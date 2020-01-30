Базовый ювелирный гардероб: 9 важных украшений, которые подходят всем (Фото)

Кулон
V-образная форма этого украшения способна визуально вытянуть силуэт и украсит зону декольте.
Серьги-гвоздики
Универсальный вариант, который будет уместен и на вечернем мероприятии и на прогулке с друзьями.
Серьги-капельки
Элегантный вариант для коктейльных вечеринок. Выбирайте серьги с жемчугом или прозрачными камнями.
Серьги с подвесками
Стильный и элегантный вариант для вечерних выходов. Обязательная вещь в гардеробе каждой.
Часы
Не только стильный аксессуар, но и очень практичный.
Короткая тонкая цепочка
Оптимальной длиной считаются 45-55 см. цепочки.
Длинная тонкая цепочка
Она удлинит вашу шею и сделает ее изящней. Длина — 100-120 см.
Тонкое кольцо
Выбирайте кольца с гладким тонким основанием.
Браслет
Украсьте тонким браслетом любой образ – и вы будете выглядеть сногсшибательно.