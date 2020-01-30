То, что нужно: топ-5 новых тенденций 2020 года

1 Юбка миди Хорошая новость: юбки миди все еще будут популярны в 2020 году. И это не может не радовать, ведь они всегда выглядят очень элегантно и женственно. Трудно найти аналогию такой универсальной и стильной юбке. В ней вы можете отправиться на работу, посетить концерт и даже пойти на свидание. Незаменимая вещь.

2 Высокие ботинки Такие ботинки с высоким голенищем (выше колен) идеально подходят всем девушкам. Почему? Потому что подчеркивают красоту женских ног и прекрасно сочетаются с любой одеждой. Скорее отправляйтесь на шопинг, чтобы приобрести стильные сапожки.

3 Мешковатые штаны Да, мы будем продолжать носить эти оригинальные штаны. Они широкие в зоне бедер и зауженные у лодыжек. Мешковатые штаны нужно сочетать с простыми свитерами и элегантными пальто. Вариаций множество! Главное – ваша фантазия.

4 Пиджак с поясом В этом сезоне, как и во всех предыдущих, пиджаки будут просто незаменимы в гардеробе каждой модницы. Однако они всегда переживают некоторые трансформации, в зависимости от сезона и его трендов. Сейчас самым идеальным вариантом станут пиджаки с поясом. Таким образом, вы выгодно подчеркнете свою фигуру, стилисты гарантируют.