Безоговорочный тренд: лучшие стрижки 2020 года для кудрявых волос

1 Пикси Кто сказал, что короткие стрижки – табу для кудрявых волос? Традиционная стрижка пикси (без каскада) – это идеальный и очень удобный вариант, который поможет держать ваши кудри под контролем. Кроме того, такая стрижка визуально вытянет лицо и выгодно подчеркнет его черты.

2 В стиле гарсон Если длина ваших волос находится как раз между пикси и средней длиной, то вам лучше всего подойдет стрижка гарсон. Уложите волосы при помощи воска, чтобы они выглядели очень стильно, с мокрым эффектом. Получится небрежный стиль, который все еще остается в моде (и останется надолго).

3 Средняя длина с прямой челкой Если у вас не очень заметные кудри, то именно стрижка до подбородка с прямой челкой сделает кудри более выразительными. Кроме того, за такой стрижкой очень легко ухаживать. Этот вариант идеально подходит девушкам с овальным и продолговатым лицом.

4 Средняя длина с челкой Только самые смелые модницы решатся на кудрявую челку, как у модели на фото. Можете просто оставить ее высыхать или же посушить феном, чтобы получились аккуратные кудри. Лучше не выравнивать челку, чтобы прическа выглядела целостно и гармонично.

5 Небрежная прическа средней длины Еще одна тенденция нового года – небрежные прически средней длины с легкими кудрями. Здесь совсем не нужен каскад, чтобы стрижка выглядела пышно и небрежно. Просто пальцами нанесите на волосы воск и немного помните их руками, чтобы получился эффект небрежности. Стрижка будет выглядеть естественно и стильно.

6 Стрижка маллет Несмотря на то, что стилисты рекомендуют такую стрижку только девушкам с прямыми или немного волнистыми волосами, мы докажем вам, что она прекрасно смотрится и с кудрями. Посмотрите на фото! Лицо модели обрамляют локоны разной длины, что выгодно подчеркивает черты лица. Необычно, стильно и винтажно.

7 Лонг боб с челкой Когда кудрявые волосы начинают отрастать, очень важно тщательно ухаживать за ними. Увлажнение – фундаментальная часть этого процесса, так как кудрявые волосы зачастую очень сухие и пушистые. Они нуждаются в постоянном увлажнении и питательных веществах. Кроме того, нужно подбирать именно те средства, которые не разрушают кудри, а делают их еще более выразительными. Вы же хотите иметь яркие, здоровые и упругие волосы? Тогда скорее отправляйтесь в магазин за средствами для ухода.

8 Средняя длина с двойной челкой Если вы хотели бы подстричь челку, но боитесь, что она будет выглядеть ужасно из-за вьющихся волос, то для начала попробуйте двойную челку. Если результат вам не понравится, то просто разделите челку на две части. Вы также можете закрепить ее по бокам, чтобы челки вовсе не было видно.

9 Лонг боб с боковым пробором Такая укладка может быть очень неудобной и сложной для девушек с пышными и выразительными кудрями. Но если ваши волосы достаточно послушные, то вы точно должны сделать такую простую и стильную прическу. Она придаст волосам дополнительный объем и естественность. Можете немного подкрутить кончики волос, чтобы волосы обрели целостную форму.

10 Стрижка Кэрри Брэдшоу Как можно не вспомнить о ней, когда речь идет о стрижках для кудрявых волос!? Стоит предупредить вас: чем длиннее волосы, тем они больше теряют выразительность кудрей. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, можно сделать легкий каскад. Прическа будет выглядеть объемно, стильно, женственно.