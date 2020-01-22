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Среда, 22.01.2020
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Теплые и удобные: как правильно носить шарфы и платки этой зимой (Фото)

Смотрите фото (11)
Теплые и удобные: как правильно носить шарфы и платки этой зимой (Фото)
20:24 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот аксессуар может значительно повлиять на ваш стиль, если вы усвоите трюки королев стритстайла, о которых мы сейчас вам расскажем.

  • 1

    Шарф с принтом в клетку

    Это типичная вещь, которую мы можем с легкостью украсть из гардероба наших родителей, ведь это истинная классика! Такой образ с нотками ретро стиля будет очень удачным, даже не сомневайтесь. Вельветовый пиджак с меховой подкладкой, шарф с принтом в клетку, джинсы на высокой талии и пояс в стиле ретро идеально сочетаются между собой. Возьмите на заметку для будущих весенних нарядов. Однако это не единственный возможный вариант. Советуем вам подбирать одежду согласно цветовой гамме шарфа.

  • 2

    Шарф с пуховиком

    Мы в восторге от такого образа по двум причинам: он очень стильный и простой. Джинсы, кроссовки на платформе и короткий белый пуховик не поражают сочетанием, но объемный коричневый шарф действительно придает стиля и необычности образу. Наряд сразу становится более теплым (и не только потому, что защищает от холода), так как шарф уравновешивает цветовую гамму образа. Вы обратили внимание на то, что волосы скрыты под шарфом? Это, кстати, еще одна тенденция стритстайла зимы 2020.

  • 3

    Шарф с эффектом меха

    Конечно, горжетки больше подходят для торжественных нарядов: праздничных и очень элегантных. Однако можно найти и более простые варианты этого аксессуара. Подберите шарф с эффектом искусственного меха, как на фото. Такой шарф подойдет как для обыденных, так и для праздничных нарядов. Джинсы, простые ботинки, пуховик и шарф из искусственного меха – хорошее сочетание для выхода на прогулку.

  • 4

    Шарф в стиле пончо

    Помимо шарфов на все случаи жизни, стоит обратить внимание на вот такие оригинальные шарфы XXL, которые больше напоминают пончо. Их можно носить поверх пальто или курток, что поможет вам еще больше сохранить тепло и комфорт. Получается очень стильно и удобно, а в зависимости от модели шарфа можно еще и менять стиль образа без всяких сложностей.

  • 5

    Шарф с кардиганом

    Шарфы и платки можно сочетать не только с пальто и куртками. Иногда можно подумать и о том, как они будут сочетаться с более простыми вещами. Теплый кардиган и объемный шарф просто созданы друг для друга. Конечно, это очень весенний образ, так что оставьте его для нового сезона. И не забудьте о высоком небрежном пучке, ведь именно такая прическа лучше всего подойдет к этому сочетанию.

  • 6

    Очень тонкий шарф

    Некоторые девушки не любят толстые и объемные шарфы, но ходить с открытым горлом – это не вариант! Для таких случаев у вас в гардеробе обязательно должен быть тонкий шарф, который не только защитит ваше горло, но и значительно повлияет на стиль образа. 

  • 7

    Огромный шарф

    Как носить шарф, если он очень длинный и широкий? Певица Dulceida дала незаменимый урок стиля во время своей прогулки в Нью-Йорке. Выберите шарф XXL со стильным принтом и носите его, как накидку. Его также можно подвязать поясом, если вы считаете, что вам будет неудобно.

  • 8

    Шарф и берет

    Не обязательно всегда сочетать шарф с беретом или шапкой. Кроме того, мир моды все чаще отказывается от этого классического сочетания, но такой стильный и теплый образ просто нельзя было пропустить.

  • 9

    Пушистый шарф

    Тем, кто тяжело переносит холод, точно понравится этот уютный, удобный и очень теплый шарф. К такому аксессуару нужно подбирать простые и милые вещи нейтральных тонов. Незаменимый вариант для межсезонья.

  • 10

    Платок

    Если вы любите стиль Грейс Келли в фильме "Поймать вора", то этот вариант точно для вас. Шелковый платок смотрится просто роскошно, если элегантно завязать его на голове. Он также немного защитит ваши уши от холода.

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Мода, Аксессуар, Стиль, Зима, Шарф, Платок, Мода 2020, Зима 2020.
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