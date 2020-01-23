Прически 2020: модные тенденции укладок и стрижек зимнего сезона

1 Обрамляющие прически в стиле Бардо Обрамляющие лицо укладки и стрижки по праву входят в число лучших маскирующих причесок. С их помощью можно изменить асимметричность лица, скрыть высокий или покатый лоб, замаскировать оттопыренные уши, придать более утонченные черты лицу квадратного или круглого типа. Кроме того, вариант с обрамляющей челкой – отличная прическа для маскировки морщинок. Стилисты рекомендуют вдохновиться легендарными прическами из фильмов прошлых лет. Они пророчат новый виток популярности образам в стиле Брижит Бардо с пышной шевелюрой, густой челкой и высоким начесом на макушке, придающим волосам объем.

2 Броские обручи и повязки На многих показах зимнего сезона волосы моделей украшены самыми замысловатыми аксессуарами, среди которых внимание привлекают неординарные повязки и креативные обручи, декорированные различными украшениями.

3 Волны от косы Помните, какие симпатичные волны у нас получались в детстве, когда мы расплетали косы? Если прежде они были просто побочным результатом тугого плетения, то в этом сезоне станут трендом. Добиться стойкого эффекта проще, если заплести слегка влажные волосы и походить с косами как можно дольше.

4 Перманентная завивка Все новое – это хорошо забытое старое. Стилисты настоятельно рекомендуют привносить в свои образы элементы моды прошлых лет. Если в одежде это винтажные наряды, то в прическах популярность стали набирать перманентные завивки. В частности, можно заметить стили 1970-ых с легким шегги. К слову, кудрявые волосы снова стали лидером в мире моды и красоты. Забудьте на время о выпрямлениях и утюжках. Узнайте, как носить кудри в 2020 году.

5 Украшения в косах Ведущие стилисты и парикмахеры уверяют, что в этом году все чаще будут появляться прически, в которых в локоны и косы будут вплетены разные украшения. Довольно непрактичный тренд, как считаете? Сперва придется возиться с волосами, потом вот это все выковыривать… Хотя, это интересная идея для торжества или отпуска.

6 Ультракороткие стрижки В XXI веке женская мода активно перенимает характерные черты типично мужского гардероба и мужских причесок. Многие современные женщины ведут довольно активный образ жизни. А это значит, что у нас остается все меньше времени на создание замысловатых причесок. Да что там, даже косу с утра заплести не каждая успеет. Динамичным представительницам нынешнего поколения нужны прически, которые не требуют затрат на уход, позволяют заниматься любой деятельностью, включая интенсивный спорт. И, конечно, есть и еще одно требование: стильный вид. А потому ультракороткие стрижки стали такими актуальными.

7 Гребешки в стиле 1980-ых Британская эксперт и стилист-парикмахер – Шарлотт Менса – с уверенностью говорит, что в моду вернутся прически аля 1980-ые. Девушка предлагает обратить взоры на миловидные и нежные прически с чуть завитыми волосами, где боковые пряди зачесаны назад и закреплены гребешком для волос.

8 Конские хвосты Эта прическа из моды не выйдет никогда. Существует множество вариаций хвостов и каждая женщина найдет вариант по вкусу. На свидание можно сделать небрежный хвост с начесом, для занятий спортом подойдет высокий хвост на макушке. Ну, а для деловой прически идеальным вариантом станет низкий, длинный, гладкий хвост. Сейчас в моде наряды в полоску. Вам они нравятся? Тогда попробуйте дополнить таким хвостом деловой костюм в тонкую вертикальную полоску. Вы гарантировано создадите образ стильной, модной, но при том жесткой бизнес-леди, с которой не забалуешь.

9 Блант боб Существует множество разновидностей стрижек боб. В этом сезоне все чаще можно заметить вариант блант боб. Ну и пусть говорят, что он идет далеко не всем. Главное, чтобы ваша прическа нравилась именно вам.

10 Длинные волосы Забавно, какие кардинально противоположные стили соседствуют в мире современной моды. С одной стороны знаменитости красуются перед камерами с ультракороткими стрижками типа пикси. С другой стороны снова и снова замечаешь девушек с очень длинными локонами. Светские львицы остаются преданными длинным и прямым волосам.

11 Блестящие волосы Блестящие волосы – это здорово, где бы вы ни поставили ударение. Блеск говорит о здоровье, делает нас более ухоженными. Сияния волос можно добиться с помощью косметических средств или благодаря особой диете. Например, облепиха помогает вернуть локонам природный блеск.