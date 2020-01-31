Скачать
Пятница, 31.01.2020
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
Эпидемия в Китае: ВОЗ объявила ЧС международного масштаба
Эпидемия в Китае: ВОЗ объявила ЧС международного масштаба
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
У человечества появился "конкурент": найден природный источник парниковых газов
Найден природный источник парниковых газов

Аксессуары для волос, которые станут трендовыми в этом сезоне

Смотрите фото (7)
Аксессуары для волос, которые станут трендовыми в этом сезоне
02:02 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти 6 стильных аксессуаров помогут вам создать лучшие образы зимы 2020.

  • 1

    Банты

    2019 год ясно дал понять, что банты станут звездной тенденцией нового года. Стелла фон Зенгер, визажист, стилист и модель, уже ввела этот аксессуар в последнюю коллекцию бренда Henriette Von Grunberg. Бархатный бант XXL голубого цвета был украшен элегантной брошкой от Chanel. Но это был не единственный раз, когда Стелла фон Зенгер предпочла собрать волосы вот таким бархатным бантом. Знаменитая визажист не забыла про этот аксессуар, когда делала проект "7 дней/7 образов", а также делилась фотографиями с бархатными бантами в Инстаграме. Можно сказать, что фон Зенгер открыла сезон охоты на этот аксессуар, и мы не можем не радоваться этому, так как он выглядит очень стильно и женственно. Хотя самыми трендовыми будут бархатные модели, мы также увидим и другие версии бантов: шелковые и с принтами. Ходовыми будут нейтральные цвета (черный, белый, бежевый), а также главные трендовые цвета сезона (зеленый и голубой). При помощи таких бантов можно полностью собрать волосы в хвост или пучок. Этот аксессуар замечательно смотрится на длинных волосах, поэтому обязательно приобретите себе бархатный бант трендового цвета.

  • 2

    Обручи из жемчуга

    Еще одна тенденция, которая захватит мир стритстайла – обручи из жемчуга. Если сезон весна-лето 2019 прошел под знаком шелковых обручей XXL (благодаря дому моды Prada), то сезон 2020 отдаст предпочтение обручам с жемчугом. Кроме того, жемчуг остается на гребне популярности уже несколько сезонов. Сначала он был главным элементом сережек, потом стал частью свитеров, перешел на заколки и, наконец, стал главным декором обручей. Нет ничего странного в этом аксессуаре, поэтому оставьте все стереотипы! Главное – сочетать жемчужный обруч с базовыми вещами гардероба: с черными облегающими штанами, простыми туфлями на небольшом каблуке, с пиджаком нейтрального цвета и маленькой сумочкой. Получится простой и элегантный образ, в котором будет не стыдно пройти по улицам Парижа. 

  • 3

    Берет

    Блэр Уолдорф была бы в восторге от возвращения этого стильного аксессуара. В списке тенденций обязательно должен быть аксессуар, который напоминает буржуазную эстетику. Только посмотрите на этот стильный образ парижского стритстайла. Да, он простой, но очень удачный: белые штаны кюлоты, романтическая блузка, белый пиджак, черно-белые сапоги, маленькая сумочка на ремешке и белый берет. Если вы как раз искали идеальный образ во французском стиле, то это именно он.

  • 4

    Заколки

    Жемчужные заколки были главным трендом 2019 года. Все мировые модницы носили их, знаменитые бренды украшали ими волосы моделей на показах, а ваши любимые магазины предлагали множество вариантов по доступным ценам. Однако их время еще не закончилось! В этом году дизайн заколок не ограничится жемчугом. Обратите внимание на заколки с глиттером, стразами, перьями, бисером… Именно эти аксессуары станут вашими главными помощниками при создании будущих праздничных образов.

  • 5

    Вуаль

    Не ожидали? Да, мы просто не можем обойти стороной эту деталь. Вуаль – это сложный аксессуар, но он будет трендом сезона, поэтому пора научиться его носить. Особенно необходимым этот аксессуар будет в образах для свадебных торжеств. Кто сделал этот аксессуар трендом? Мария Грация Кьюри. Итальянская дизайнер ввела две вуали в свою последнюю коллекцию для бренда Dior. Сначала они были замечены в коллекциях для сезона осень-зима 2019/2020, а теперь - в коллекции для сезона осень 2020 (с обручами и беретами). С этого момента началась одержимость вуалями, поэтому они точно должны быть в списке трендовых аксессуаров для волос.

  • 6

    Панама

    Этот головной убор возвращается в список тенденций с новой силой. Если вам нравится этот тренд, то, скорее всего, вы уже успели приобрести его в 2019 году. Если вы все-таки не поддались соблазну, то пора это сделать! Почему? Панамы – это универсальный головной убор, он сочетается со всеми вещами и имеет множество вариаций: с принтом, с широкими полями, с логотипами, из разной ткани… Все зависит от ваших предпочтений. Чтобы быть настоящей модницей этой зимой, вы просто обязаны приобрести стильную панаму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Мода, Стиль, Зима, Аксессуары, Тренд, Мода 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 Железнодорожное сообщение с Крымом: в МИД РФ отреагировали на санкции Запада
05 Владимир Кличко: Я применяю адреналин для собственных нужд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
В МИД РФ слова Зеленского назвали &quot;запредельными&quot;
В МИД РФ слова Зеленского назвали "запредельными"
Вашингтон намерен разместить &quot;Патриоты&quot; на территории Ирака
Вашингтон намерен разместить "Патриоты" на территории Ирака
Xperia 1.1: новинка от Sony с пятью камерами
Xperia 1.1: новинка от Sony с пятью камерами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь