Базовый гардероб 2020: эти стильные идеи для дам после 40 помогут выглядеть свежо и молодо (Фото)

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Для этого существует определенная база. В базовый гардероб принято включать те вещи, без которых невозможно представить себе женские образы.

Он существует независимо от возраста. Для создания базового гардероба после 40 лет стоит учесть два главных критерия: классика, и элегантность.

Определяем стиль

Имеется целый ряд правил при выборе базовых вещей. Первое, что стоит определить – это стиль направления. В моде всегда следующие вещи: прямые брюки, юбка-карандаш, рубашка, деловой костюм. Входят сюда и элегантные наряды. По сути, это та же самая классика, однако, более женственная. Должное внимание стоит уделить сочетанию классики с вещами в стиле кэжуал.