего лишь несколько деталей на один или два ноготка и маникюр засияет новыми красками.

  • 23

    Фольгированные детали в случае с черным маникюром всегда уместны. Особенно это касается оттисков разных оттенков. Такой простой способ вмиг преображает покрытие и делает его более заметным. Поэтому всегда старайтесь выбирать цветные варианты фольги. Они максимально выгодно смотрятся на черном фоне.

  • 24

    Как видите, черный маникюр весьма многообразный. Он позволяет экспериментировать с оттенками, дизайном и декором. Именно поэтому всегда получается создать что-то новое, интересное.

  • 25

    Нейл-мастера отмечают, что такой маникюр можно сделать даже в домашних условиях. Главное – немного попрактиковаться.

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