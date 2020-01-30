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Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть

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Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
21:35 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не забудьте попрощаться с устаревшими тенденциями в этом году.

  • 1

    Монохромный желтый образ

    Спокойно, не обязательно одеваться в желтый цвет с ног до головы. Время таких нарядов уже прошло. Если вы не хотите выглядеть так ярко, то сочетайте желтый с другими трендовыми цветами 2020 года. Как вам сочетание желтой юбки миди и белой рубашки? Это идеальный вариант для выхода на работу. Ну а для ежедневного образа выберите сочетание джинсов и желтой блузы.

  • 2

    Облегающие ботинки

    Забудьте об этой обуви. Ведь помимо высоких ботинок выше колен будут популярны ботинки в ковбойском стиле и военные сапоги (самые удобные из всех). Так что поставьте облегающие ботинки подальше в шкаф, ведь мы не гарантируем, что они снова не вернутся в моду.

  • 3

    Велосипедные лосины

    Несмотря на их долгую популярность, весь мир моды и красоты поскорее хотел избавиться от этой вещи. Наконец, это время пришло. В 2020 году их популярность сойдет на "нет", поэтому смелее избавляйтесь от них.

  • 4

    Открытый пиджак оверсайз

    Если вы успели приобрести пиджак оверсайз, не беспокойтесь. Вы всегда сможете его носить, но с небольшой поправкой: в сочетании со стильным поясом. Обязательно подчеркните свою фигуру.

  • 5

    Белые колготы

    Белые колготы заняли важное место в списке тенденций 2019 года, но их время уже прошло. Сохраните их для следующих сезонов, возможно, их популярность вернется с новой силой.

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Мода, Стиль, Тренд, Тенденции, Мода 2020.
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