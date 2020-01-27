Мода 2020: самые трендовые образы современности (Фото)

1 Анимализм. Звериные принты в одежде Звериный принт – это не только леопардовые рисунки, но и различные другие. Специалисты выделяют несколько видов данного стиля, Например, пятна далматинца, фотографии или картинки различных животных. Но самый распространенный вид – леопардовый. Этот принт актуален практически всегда, иногда он становится особенно модным. У многих девушек на этот случай припасена сумочка с данным рисунком. Если пятна леопарда – универсальный рисунок, то в контексте зимы 2020 самым трендовым принтом являются узоры в виде чешуи рептилий, особенно змеи. Такие варианты нередко можно увидеть на модных сумках зимы.

2 Бельевой стиль Женственность, чувственность, провокация – это все о нем. Одежда в данном стиле обычно наполнена кружевом, атласной и другой струящейся тканью. Бельевые топы уже долгое время не выходят из моды, пожалуй, это самый распространенный вариант одежды в данном стиле. Не теряют своей популярности и платья, рубашки, штаны, похожие на пижаму. Прежде данный стиль сочли бы вульгарным в виду определенных стандартов морали и приличий. Теперь же есть белье, которое не надо скрывать. Например, ажурные боди и бралетты.

3 Голливудский стиль Это именно та одежда, которую принято носить, приходя на красную ковровую дорожку. Интересные непростые прически, длинные платья, максимально подчеркивающие фигуру, дорогие качественные ткани и украшения – вот как выглядит этот стиль. Где искать источники вдохновения? Конечно же, в роскошных образах знаменитостей, красующихся перед камерами на красных дорожках.

4 Классика По своей сути этот стиль ассоциируется с принадлежностью к высшему разряду, первоклассностью, образцовостью, это жесткий дресс-код по правилам этикета. Характерными особенностями классического стиля является элегантная простота. Все строго, не скучно, изысканно. И, конечно же, это дорогая классическая обувь и минимум аксессуаров. Основные цвета: черный, коричневый, серый, синий, белый, красный. Этот стиль не терпит пестрых и ярких цветов неоновой палитры. Тут не место броским принтам. Беспроигрышными вариантами для классического стиля станут образы с юбкой или платьем-футляром.

5 Кэжуал Это самый часто встречающийся стиль среди модниц. Кроме этого, он легко воспроизводим, большая часть вещей, которая необходима вам для того, чтобы составить образ в этом стиле, уже есть в вашем гардеробе. Стиль кэжуал представляет собой повседневный, небрежный, свободный образ. Это та одежда, которая комфортна. Здесь будут отсутствовать обтягивающие и тонкие материалы. Этому стилю присущи нейтральные, базовые, приглушенные цвета, например, серый или кофейный. Впрочем, бывают и исключения. Практически неотъемлемой составляющей стиля стали джинсы.

6 Стиль милитари Он вошел в моду впервые в эпоху Первой мировой войны, именно в этом стиле были сшиты очень многие женские платья, пальто и плащи. Сейчас этот стиль приобрел новую волну популярности, известные дизайнеры стали по-настоящему переосмысливать его. Для него характерно наличие шевронов, нашивок, шнуровок и неярких военных цветов: цвет хаки, черный или белый, синий, болотно-зеленый. Милитари по праву входит в число лучших стилей для настоящих бунтарок.

7 Минимализм Этот стиль для тех, кто хочет сократить количество вещей в гардеробе, а затем внутри этого количества вещей создавать новые комбинации каждый день. Он состоит из небольшого числа образов, которые характеризуются простыми лаконичными вещами натуральных оттенков, как правило, стразы или иные украшения отсутствуют. Минимализм может присутствовать в разных видах гардероба: в деловом образе, в романтичном, в будничном и так далее.

8 Оверсайз Этот стиль характеризуется наличием одежды больших размеров. Сегодня носить мешковатую одежду довольно модно. Общая эстетика вашей фигуры меняется при ношении таких вещей. Это очень простой, но эффективный трюк, который делает образ более интересным и комфортным. Большого размера может быть все, что угодно, например, свитер, пальто или даже кроссовки. В контексте обуви надо уточнить, что речь не идет о размере как таковом. Тут имеется в виду лишь массивность. Если у вас золушкина ножка 35 размера, не надо надевать кеды 40 размера. Многие женщины признаются, что стиль оверсайз позволяет им почувствовать настоящую свободу во всех смыслах.

9 Винтаж Несмотря на то, что мода постоянно находится в движении и поисках каких-то новых идей, все-таки дизайнеры и модницы черпают идеи из прошлых веков. Винтаж – это одежда былых лет, которая была произведена некоторое количество времени назад. Этот термин взят из сферы виноделов, он означает вино, которое выдерживается в идеальных условиях несколько десятков лет, оно обладает изысканным вкусом. Позже данный термин перекочевал в моду. Для этого стиля характерно использование вещей, которым уже более тридцати лет. Это основа ансамбля. Найти качественную вещицу в хорошем состоянии и не заношенную до дыр – та еще морока. Разумеется, винтаж можно просто сымитировать. На помощь придут потрясающие новые наряды в ретростилях.