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Маникюр 2020: модный нюдовый дизайн ногтей (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: модный нюдовый дизайн ногтей (Фото)
10:34 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В 2020 году в моде здоровые ногти. Поэтому огромной популярности сейчас набирает нюдовый маникюр.

  • 1

    Отметим, секрет красивого нюдового маникюра 2020 кроется в вашем лице. Именно поэтому крайне важно следовать простым рекомендациям.

  • 2

    Скажем, если у вас здоровый розовый оттенок кожи, то базовым цветом вашего нюдового маникюра должен стать бледно-розовый лак.

  • 3

    Если у вас на лице есть какие-то недостатки, которые вы маскируете, тогда нюдовые ногти желательно сделать кремовыми.

  • 4

    В то же время обладательницы светлой кожи должны выбирать бежевый дизайн ногтей, так как светлая кожа и кофе с молоком хорошо смотрятся вместе. Также обратите внимание, что светло-бежевый оттенок на ваших ногтях может создать впечатление молодости ваших рук.

  • 5

    Если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели здоровыми, розово-бежевый - идеальный цвет для нюдового дизайна ногтей 2020.

  • 6

    Модным трендов 2020 является то, что ногти могут быть без украшений. Элегантный нюдовый маникюр – это бледно-розовые ногти, которые гармонично смотрятся с большинством оттенков кожи. Если добавить немножко глянца, получится потрясающий нюдовый маникюр 2020.

  • 7

    Если всего лишь один ноготок покрыть блеском или золотистым лаком – получится роскошный нюдовый маникюр, который подойдет на вечеринку, поход в театр и в офис – да-да, один яркий ноготок будет сродни украшению на ваших руках.

  • 8

    Сделайте цветочный дизайн на каждом безымянном пальце и получите невероятно нежный нюдовый маникюр 2020. Цветы на ногтях как ничто другое подчеркивают женственность и добавляют нежности. Но цветами ногти вряд ли можно испортить, в 2020 году точно, поэтому нейл-стилисты советуют рисовать цветы на каждом ноготке, при этом они не должны быть одинаковыми, словно под копирку.

  • 9

     

    Нюдовые ногти с двумя черными полосками на кончиках – это незабываемый французский маникюр 2020. Кстати, пространство между двумя полосами можно сделать на тон светлее – получится довольно эффектно. Также крайне важно такой дизайн ногтей закрепить сверху слоем глянца.

  • 10

    Вариантов двойного френча масса - можно внутренню часть улыбки подчеркнуть более темным лаком, можно одну часть улыбки покрыть блестящим лаком, вторую – к примеру, синим или черным.

  • 11

    Интересный маникюр в стиле омбре в 2020 году набирает оборотов, поэтому выберите каждому из ноготков свой нюдовый оттенок.

  • 12

    Чтобы маникюр омбре из скучного превратился в яркий и впечатляющий, можете средние пальцы покрыть насыщенными золотисто-коричневыми лаками. Кроме того, можно сделать ногти омбре с рисунком.

  • 13

    Если хотите впечатлить подруг и получить массу комплиментов и восторженных взглядом, покройте ногти персиковым лаком, при этом на безымянном ноготке нарисуйте египетские узоры – черным цветом. Получится сногсшибательный маник, которому позавидуют все.

  • 14

    Изящный маникюр нюд 2020 – это фарфоровый дизайн ногтей, богатство которого усиливают за счет камушков. Эта милая идея дизайна ногтей сделает ваш образ шикарным и впечатляющим.

  • 15

    Нюдовый маникюр 2020 может быть выполнен с использованием различных текстур: бархатного песка, глянцевого блеска, элементов, выполненных с использованием литья.

  • 16

    Привлекательно и необычно смотрится нюдовый дизайн, выполненный в технике градиент, когда один цвет мягко переходит в другой.

  • 17

    Вообще самыми популярными нюдовыми цветами в маникюре признаны следующие оттенки: бледно сиреневый, нежно розовый, топленное молоко, кофе, пепельный, молочный.

  • 18

    Гель-лаки нюдовых оттенков всегда смотрятся выигрышно и позволяют визуально удлинить пальчики, сделать их более тонкими и изящными.

  • 19

    Согласно модным трендам 2020, ногти должны иметь овальную или миндалевидную форму. Что касается оформления, то вариантов великое множество, все зависит от вашей фантазии и умений.

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