Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на овальную форму ногтей (Фото)

1 Благодаря овальной форме, вы можете наращивать ногти даже совсем небольшие.

2 Потому что за счет такой формы, зрительно удлиняются сами пальцы и ногти кажутся длиннее. Овальные ногти – это универсальная форма, с помощью которой можно дополнить любой лук.

3 Если вы приверженка естественной красоты, то именно овальные ногти выглядят максимально естественно и натурально.

4 Модные тенденции на сегодняшний день заключаются в простоте и элегантности овального маникюра. Декор на такие ногти стоит подбирать более оригинальный, а также использовать его по минимуму.

5 Отдельное место в текущем году отдается маникюру с акцентом на один ноготок.

6 Его можно выделить в любой технике, а также цвете, главное, чтобы ноготок выделялся на фоне других.

7 Бархатное покрытие особо красиво смотрится на овальной форме ногтей. В текущем году будет популярным, как сольное исполнение, так и с добавлением глянцевых покрытий.

8 Используйте любой вариант декора, от классических страз, до экстравагантных камней, битого стекла и хлопьев юки.

9 Жемчужная втирка на овальной форме ногтей создает потрясающий, нежный, но в тоже время стильный маникюр.

10 Жемчужная втирка способна придать ноготкам глубинного блеска, который может менять свой цвет под разным углом обзора.

11 Художественная роспись на ногтях позволяет разыграться особенно красиво именно на овальной форме.

12 Самым востребованным рисунком являются цветы. Это могут быть минималистические решения, которые украшают лишь часть ноготка или покрывают его полностью.

13 Также можно сделать единую композицию, которую образуют частичные элементы цветка, выполненные на трех или двух ноготках.

14 Этот вариант считается довольно интересным выбором, который формирует красивый и нестандартный маникюр.

15 И вновь омбре и градиент выходят на первые позиции самого модного маникюра. Это классика яркого, красивого и просто безупречного маникюра, способна оживить любой лук. Сочетание двух цветов, а то и большой палитры формирует на ногте уникальный переход цвета.

16 Здесь абсолютно не важно какой вы будете использовать вариант градиента. Это может быть классический выбор, когда темный цвет переходит в белый или наоборот.

17 А также можно сделать контрастные переходы цвета — голубой и розовый, красный и синий, зеленый и желтый, фиолетовый и черный.