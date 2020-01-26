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Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на овальную форму ногтей (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на овальную форму ногтей (Фото)
12:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Самой удобной формой для ногтей является именно овальная.

  • 1

    Благодаря овальной форме, вы можете наращивать ногти даже совсем небольшие.

  • 2

    Потому что за счет такой формы, зрительно удлиняются сами пальцы и ногти кажутся длиннее. Овальные ногти – это универсальная форма, с помощью которой можно дополнить любой лук.

  • 3

    Если вы приверженка естественной красоты, то именно овальные ногти выглядят максимально естественно и натурально.

  • 4

    Модные тенденции на сегодняшний день заключаются в простоте и элегантности овального маникюра. Декор на такие ногти стоит подбирать более оригинальный, а также использовать его по минимуму.

  • 5

    Отдельное место в текущем году отдается маникюру с акцентом на один ноготок.

  • 6

    Его можно выделить в любой технике, а также цвете, главное, чтобы ноготок выделялся на фоне других.

  • 7

    Бархатное покрытие особо красиво смотрится на овальной форме ногтей. В текущем году будет популярным, как сольное исполнение, так и с добавлением глянцевых покрытий.

  • 8

    Используйте любой вариант декора, от классических страз, до экстравагантных камней, битого стекла и хлопьев юки.

  • 9

    Жемчужная втирка на овальной форме ногтей создает потрясающий, нежный, но в тоже время стильный маникюр.

  • 10

    Жемчужная втирка способна придать ноготкам глубинного блеска, который может менять свой цвет под разным углом обзора.

  • 11

    Художественная роспись на ногтях позволяет разыграться особенно красиво именно на овальной форме.

  • 12

    Самым востребованным рисунком являются цветы. Это могут быть минималистические решения, которые украшают лишь часть ноготка или покрывают его полностью.

  • 13

    Также можно сделать единую композицию, которую образуют частичные элементы цветка, выполненные на трех или двух ноготках.

  • 14

    Этот вариант считается довольно интересным выбором, который формирует красивый и нестандартный маникюр.

  • 15

    И вновь омбре и градиент выходят на первые позиции самого модного маникюра. Это классика яркого, красивого и просто безупречного маникюра, способна оживить любой лук. Сочетание двух цветов, а то и большой палитры формирует на ногте уникальный переход цвета.

  • 16

    Здесь абсолютно не важно какой вы будете использовать вариант градиента. Это может быть классический выбор, когда темный цвет переходит в белый или наоборот.

  • 17

    А также можно сделать контрастные переходы цвета — голубой и розовый, красный и синий, зеленый и желтый, фиолетовый и черный.

  • 18

    Направление растяжки цвета может быть любым. Горизонтальный, вертикальный или диагональный способ способен по-своему сформировать уникальный результат на ваших ноготках.

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