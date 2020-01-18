Мода 2020: пугающие весенние тенденции (Фото)

1 Платье менины В списке тенденций весны обязательно будут наши любимые пастельные тона, принт в горошек и морской принт, но будут также и те вещи, о которых мы могли вспоминать только в страшном сне. Один из таких рискованных вариантов – платья строгой структуры, которая визуально увеличивает бедра. Они однозначно напоминают платья менин и точно не напоминают о безупречном стиле. Эти фасоны были замечены на показах брендов Thom Browne и Loewe. Нет, это не шутка. Конечно, вряд ли эта тенденция перейдет в моду стритстайла, но она точно успеет попортить нам нервы. В таком наряде в автобусе не поездишь, не так ли?

2 Футуристические очки Мода 90-х годов возвращается с новой силой уже этой зимой, но она будет сопровождать нас весь год, не сомневайтесь! В целом, мир моды этому очень рад, но все-таки есть вещи, которые не должны возвращаться… Мы говорим про футуристические очки. Слишком узкие, чтобы смотреться хорошо с любой формой лица. Попробуем пережить период их популярности…

3 Флюоресцентные цвета Не то чтобы нам не нравились флюоресцентные тона, но чтобы носить вещи таких цветов, нужно иметь смуглую или загорелую кожу. Конечно, не у всех одна и та же пигментация, да и не все могут загорать на солнце. Кроме того, они флюоресцентные цвета настолько яркие, что сама личность переходит на второй план, уступая место этой вещи (преимущественно – ее цвету).

4 Бермуды с колготами Серьезно?Это одна из тех тенденций, которая, однажды умерев, больше никогда не должна воскреснуть. Однако дом моды Chanel почему-то решился ввести это сочетание в свою весеннюю коллекцию. Бермуды с колготами смотрятся непривлекательно, неуместно и как-то безвкусно. Знаменитые бренды тоже могут ошибаться, поэтому, если вы решили навсегда отказаться от этого сочетания, то будьте верны своему решению.

5 Велосипедные лосины Слава Богу, велосипедные лосины все-таки не собираются возвращаться в моду. Пока что. Но наблюдая за показами брендов, мы заметили фасон, похожий на велосипедные лосины. И это может быть тревожным знаком. Чтобы носить облегающие шорты выше колен, нужно иметь очень длинные ноги. Если вы невысокого роста, то не стоит рисковать.

6 Платье-накидка Бесформенные платья снова возвращаются в моду. Это немного пугает, так как мало кому подходит такой фасон. Но выход есть! Всегда можно подобрать стильный пояс и подчеркнуть талию, чтобы не выглядеть, как бесформенный мешок.

7 Чересчур объемная одежда Мы не против объема, ведь он был в тренде весь прошлый год. Объемные рукава смотрятся очень стильно, правда? Однако вот такие наряды, где слишком много пышных деталей, смотрятся нелепо, безвкусно. Так что приготовьтесь, ведь знаменитые дома моды сулят таким нарядам огромную популярность.

8 Рваная одежда Кому не нравятся рваные джинсы? Конечно, нашим бабушкам эти штаны точно никогда не понравятся, несмотря на то, что их популярность и практичность просто безоговорочная. Но вот злоупотреблять этими рваными деталями никак нельзя. Образ, что на фото выглядит очень неаккуратно, грязно… Однако самые экстравагантные девушки точно полюбят такой стиль.

9 Пиджаки Пиджаки с плечами XL будут в тренде весной 2020. Это незаменимая вещь в гардеробе каждой девушки, но нужно очень умело подбирать фасон, ведь не любой из них может выглядеть стильно. Бренды Balenciaga и Alexander Wang доказали это в своих последних коллекциях. Выбирайте пиджаки, которые смотрятся естественно и гармонично.