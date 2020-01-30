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Четверг, 30.01.2020
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То, что нужно: топ-5 новых тенденций 2020 года

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То, что нужно: топ-5 новых тенденций 2020 года
21:20 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти 5 трендов обязательно должны стать частью вашего нового гардероба.

  • 1

    Юбка миди

    Хорошая новость: юбки миди все еще будут популярны в 2020 году. И это не может не радовать, ведь они всегда выглядят очень элегантно и женственно. Трудно найти аналогию такой универсальной и стильной юбке. В ней вы можете отправиться на работу, посетить концерт и даже пойти на свидание. Незаменимая вещь.

  • 2

    Высокие ботинки

    Такие ботинки с высоким голенищем (выше колен) идеально подходят всем девушкам. Почему? Потому что подчеркивают красоту женских ног и прекрасно сочетаются с любой одеждой. Скорее отправляйтесь на шопинг, чтобы приобрести стильные сапожки.

  • 3

    Мешковатые штаны

    Да, мы будем продолжать носить эти оригинальные штаны. Они широкие в зоне бедер и зауженные у лодыжек. Мешковатые штаны нужно сочетать с простыми свитерами и элегантными пальто. Вариаций множество! Главное – ваша фантазия.

  • 4

    Пиджак с поясом

    В этом сезоне, как и во всех предыдущих, пиджаки будут просто незаменимы в гардеробе каждой модницы. Однако они всегда переживают некоторые трансформации, в зависимости от сезона и его трендов. Сейчас самым идеальным вариантом станут пиджаки с поясом. Таким образом, вы выгодно подчеркнете свою фигуру, стилисты гарантируют.

  • 5

    Розовый цвет

    Главные мировые модницы уже давно знают, что этот год пройдет под знаком розового цвета. И чем его больше – тем лучше. В моде будут даже монохромные образы розового цвета.

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Мода, Стиль, Тренд, Тенденции, Мода 2020.
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