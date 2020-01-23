Маникюр 2020: идеи дизайна на миндалевидные ногти (Фото)

1 Тем, кто в поиске простого, но в то же время универсального дизайна рекомендуем обратить внимание на классическое решение. Конечно же, многим он кажется простым и даже скучным. На самом деле это не совсем так, поскольку в этом году представлено довольно много стильных дизайнов.

2 Тем не менее, при желании можно оформить френч совершенно по-другому. К примеру, вместо белого цвета заполнить линию улыбки другим оттенком. Также можно придать ей необычную форму. Только за счет этого маникюр будет выглядеть более современно.

3 В последнее время френч достаточно редко делают в классическом сдержанном виде. Все чаще его дополняют оригинальными рисунками. Это может быть геометрия, флористические мотивы, негативное пространство или абстракция. В целом можно сказать, что каждый вариант преображает маникюр и задает ему совершенно разный характер.

4 Данная форма ногтей отлично подходит для реализации многих творческих задумок. Поэтому можно воплощать в жизнь свои идеи или же вдохновляться теми, которые представлены в подборке. Главное, чтобы они отражали ваше виденье прекрасного, и в целом подходили к привычным образам.

5 В первую очередь поговорим об абстрактных рисунках. Они не имеют четких правил и ограничений. А это значит, что в процессе создания дизайна можно экспериментировать.

6 Тонкие или толстые лини, штрихи, завитки и многое другое прекрасно смотрится на ногтевой пластине. При желании такой маникюр можно дополнить стразами, блестками или фольгой. Но учитывайте, что декора не должно быть слишком много.

7 Маникюр в стиле минимализм едва ли не самый популярный в числе актуальных видов дизайна на 2020 год. Все дело в том, что в процессе оформления ногтей можно использовать практически любые детали.

8 К примеру, линии и точки, надписи, негативное пространство, небольшие рисунки и многое другое. Все это смотрится невероятно красиво на ноготках. Кроме того, его можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Ведь нет особых ограничений и рамок относительно минимализма.

9 Негативное пространство не меньше пользуется популярностью, чем остальные виды дизайна. Однако на миндалевидной форме ногтей его проще всего реализовать.

10 Отметим, что данный дизайн предполагает не закрашенное пространство ногтевой пластины в виде определенного рисунка. Чаще всего это птицы, веточки, сердца, цветы и даже геометрические детали. Но и другие варианты, конечно же, будут уместными.

11 Уже несколько лет подряд мраморный рисунок украшает ноготки модниц. Нейл-мастера отмечают, что данная тенденция не изменится. Поэтому можно смело реализовывать его на ногтях миндалевидной формы.

12 Независимо от времени года, дизайн с градиентным эффектом остается в моде. Причем вовсе неважно, какие оттенки вы планируете сочетать. Однако отметим, что нейл-мастера преимущественно используют оттенки из одной цветовой гаммы или же контрастные. Благодаря этому получается более нежный или же дерзкий дизайн.

13 В любом случае, градиентный маникюр на миндалевидной форме ногтей всегда смотрится красиво. Довольно часто его подчеркивают стразами, блестками или же бусинами небольшого размера.

14 Нельзя не отметить цветочный дизайн ногтей. Элегантные бутоны, тонкие веточки с еле заметными цветочками чаще всего выбирают ранимые, романтичны натуры.

15 Такой рисунок всегда дополняет образ и подчеркивает красоту девушки. Более дерзкие, экспрессивные натуры преимущественно выбирают яркие, крупные цветы. Также на ноготках отлично смотрятся и другие флористические мотивы.

16 Как уже говорилось выше, данная форма ногтей универсальная. Она подходит для экспериментов нейл-арта. Это значит, что любой оттенок будет хорошо смотреться на таких ноготках.

17 Тем не менее, важно учитывать актуальную цветовую гамму, которую диктует нам мир моды. Только с учетом этого можно сделать действительно стильный вариант на любой случай.

18 Любительницам нежного, лаконичного маникюра стоит присмотреться к нюдовой цветовой гамме. Это бежевый, молочный, песочный и другие подобные оттенки.

19 Они прекрасно смотрятся на ноготках в любое время года. Кроме того, нередко их используют как основу под тематическую роспись. Благодаря такому подходу дизайн всегда хорошо смотрится.

20 Пастельные тона также актуальны в течение всего 2020 года. Они хорошо сочетаются между собой, что позволяет создавать большее количество дизайнов на любой вкус.

21 Среди них романтичный цветочный рисунок, флористические мотивы, а также градиент и мраморный дизайн. В основном такой маникюр украшают с помощью камифубуки, стразов или же блесток.

22 Яркие цвета, безусловно, в тренде предстоящего года. Выбирайте зеленый, фиолетовый, красный, желтый, оранжевый и другие оттенки для стильного маникюра. То же самое можно сказать и о темных, приглушенных цветах. Однако их используют преимущественно в холодное время года.

23 Как видите, ногти миндалевидной формы идеально подходят для творческих экспериментов.