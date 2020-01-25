С чем носить жилет: обзор новинок, фото и образы 2020

1 Модельеры предлагают носить их круглый год. Фасоны и текстура материала может меняться в соответствие с сезоном. С чем носить? Вариантов может быть множество: от легких летних платьев до джинсов и пальто. Как подобрать нужный фасон, чтобы выглядеть стильно и эффектно? Укороченный жилет Герцогиня Кейт Миддлтон — пример для подражания. Укороченный оливково-зеленый жилет поверх классической белой рубашки — пример безупречного вкуса и английского стиля. Приталенный укороченный жилет подчеркнет хрупкость невысоких девушек. Такая модель — отличный способ сделать акцент на руках и тонкой талии. Это идеальный вариант для создания делового повседневного образа. Носить укороченный жилет можно как с мини-юбкой или платьем в стиле бохо, так и с классической белой рубашкой и брюками.

2 Жилеты с красочными этническими рисунками или принтами Жилеты с яркими принтами или этническими мотивами — для смелых и уверенных модниц. Хотите создать яркий и запоминающийся образ? Тогда жилет в этно стиле - ваш вариант. Для создания оригинального образа подойдет белая рубашка и джинсы. Яркий жилет — самодостаточный элемент гардероба, поэтому к нему желательно выбирать монохромное дополнение. Для создания богемного образа не забудьте дополнить наряд яркой бижутерией в виде бус и браслетов.

3 Жилет как самостоятельный предмет гардероба Удлиненный жилет в сочетание с джинсами — стильный наряд для мегаполиса. Многие привыкли ассоциировать жилет как дополнение к легкой блузе, платью или рубашке. Однако, летом жилет можно надевать как самостоятельную часть наряда. Модельеры предлагают фасоны различной длинны, от коротких до удлиненных. В качестве материала используются приятные телу натуральные ткани: хлопок, лен, вискоза. Смелые стройные модницы носят удлиненный жилет в качестве эффектного платья.

4 Жилет черного цвета Кто сказал, что черный жилет — это деловой стиль? Удачный фасон и черный жилет превращается в стильный и оригинальный элемент наряда. Одежда черного цвета удобна и проста. Этот элемент гардероба придает образу серьезный вид. Однако, черные жилеты можно носить по-разному. Модели с поясом позволят девушкам по-прежнему подчеркивать стройность фигуры. Удлиненный черный жилет способен визуально скрыть проблемные зоны и подчеркнуть достоинства. Такую модель без труда можно использовать для создания многослойности. Черный цвет сочетается с любым оттенком. Жилет черного цвета органично будет смотреться как с тонкой туникой, так и с водолазкой или вязаным свитером.

5 Джинсовый жилет Джинсовый жилет и легкое платье — стильный наряд. С чем носить джинсовый жилет? Стилисты и модельеры в один голос утверждают — со всем. Вы не ошибетесь в своем выборе если наденете жилет из денима поверх красивого легкого платья или предпочтете классические джинсы. Для смелых модниц идеально подойдет сочетание удлиненного жилета, черных джинсов-клеш и классических оксфордов. Модельеры предлагают различные фасоны джинсовых жилетов: приталенные, укороченные, удлиненные, с разрезами по бокам, с асимметричным низом. Главное — найти свой стиль. Полезный совет: Жилет из денима идеален для ежедневного ношения. Однако, при создании образа необходимо учитывать, что основной тон задает не жилет, а остальные элементы наряда.

6 Жилет с юбкой или женственным платьем Безупречное сочетание удлиненного жилета и платья мини. Жилет и брюки или джинсы — это классическое сочетание. Модельеры предлагают экспериментировать и носить жилеты с платьями или юбками. При выборе длины жилета следует учитывать, что удлиненные модели не сочетаются с широкими юбками. Жилеты из натуральной кожи органично дополняют повседневные платья. Для холодного времени года — трикотажное платье и меховой жилет. Жилеты из денима великолепно сочетаются с юбками макси или легкими платьями.

7 Жилет в мужском стиле Оригинальное использование «мужского» жилета. Предпочитаете брючные костюмы в мужском стиле? Жилет не обязательно должен входит в состав костюма-тройки, он может быть самостоятельным элементом наряда. Модный «мужской» жилет может сочетаться не только с классическими брюками, но и быть эффектным дополнением женственных юбок и платьев. Основное правило при выборе «мужского» жилета — идеальный крой, соответствующий всем пропорциям тела. Для придания образу женственности достаточно яркого макияжа.

8 Длинный жилет Элегантное сочетание длинного жилета и платья мини, дополняют образ стильные ботфорты. Настоящий хит сезона — удлиненный жилет. Стилисты советуют носить его с разными элементами одежды, начиная от мини юбок или шорт до макси платьев или брюк. Разнообразие фактур и тканей позволяет подобрать соответствующую модель для разного времени года. Летом это могут быть жилеты из ажурных или легких тканей, для осени актуальными будут модели из кожи или трикотажа, для зимних холодов — удлиненные меховые жилеты. Цветовая гама подбирается в соответствие с выбранным стилем.