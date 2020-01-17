Вопреки годам: стрижки, которые помогут скрыть морщинки

1 Прямая челка ниже бровей Дженнифер Лопес уже давно не юная девочка. В молодые годы она выглядела довольно зрело, но с возрастом кажется все моложе. Да-да, мы в курсе о том, что знаменитости могут позволить себе опытного пластического хирурга. И все же подбор причесок у Дженни достоин высших похвал. Длинные и густые волосы всегда молодят, а длинная и густая челка не только делает нас похожими на молоденьких озорниц, но и становится ширмой, за которой прячутся вредные морщины.

2 Раздельная челка Такой тип раздельных челок заграницей еще называют "занавесками", потому что они напоминают распахнутые шторы на окнах. Тут главное не слишком уж распахивать. Надо укладывать челку так, чтобы она прикрыла самые проблемные зоны лба. Посмотрите на пример Кейси Масгрейвс.

3 Отросшее шегги Эта красотка точно знает толк в ультрамодном тренде небрежности. Такую прическу еще называют отросшим шегги. Выглядит неопрятно? Так в том и вся хитрость! Челка при этом должна быть пышной и небрежной. В таком имидже Джулианну Хаф даже сразу и не узнать.

4 Треугольная челка с изгибом Супруга Джастина Тимберлейка любит эксперименты с образами. Джессика Бил то и дело меняет цвет волос от блонда до самых темных тонов и постоянно красуется перед папарацци с новыми прическами. Хотя девушка еще молода (ей едва перевалило за 30), морщинки у нее уже стали заметными. Как она их скрыла? С помощью классической для маленьких девочек челки! Очень густая челка до бровей с небольшим изгибом имеет очертания треугольника, что позволяет придавать ей в целом разные формы: оставлять ниспадающей, зачесывать набок. Такие высокие челки стилисты рекомендуют так же для тех, кто хочет скрыть перхоть на проборе.

5 Стрижка "Фантазия" Таким вот милым термином прозвали эту стрижку в советские времена. Это один из лучших вариантов причесок для женщин старше 50 лет. Всклокоченные пряди создают зрительный эффект более густых волос, чем это есть на самом деле. И, конечно, небрежная челка удачно маскирует морщинистый лоб. Вы только полюбуйтесь стилем Джейн Фонды. Актрисе уже больше 80 лет! Внушительный возраст не мешает ей оставаться привлекательной.

6 Высокий пучок и фальшивая челка Трендом причесок зимы считаются низкие узлы и пучки, просто потому, что поверх них проще надеть головной убор. Если же на улице тепло, смело делайте молодежный высокий пучок. Таранджи Хенсон демонстрирует великолепную идею необрезной челки. Просто заверните волосы в пучок, оставив их кончик свободным.

7 Ракушка с косой челкой О морщинах Эмилии Кларк уже ходят легенды. Хотя актриса еще молода, у нее серьезные проблемы со складками на лице. Отчасти в том виновата тонкая и чувствительная кожа. Кларк неоднократно жаловалась на то, что ей то и дело приходится увлажнять кожу. Но основная загвоздка кроется в том, как сильно и часто Эмилия играет с мимикой лица. Ее брови выделывают выкрутасы, а улыбка тянется от уха до уха. Богатая мимика актрисы сыграла с ней дурную шутку, породив мимические морщинки. Обычно Эмилия вообще не волнуется на тему морщин и частенько носит прически с открытым лбом. Однако порой девушка умело скрывает недостатки удачной укладкой. Например, одно время ее волосы были окрашены в блонд, она формировала из них прическу "ракушку" и укладывала длинную челку небрежно набок. Выглядит роскошно, правда? Идеальный вариант милой, но и в меру строгой прически в деловом стиле.

8 Кудрявая челка Зендае всего 23 года, так что волноваться по поводу морщин ей рано. Но это не значит, что в образах молодых знаменитостей не бывает омолаживающих причесок. Вот вам яркий пример трендовой челки. Растрепанные кудрявые локоны смотрятся просто супер! Вы уже знаете, как носить кудри в 2020 году? Берите эту идею на заметку.

9 Тугой высокий хвост Ким Кардашьян просто обожает популярный конский хвост с гладкими волосами и высоким зачесом. Никогда не думали, почему светские львицы так любят эту прическу? Она открывает лицо, челки нет… Что тут омолаживающего? Вот вам любопытный факт: тугой конский хвост имеет эффект природного лифтинга. Затягивая волосы, мы даже чуточку выпрямляем морщинки на лбу. В общем, чтобы не бегать за дозой ботокса, можно делать тугие прически. Однако не следует прибегать к ним слишком часто, так как тугие прически вредны для луковиц волос и могут стать причиной боли в коже головы. Все хорошо в меру.