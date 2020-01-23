Скачать
Четверг, 23.01.2020
Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию
Зеленский о Форуме в Израиле: Мы отдали свои места людям, которые пережили эту страшную трагедию
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Обамеянг переходит в Барселону
Обамеянг переходит в Барселону
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января

Прически 2020: модные тенденции укладок и стрижек зимнего сезона

Смотрите фото (13)
Прически 2020: модные тенденции укладок и стрижек зимнего сезона
10:57 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В этом сезоне все чаще и чаще стилисты советуют вспомнить о ретростилях, о винтажных аксессуарах, о бантах и бархате.

  • 1

    Обрамляющие прически в стиле Бардо

    Обрамляющие лицо укладки и стрижки по праву входят в число лучших маскирующих причесок. С их помощью можно изменить асимметричность лица, скрыть высокий или покатый лоб, замаскировать оттопыренные уши, придать более утонченные черты лицу квадратного или круглого типа. Кроме того, вариант с обрамляющей челкой – отличная прическа для маскировки морщинок.

    Стилисты рекомендуют вдохновиться легендарными прическами из фильмов прошлых лет. Они пророчат новый виток популярности образам в стиле Брижит Бардо с пышной шевелюрой, густой челкой и высоким начесом на макушке, придающим волосам объем.

  • 2

    Броские обручи и повязки

    На многих показах зимнего сезона волосы моделей украшены самыми замысловатыми аксессуарами, среди которых внимание привлекают неординарные повязки и креативные обручи, декорированные различными украшениями.

  • 3

    Волны от косы

    Помните, какие симпатичные волны у нас получались в детстве, когда мы расплетали косы? Если прежде они были просто побочным результатом тугого плетения, то в этом сезоне станут трендом. Добиться стойкого эффекта проще, если заплести слегка влажные волосы и походить с косами как можно дольше.

  • 4

    Перманентная завивка

    Все новое – это хорошо забытое старое. Стилисты настоятельно рекомендуют привносить в свои образы элементы моды прошлых лет. Если в одежде это винтажные наряды, то в прическах популярность стали набирать перманентные завивки. В частности, можно заметить стили 1970-ых с легким шегги. К слову, кудрявые волосы снова стали лидером в мире моды и красоты. Забудьте на время о выпрямлениях и утюжках. Узнайте, как носить кудри в 2020 году.

  • 5

    Украшения в косах

    Ведущие стилисты и парикмахеры уверяют, что в этом году все чаще будут появляться прически, в которых в локоны и косы будут вплетены разные украшения. Довольно непрактичный тренд, как считаете? Сперва придется возиться с волосами, потом вот это все выковыривать… Хотя, это интересная идея для торжества или отпуска.

  • 6

    Ультракороткие стрижки

    В XXI веке женская мода активно перенимает характерные черты типично мужского гардероба и мужских причесок. Многие современные женщины ведут довольно активный образ жизни. А это значит, что у нас остается все меньше времени на создание замысловатых причесок. Да что там, даже косу с утра заплести не каждая успеет. Динамичным представительницам нынешнего поколения нужны прически, которые не требуют затрат на уход, позволяют заниматься любой деятельностью, включая интенсивный спорт. И, конечно, есть и еще одно требование: стильный вид. А потому ультракороткие стрижки стали такими актуальными.

  • 7

    Гребешки в стиле 1980-ых

    Британская эксперт и стилист-парикмахер – Шарлотт Менса – с уверенностью говорит, что в моду вернутся прически аля 1980-ые. Девушка предлагает обратить взоры на миловидные и нежные прически с чуть завитыми волосами, где боковые пряди зачесаны назад и закреплены гребешком для волос.

  • 8

    Конские хвосты

    Эта прическа из моды не выйдет никогда. Существует множество вариаций хвостов и каждая женщина найдет вариант по вкусу. На свидание можно сделать небрежный хвост с начесом, для занятий спортом подойдет высокий хвост на макушке. Ну, а для деловой прически идеальным вариантом станет низкий, длинный, гладкий хвост. Сейчас в моде наряды в полоску. Вам они нравятся? Тогда попробуйте дополнить таким хвостом деловой костюм в тонкую вертикальную полоску. Вы гарантировано создадите образ стильной, модной, но при том жесткой бизнес-леди, с которой не забалуешь.

  • 9

    Блант боб

    Существует множество разновидностей стрижек боб. В этом сезоне все чаще можно заметить вариант блант боб. Ну и пусть говорят, что он идет далеко не всем. Главное, чтобы ваша прическа нравилась именно вам.

  • 10

    Длинные волосы

    Забавно, какие кардинально противоположные стили соседствуют в мире современной моды. С одной стороны знаменитости красуются перед камерами с ультракороткими стрижками типа пикси. С другой стороны снова и снова замечаешь девушек с очень длинными локонами. Светские львицы остаются преданными длинным и прямым волосам.

  • 11

    Блестящие волосы

    Блестящие волосы – это здорово, где бы вы ни поставили ударение. Блеск говорит о здоровье, делает нас более ухоженными. Сияния волос можно добиться с помощью косметических средств или благодаря особой диете. Например, облепиха помогает вернуть локонам природный блеск.

  • 12

    Ленточки и бантики

    Гигантские банты вошли в топ экстравагантных тенденций от дома моды Valentino. Конечно, не стоит оголтело переносить элементы от-кутюр в образы прет-а-порте. Ограничьтесь выбором красивого банта из модных материй. Например, из черного атласа или бархата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Мода, Прически, Стиль, Аксессуары, Стрижка, Мода 2020, Прически 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
02 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
03 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
04 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
05 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Печальная ситуация на фронте: погиб украинский военный
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь