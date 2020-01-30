Как не одеваться зимой: 6 ошибок, которые раздражают стилистов (Фото)

1 Капроновые колготки Капроновые колготки зимой смотрятся нелепо.Если данный элемент все еще есть в вашем гардеробе, можете смело от него избавляться (исключением является только офисный дресс-код). Летом в них жарко, зимой – холодно. Тогда какой смысл тратить на капронки свои деньги? К тому же, если надевать их в холодное время года, то вы рискуете как минимум простыть, а как максимум получить еще ряд болезней. Не забываем и о том, что тонкие колготки выглядят неуместно в комплекте с шубой и пуховиком. Лучше всего надевать зимой теплые варианты из шерсти, флиса, бархата или фланеле. Во-первых, в них вы не замерзнете, а во-вторых, они выглядят уютнее и красивее. Что касается цвета, то подбирать колготки нужно в тон обуви – тогда ноги не будут визуально делиться на две части, а, наоборот, станут длиннее.

2 Обувь не по погоде Сапоги на шпильке не подходят для холодного времени года.К зимней обуви предъявляется ряд особых требований, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы не навредить здоровью. Выбранный вами экземпляр должен быть изготовлен из практичного материала, быть теплым, не промокать и не скользить. Именно поэтому сразу вычеркнете из списка желанных покупок лаковые сапоги (потрескаются от мороза), замшевые ботфорты (размокнут и станут бесформенными), ботинки из эко-кожи (расслоятся). Также следует забыть об экземплярах на шпильке и высоком каблуке, так как вы не сможете ходить в них по льду – это опасно для здоровья. Самый лучший вариант – обувь из натуральной кожи. Она практичная, долговечная, красивая. Если вы хотите, чтобы она подходила ко всем нарядам, подбирайте модель на небольшом устойчивом каблуке длиной выше колена. Такие сапоги вы сможете сочетать с джинсами, юбками, платьями, классическими брюками и рядом других вещей любого стиля.

3 Неправильное сочетание цветов Перебор с яркими цветами портит образ. Зимние образы зачастую получаются тяжелыми и безвкусными из-за неправильного сочетания цветов и фактур. Яркая куртка, брюки с принтом, сумка с геометрическим рисунком – все это может выглядеть красиво по отдельности, но никак не вместе. Если вы пока не умеете гармонично сочетать различные комбинации, делайте ставку на классические оттенки. Чтобы look не получился слишком простым и скучным, разбавляйте базовые тона яркими цветами (одного-двух будет достаточно). Также не стоит забывать о том, что комплект получается максимально сбалансированным, если оттенок верха немного темнее низа. Отдельного внимание заслуживает вопрос сочетания одного цвета. Монохромные образы не так давно вошли в моду, но уже успели занять лидирующую позицию. Составлять идеальный аутфит следует из нескольких слоев. Однако, чтобы вы не стали похожи на бесформенный чехол, нужно подбирать вещи из разных фактур. Попробуйте объединить плотные ткани с легкими или повседневные с вечерними. Отлично сочетаются кожа и шифон, шерсть и атлас. Поэтому образы с кожаной юбкой и шифоновой блузкой либо атласным платьем и шерстяным свитером будут смотреться очень стильно и актуально. Тем более, что сейчас в тренде использование летних тканей зимой.

4 Большое количество модных вещей Много трендовых вещей в одном аутфите.Надеть все лучшее сразу можно лишь в том случае, если вам через минуту выходить на подиум. А вот в реальной жизни лучше быть сдержаннее и не надевать на себя много трендовых вещей сразу. Гордитесь тем, что в вашем гардеробе большое количество модной одежды, которую предпочитают звезды? Отлично. Однако не забывайте, что такие наряды важно не только уметь покупать, но и носить. Помните, что одежда, в первую очередь, должна сочетаться между собой. А вот присутствие в одном аутфите нескольких вещей разной стилистики моментально испортят образ, так как будут свидетельствовать о его перенасыщенности. Чтобы не допустить досадных ошибок, придерживайтесь золотой середины: берите за основу изделия из базового гардероба (например, джинсы и белую рубашку) и дополняйте их одной-двумя вещами сложного покроя (пиджаком с ярким принтом). Так вы сможете создать действительно сбалансированный и гармоничный образ, не прибегая к каким-либо сложным приемам.

5 Обилие меховых изделий Меховая шапка в комплекте с шубой - это перебор.Несмотря на то, что в последнее время на пике популярности находятся практичные пуховики и теплые дубленки, многие девушки предпочитают ходить в роскошных шубах. Эта верхняя одежда выглядит дорого, элегантно и красиво, однако и ее можно испортить несколькими неверными движениями. Например, если надевать в комплекте с шубой меховую шапку, варежки и сапоги с декором из меха. Вам кажется, что такой аутфит говорит о вашем высоком статусе и хорошем вкусе? На самом деле, все совсем наоборот. Из-за большого количества меха образ выглядит перегруженным, безвкусным, теряет свою изюминку. Помните: Если вы надеваете шубу, именно она должна привлекать всеобщее внимание и выделяться на фоне обуви и аксессуаров. Ваша главная задача – подчеркнуть ее красоту, а не спрятать за обилием других меховых изделий.