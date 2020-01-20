Стильный черный: идеальные варианты для офисных образов (Фото)

Новости шоу бизнеса:Мы просто уверены, что у вас в гардеробе есть несколько стильных черных вещей, которые вы используете не по максимуму.

Полностью черный образ

Черный цвет считается очень простым, элегантным и при этом очень стильным. Его можно легко сочетать с любыми другими цветами. Именно поэтому мы сделали этот цвет главным в нашей галерее офисных образов. Вам больше не нужно будет тратить уйму времени на подбор наряда. Мы предлагаем вам вот такой наряд в сдержанной и деловой эстетике.

Очень деловой образ

Одно из преимуществ черного цвета в момент подбора офисного образа – это его сдержанность. Это самый подходящий цвет для наряда на работу в любое время года. Сочетание черных брюк клеш, черных туфель на низком ходу и пальто с бежевым воротником выглядит очень стильно.

Пиджак и высокие ботинки

Этому наряду не хватает только черных колгот, чтобы создать идеальный офисный образ для зимнего сезона. Пиджак оверсайз – это гарантия успеха при любых обстоятельствах, а особенно – в сочетании с черным платьем мини. Нужно только дополнить образ высокими сапогами с мягким голенищем, чтобы выглядеть современно и немного гламурно.

Пуховик и тонкий каблук

Черный пуховик – это еще одна идеальная вещь для будничных образов. Он удобный, теплый и универсальный. Но если он кажется вам слишком неформальным для офисного образа, то сочетайте его с ботинками на шпильке. Вы увидите, что весь наряд в целом заиграет новыми красками. Женственно, удобно и стильно…

Костюм с принтом в клетку

Не совсем черный образ, но очень популярный и стильный. Что может быть лучше для рабочего дня, чем костюм с трендовым принтом? Этот темный наряд с эффектом оверсайз и завязанными снизу штанинами выглядит очень современно и сдержанно, поэтому ни минуты не сомневайтесь.

Виниловые леггинсы и плащ

Мы влюбились в этот оригинальный, сексуальный и смелый наряд. Свитер макси, черные леггинсы с эффектом винила, грубые ботинки и черный плащ. Несмотря на свою оригинальность, этот образ идеально подходит для выхода на работу. Кроме того, такой наряд вы можете смело носить и на вечеринки. Универсально и стильно!

Свитер и кожаная мини-юбка

Весна приближается, поэтому возьмите на заметку этот образ. Да, он идеально подойдет для весеннего сезона, однако все-таки нужно будет прибавить стильные и теплые колготы. Сочетание кожаной юбки миди и свитера оверсайз тоже отлично подойдет для офисного образа. Это один из ключевых образов весеннего сезона, поэтому не забудьте прикупить пару ковбойский ботинок, стильную юбку и свитер.

Костюм с кроссовками

Еще один костюм, который сразу же влюбил в себя. Образ становится очень стильным и оригинальным благодаря сочетанию с серыми кроссовками. Они разрушают чрезмерную серьезность наряда, которая в наше время ни к чему даже в офисе.

Пиджак оверсайз

Пиджак оверсайз – главная вещь в этом образе. Поверьте, облегающие джинсы можно и даже нужно носить на работу! А особенно – в сочетании с тонким черным свитером, пиджаком оверсайз и кроссовками. И это еще не самый смелый вариант для рабочего дня.

Черный наряд с белым пиджаком

Хотите немного разбавить черный образ? Тогда лучшим вариантом станет белый шерстяной пиджак, как на фото. Простые черные штаны, гольф и ботинки сразу же обретают элегантность и оригинальность.

Кожаное пальто и штаны с перьями

Как вам эти забавные брюки с перьями внизу? Кажется, это еще один тренд весны 2020. Брюки выглядят очень элегантно и нежно. В сочетании с туфлями с зауженным носком они смотрятся еще более утонченно. Кожаное черное пальто создает замечательный контраст и привносит строгость в образ.

Оригинальный костюм

И снова костюм, но на этот раз – особенный. Укороченный пиджак, больше похожий на верхнюю часть фрака, черные брюки с зауженными внизу штанинами и аксессуары коричневого цвета… Часы и сумка – это те детали, которые нивелируют строгость черного цвета и придают наряду особого стиля.

Черно-белый принт

Этот принт (в черно-белом) варианте, считается одним из самых элегантных. Да, это классика, но в сочетании с юбкой мини и высокими ботинками, такой пиджак выглядит очень современно. Идеально для офисного образа.

Меховая куртка

Пятница – это день, когда можно позволить себе немного расслабиться и одеться на работу более неформально. Вот этот образ – идеальный вариант! Удобно, практично и стильно.

Мини-юбка с принтом в клетку

Да, это не полностью черный образ, но он настолько стильный, что мы просто не могли обойти его стороной. В полностью черном образе такая юбка с принтом в клетку становится центральной вещью. Это наряд не только для выхода на работу, но и для ужина с подругами. Берите на заметку!