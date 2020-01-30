Базовый ювелирный гардероб: 9 важных украшений, которые подходят всем (Фото)

1 Кулон V-образная форма этого украшения способна визуально вытянуть силуэт и украсит зону декольте.

2 Серьги-гвоздики Универсальный вариант, который будет уместен и на вечернем мероприятии и на прогулке с друзьями.

3 Серьги-капельки Элегантный вариант для коктейльных вечеринок. Выбирайте серьги с жемчугом или прозрачными камнями.

4 Серьги с подвесками Стильный и элегантный вариант для вечерних выходов. Обязательная вещь в гардеробе каждой.

5 Часы Не только стильный аксессуар, но и очень практичный.

6 Короткая тонкая цепочка Оптимальной длиной считаются 45-55 см. цепочки.

7 Длинная тонкая цепочка Она удлинит вашу шею и сделает ее изящней. Длина — 100-120 см.

8 Тонкое кольцо Выбирайте кольца с гладким тонким основанием.