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Четверг, 30.01.2020
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Базовый ювелирный гардероб: 9 важных украшений, которые подходят всем (Фото)

Смотрите фото (10)
Базовый ювелирный гардероб: 9 важных украшений, которые подходят всем (Фото)
03:01 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Каждая женщина знает, что к стильным нарядам нужны еще и красивые украшение, которые бы сделали образ идеальным.

  • 1

    Кулон

    V-образная форма этого украшения способна визуально вытянуть силуэт и украсит зону декольте.

  • 2

    Серьги-гвоздики

    Универсальный вариант, который будет уместен и на вечернем мероприятии и на прогулке с друзьями.

  • 3

    Серьги-капельки

    Элегантный вариант для коктейльных вечеринок. Выбирайте серьги с жемчугом или прозрачными камнями.

  • 4

    Серьги с подвесками

    Стильный и элегантный вариант для вечерних выходов. Обязательная вещь в гардеробе каждой.

  • 5

    Часы

    Не только стильный аксессуар, но и очень практичный.

  • 6

    Короткая тонкая цепочка

    Оптимальной длиной считаются 45-55 см. цепочки.

  • 7

    Длинная тонкая цепочка

    Она удлинит вашу шею и сделает ее изящней. Длина — 100-120 см.

  • 8

    Тонкое кольцо

    Выбирайте кольца с гладким тонким основанием.

  • 9

    Браслет

    Украсьте тонким браслетом любой образ – и вы будете выглядеть сногсшибательно.

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Мода, Стиль, Украшения, Образ, Подвеска, Сережки, Мода 2020, Важные украшения.
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