Скачать
Суббота, 18.01.2020
Разумков: К разработке законопроекта об особом статусе Донбасса привлекут общество
Разумков: К разработке законопроекта об особом статусе Донбасса привлекут общество
Сенат Польши отклонил судебную реформу
Сенат Польши отклонил судебную реформу
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

Мода 2020: пугающие весенние тенденции (Фото)

Смотрите фото (11)
Мода 2020: пугающие весенние тенденции (Фото)
03:49 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:10 ужасных тенденций весны 2020, которые нам продемонстрировали знаменитые дома моды.

  • 1

    Платье менины

    В списке тенденций весны обязательно будут наши любимые пастельные тона, принт в горошек и морской принт, но будут также и те вещи, о которых мы могли вспоминать только в страшном сне. Один из таких рискованных вариантов – платья строгой структуры, которая визуально увеличивает бедра. Они однозначно напоминают платья менин и точно не напоминают о безупречном стиле. Эти фасоны были замечены на показах брендов Thom Browne и Loewe. Нет, это не шутка. Конечно, вряд ли эта тенденция перейдет в моду стритстайла, но она точно успеет попортить нам нервы. В таком наряде в автобусе не поездишь, не так ли?

  • 2

    Футуристические очки

    Мода 90-х годов возвращается с новой силой уже этой зимой, но она будет сопровождать нас весь год, не сомневайтесь! В целом, мир моды этому очень рад, но все-таки есть вещи, которые не должны возвращаться… Мы говорим про футуристические очки. Слишком узкие, чтобы смотреться хорошо с любой формой лица. Попробуем пережить период их популярности…

  • 3

    Флюоресцентные цвета

    Не то чтобы нам не нравились флюоресцентные тона, но чтобы носить вещи таких цветов, нужно иметь смуглую или загорелую кожу. Конечно, не у всех одна и та же пигментация, да и не все могут загорать на солнце. Кроме того, они флюоресцентные цвета настолько яркие, что сама личность переходит на второй план, уступая место этой вещи (преимущественно – ее цвету).

  • 4

    Бермуды с колготами

    Серьезно?Это одна из тех тенденций, которая, однажды умерев, больше никогда не должна воскреснуть. Однако дом моды Chanel почему-то решился ввести это сочетание в свою весеннюю коллекцию. Бермуды с колготами смотрятся непривлекательно, неуместно и как-то безвкусно. Знаменитые бренды тоже могут ошибаться, поэтому, если вы решили навсегда отказаться от этого сочетания, то будьте верны своему решению.

  • 5

    Велосипедные лосины

    Слава Богу, велосипедные лосины все-таки не собираются возвращаться в моду. Пока что. Но наблюдая за показами брендов, мы заметили фасон, похожий на велосипедные лосины. И это может быть тревожным знаком. Чтобы носить облегающие шорты выше колен, нужно иметь очень длинные ноги. Если вы невысокого роста, то не стоит рисковать.

  • 6

    Платье-накидка

    Бесформенные платья снова возвращаются в моду. Это немного пугает, так как мало кому подходит такой фасон. Но выход есть! Всегда можно подобрать стильный пояс и подчеркнуть талию, чтобы не выглядеть, как бесформенный мешок.

  • 7

    Чересчур объемная одежда

    Мы не против объема, ведь он был в тренде весь прошлый год. Объемные рукава смотрятся очень стильно, правда? Однако вот такие наряды, где слишком много пышных деталей, смотрятся нелепо, безвкусно. Так что приготовьтесь, ведь знаменитые дома моды сулят таким нарядам огромную популярность.

  • 8

    Рваная одежда

    Кому не нравятся рваные джинсы? Конечно, нашим бабушкам эти штаны точно никогда не понравятся, несмотря на то, что их популярность и практичность просто безоговорочная. Но вот злоупотреблять этими рваными деталями никак нельзя. Образ, что на фото выглядит очень неаккуратно, грязно… Однако самые экстравагантные девушки точно полюбят такой стиль.

  • 9

    Пиджаки

    Пиджаки с плечами XL будут в тренде весной 2020. Это незаменимая вещь в гардеробе каждой девушки, но нужно очень умело подбирать фасон, ведь не любой из них может выглядеть стильно. Бренды Balenciaga и Alexander Wang доказали это в своих последних коллекциях. Выбирайте пиджаки, которые смотрятся естественно и гармонично.

  • 10

    Двухцветные облегающие сапоги

    Странная модель, очень странная… Мир моды обожает сапоги выше колен, но вот облегающие сапоги еще не набрали огромной популярности за последнее время. Они очень похожи на гольфы, поэтому немного отпугивают, особенно в двухцветном варианте. В любом случае, выбор за вами!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Мода, Стиль, Тренд, Мода 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский дал Гончаруку второй шанс
02 Дикие собаки понимают жестикуляцию человека: исследование
03 Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
04 Ограничение импорта электроэнергии из РФ и Беларуси: Минэкоэнерго обратилось к НКРЭКУ
05 Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах с остановившегося подъемника сняли 32 человек
В Карпатах с подъемника сняли 32 человек
Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто
В 2020 году киевские эвакуаторы забрали почти 600 авто
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь