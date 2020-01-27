Маникюр 2020: интересные идеи дизайна на короткие ноготки (Фото)

1 В этом году пиком модных тенденций является естественность, поэтому короткий, естественный маникюр обязательно будет в тренде.

2 Особенно важно правильно подобрать стильный и красивый дизайн на маленькие ноготки, который должен выглядеть аккуратно, подчеркнуть естественную красоту женских рук и при этом гармонировать с общим образом, быть мега стильным и модным.

3 Модный и стильный французский маникюр по-прежнему остается самым популярным нейл-артом для коротких ногтей. Такой маникюр всегда выглядит аккуратно и мило.

4 Красивый френч, особенно на коротких ногтях, можно выполнить в классическом стиле, а можно смело экспериментировать с цветами и формой «улыбки». Поистине, интересным и оригинальным получится френч при использовании необычного сочетания глянцевого и матового лака ярких оттенков.

5 Замечательно будет смотреться классический френч на коротких ноготках, когда один или два ногтя будут покрыты однотонным контрастным ярким цветом или украшены оригинальным рисунком. Френч всегда считался самым оптимальным дизайном на короткие ногти.

6 Модный нейл-арт 2020 на короткие ногти предлагает огромное разнообразие геометрических рисунков. Такой стильный маникюр смело и оригинально смотрится на коротких ногтях. Это отличный вариант для современных модниц.

7 Рисунок для создания геометрического нейл-арта может быть разнообразным. Замечательно будут смотреться на коротких ногтях изображения треугольников, квадратов, зигзагов и других геометрических фигур.

8 Чтобы создать стильный и красивый маникюр на коротеньких ноготках с геометрическими рисунками, можно использовать яркие контрастные цвета. Не бойтесь экспериментировать, и вы получите стильный и яркий геометрический маникюр для коротких ноготков.

9 Классический красивый маникюр стильно смотрится на коротких ноготках. В 2020 году такой маникюр займет лидирующие позиции в современном модном нейл-арте.

10 Замечательно будет выглядеть привлекательный лунный маникюр, когда лунку выделить контрастным ярким цветом, а основную часть ногтя покрыть матовым лаком.

11 Для разнообразия современного лунного маникюра на короткие ногти можно использовать различные дополнения в виде страз, бусинок, камней или рисунков. Красиво и притягательно смотрится лунный маникюр, выполненный лаком-металлик или украшенный фольгой.

12 Оригинальный маникюр для коротких ноготков 2020, выполненный в стиле омбре смотрится необычно и притягательно. Плавный переход цветов на ноготках создаст красивый и стильный дизайн. На коротких ногтях такой нейл-арт смотрится ярко и красиво.

13 Для создания такого маникюра можно использовать различные цвета – от спокойных и нежных цветов до ярких и контрастных оттенков. Омбре можно выполнить на всех ноготках, а можно выделить один ноготок. Также градиент можно выполнить в виде плавного перехода цвет от ноготка к ноготку.

14 Привлекательный металлический маникюр для коротких ноготков 2020 – это весьма необычный и эффектный нейл-арт. Такой маникюр обязательно привлечет восторженное внимание окружающих и никого не оставит равнодушным.

15 Но при выборе такого маникюра необходимо помнить, что общий образ и металлический блеск ногтей обязательно должны гармонировать. Металлический маникюр должен красиво дополнять создаваемый лук.

16 Современные цветовые решения для создания абстракции на коротких ноготках не имеет границ. Можно использовать спокойные природные цвета или яркие контрастные и насыщенные оттенки. Узоры в стиле абстракции позволит создать яркий и динамичный маникюр.

17 Модный матовый маникюр – это привлекательный эффект роскоши и благородства. При создании матового маникюра надо помнить, что ногтевая пластина должна быть подготовленной. То есть быть идеальной формы, с ровной и гладкой поверхностью. Цвет для матового маникюра большого значения не имеет.

18 Выбор цветовой гаммы будет зависеть от желания, настроения и создаваемого образа. «Бархатная» поверхность матового маникюра придаст солидности не только ноготкам, но и всему образу. Современные дизайнеры предлагают несколько вариантов создания матового маникюра для коротких ноготков.

19 Например, матовый френч, глянцевый рисунок на матовой поверхности и, наоборот, матовый рисунок на глянце. Так же красиво и притягательно будет смотреться матовый маникюр с использованием фольги, страз и камней.

20 Притягательный маникюр на короткие ноготки с флористическими рисунками – хит 2020 года в ногтевом дизайне. Красивые и яркие изображения цветов, веток и бутонов на ногтях всегда выглядят ярко и привлекательно. С помощью таких рисунков можно создать поистине неповторимый и оригинальный нейл-арт.