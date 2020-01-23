Вечерний макияж для разных форм лица: как правильно наносить

1 Вечерний макияж для квадратного лица У девушек с квадратной формой лица немного грубый подбородок (с заметными углами), который и делает все лицо строгим и тяжелым. В этом случае нужно немного округлить лицо, сделать его более утонченным. Вы же хотите выглядеть женственно, нежно? Так как же это сделать? Возьмите основу на тон темнее и нанесите ее на контур лица, на зону, ближайшую к подбородку. Главную роль в макияже отдайте глазам! Поиграйте с тенями разных цветов. Если вы не любите тени, то лучшим средством для вас станет подводка. Нанесите ее толстой линией на верхнее веко, оставив кончики тонкими, как на фото. Также очень важно подчеркнуть цвет бровей. Однако не переборщите, ведь он должен выглядеть естественно и совпадать по тону с цветом ваших волос. Ну и один из самых важных штрихов макияжа – ресницы. Женщины должны их красить даже если не наносят другую косметику! Тушь подчеркивает взгляд, делает глаза визуально большими. После этого стоит приступить к макияжу губ. Используйте помаду цвета нюд и немного блеска (чтобы придать губам насыщенности).

2 Вечерний макияж для треугольного лица У девушек с лицом треугольной формы всегда более широкий лоб и зауженный подбородок. Основное внимание должно быть сосредоточено на основе для макияжа. Подчеркните цвет лица яркой помадой (цвет может быть любой). Чтобы немного заузить лоб, нанесите темный корректор на боковые зоны лба. Кроме того, рекомендуем подчеркнуть центр лба, линию и кончик носа, а также внутреннюю часть глаза. Просто нанесите иллюминатор на эти зоны легкими прикосновениями пальца. Не забудьте растушевать его. Эмма Уотсон – ваш главный ориентир в макияже.

3 Вечерний макияж для овального лица Визажисты считают, что легче всего наносить макияж именно на лица овальной формы. А все потому, что это идеальная форма для любого типа макияжа. Рекомендуем наносить темный корректор под скулами и осветлять глаза. Также не бойтесь ярких теней с блестками, когда речь идет о вечернем макияже. И если ваша любимая часть лица – губы, то сделайте красивый контур естественного цвета и используйте помаду в тон с карандашом. Бейонсе должна стать вашей главной вдохновительницей, ведь она точно знает, какой макияж выгоднее всего подчеркнет прекрасные стороны овального лица.

4 Вечерний макияж для круглого лица Поиграйте со светом, если у вас лицо круглой формы. Получится замечательно, не сомневайтесь. Сделайте акцент на глазах, используя подводку и темные тени. Это один из лучших механизмов для круглого лица. Губы стоит подчеркнуть помадой нейтрального цвета, которая визуально увеличит губы. Таким образом, вы еще и визуально заузите ваш подбородок. Если вам нужно сосредоточить все внимание на губах, то используйте карандаш для губ в тон с помадой. Это уже проверенный годами трюк, который всегда помогает визуально увеличить их (если провести линии за естественной линией губ) и создать красивую форму. Вы будете в восторге! Следите за макияжем Майли Сайрус, ведь именно она обладает такой формой лица и точно научит вас подчеркивать его самые красивые черты.