Маникюр 2020: модный нюдовый дизайн ногтей (Фото)

1 Отметим, секрет красивого нюдового маникюра 2020 кроется в вашем лице. Именно поэтому крайне важно следовать простым рекомендациям.

2 Скажем, если у вас здоровый розовый оттенок кожи, то базовым цветом вашего нюдового маникюра должен стать бледно-розовый лак.

3 Если у вас на лице есть какие-то недостатки, которые вы маскируете, тогда нюдовые ногти желательно сделать кремовыми.

4 В то же время обладательницы светлой кожи должны выбирать бежевый дизайн ногтей, так как светлая кожа и кофе с молоком хорошо смотрятся вместе. Также обратите внимание, что светло-бежевый оттенок на ваших ногтях может создать впечатление молодости ваших рук.

5 Если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели здоровыми, розово-бежевый - идеальный цвет для нюдового дизайна ногтей 2020.

6 Модным трендов 2020 является то, что ногти могут быть без украшений. Элегантный нюдовый маникюр – это бледно-розовые ногти, которые гармонично смотрятся с большинством оттенков кожи. Если добавить немножко глянца, получится потрясающий нюдовый маникюр 2020.

7 Если всего лишь один ноготок покрыть блеском или золотистым лаком – получится роскошный нюдовый маникюр, который подойдет на вечеринку, поход в театр и в офис – да-да, один яркий ноготок будет сродни украшению на ваших руках.

8 Сделайте цветочный дизайн на каждом безымянном пальце и получите невероятно нежный нюдовый маникюр 2020. Цветы на ногтях как ничто другое подчеркивают женственность и добавляют нежности. Но цветами ногти вряд ли можно испортить, в 2020 году точно, поэтому нейл-стилисты советуют рисовать цветы на каждом ноготке, при этом они не должны быть одинаковыми, словно под копирку.

9 Нюдовые ногти с двумя черными полосками на кончиках – это незабываемый французский маникюр 2020. Кстати, пространство между двумя полосами можно сделать на тон светлее – получится довольно эффектно. Также крайне важно такой дизайн ногтей закрепить сверху слоем глянца.

10 Вариантов двойного френча масса - можно внутренню часть улыбки подчеркнуть более темным лаком, можно одну часть улыбки покрыть блестящим лаком, вторую – к примеру, синим или черным.

11 Интересный маникюр в стиле омбре в 2020 году набирает оборотов, поэтому выберите каждому из ноготков свой нюдовый оттенок.

12 Чтобы маникюр омбре из скучного превратился в яркий и впечатляющий, можете средние пальцы покрыть насыщенными золотисто-коричневыми лаками. Кроме того, можно сделать ногти омбре с рисунком.

13 Если хотите впечатлить подруг и получить массу комплиментов и восторженных взглядом, покройте ногти персиковым лаком, при этом на безымянном ноготке нарисуйте египетские узоры – черным цветом. Получится сногсшибательный маник, которому позавидуют все.

14 Изящный маникюр нюд 2020 – это фарфоровый дизайн ногтей, богатство которого усиливают за счет камушков. Эта милая идея дизайна ногтей сделает ваш образ шикарным и впечатляющим.

15 Нюдовый маникюр 2020 может быть выполнен с использованием различных текстур: бархатного песка, глянцевого блеска, элементов, выполненных с использованием литья.

16 Привлекательно и необычно смотрится нюдовый дизайн, выполненный в технике градиент, когда один цвет мягко переходит в другой.

17 Вообще самыми популярными нюдовыми цветами в маникюре признаны следующие оттенки: бледно сиреневый, нежно розовый, топленное молоко, кофе, пепельный, молочный.

18 Гель-лаки нюдовых оттенков всегда смотрятся выигрышно и позволяют визуально удлинить пальчики, сделать их более тонкими и изящными.