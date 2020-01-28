Маникюр 2020: самый красивый дизайн в стиле геометрия (Фото)

1 В 2020 году по-прежнему будет актуален дизайн в стиле минимализма: тонкие полоски, расположенные в хаотичном порядке, рисунок из небольших прямоугольников и квадратов и другие варианты.

2 Для нанесения тонких продольных полосок лучше всего использовать кисть лайнер или “длинный волосок” с очень длинным тонким ворсом. Сильно наживать на кисть при работе не нужно, движения должны быть медленными и плавными.

3 Несмотря на то, что существует большое разнообразие рисунков для ноготков, многие девушки сталкиваются с проблемой выбора. Это не удивительно, ведь порой хочется попробовать что-то новое, интересное или же необычное. В таком случае идеальным решением будет геометрический дизайн.

4 Его можно сделать в минималистическом стиле или же более активным с большим количеством линий и фигур. Все зависит исключительно от вашего желания.

5 Выбирая для себя геометрический дизайн ноготков, стоит изучить основные тенденции, чтобы быть в тренде.

6 В первую очередь отметим, что в 2020 году приветствуется минимализм. То есть тонкие полоски в небольшом количестве на нескольких ноготках – это именно то, что нужно.

7 Не менее актуальным является геометрический дизайн, который предполагает наличие продольной полосы на безымянном пальце. При этом можно использовать техники, за счет которых рисунок будет смотреться совершенно по-разному.

8 К примеру, полоса из страз или из фольги, песка – отличная альтернатива простому нарисованному варианту. Поэтому смело экспериментируйте и пробуйте новые варианты.

9 Что касается оттенков, то в 2018 году не существует особых ограничений. Отлично смотрится геометрический дизайн, в котором в качестве основного цвета используются нюдовые тона. К примеру, бежевый или даже пастельная цветовая гамма. Все они прекрасно сочетаются друг с другом.

10 Настоящим хитом стал геометрический маникюр в черно-белом исполнении.

11 Смотрится он потрясающе красиво, стильно и современно. Также его часто дополняют изображением крупных зеленых листьев и другими рисунками. Это отличная идея, чтобы сделать маникюр не таким строгим и придать ему нотку свежести.

12 Пожалуй, наиболее популярными и востребованными оттенками для создания данного дизайна являются красный, зеленый, белый, черный и синий. Они отлично сочетаются между собой и идеально подходят для любого времени года.

13 При желании можно использовать и более яркие, насыщенные тона. Они также будут уместными в сочетании с геометрическим рисунком.

14 В отличии от других вариантов дизайна, геометрические рисунки прекрасно смотрятся даже на самых коротких ноготках.

15 Причем вовсе неважно, какие именно оттенки в процессе будут использоваться. Но при этом стоит обратить внимание на то, что рисунки не должны быть слишком крупными. В противном случае дизайн будет выглядеть перегруженным или даже нелепым. Главное в этом деле – соблюдать баланс.

16 Также на коротких ноготках прекрасно смотрятся асимметричные рисунки, с помощью которых можно зрительно их увеличить. При желании можно дополнить их простыми фигурами, такими как треугольник или даже квадрат.

17 В свою очередь, нейл-мастера регулярно напоминают о дизайне под названием «негативное пространство», которое имеет много сходств с геометрией. Смотрится такое решение на коротких ноготках не менее привлекательно.

18 Конечно же, существует множество самых разных идей геометрического маникюра. Но все же, мы подготовили подборку самых современных, красивых и свежих идей, среди которых вы совершенно точно найдете свой идеальный вариант.

19 Как правило, геометрический дизайн ассоциируется с различными полосками. Это не удивительно, ведь именно их проще всего нарисовать даже новичку. Но это вовсе не значит, что полоски смотрятся слишком просто. Все зависит только от вашей фантазии. Ведь как правило, для дизайна используется несколько оттенков, благодаря чему он сразу же преображается.