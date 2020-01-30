Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть

1 Монохромный желтый образ Спокойно, не обязательно одеваться в желтый цвет с ног до головы. Время таких нарядов уже прошло. Если вы не хотите выглядеть так ярко, то сочетайте желтый с другими трендовыми цветами 2020 года. Как вам сочетание желтой юбки миди и белой рубашки? Это идеальный вариант для выхода на работу. Ну а для ежедневного образа выберите сочетание джинсов и желтой блузы.

2 Облегающие ботинки Забудьте об этой обуви. Ведь помимо высоких ботинок выше колен будут популярны ботинки в ковбойском стиле и военные сапоги (самые удобные из всех). Так что поставьте облегающие ботинки подальше в шкаф, ведь мы не гарантируем, что они снова не вернутся в моду.

3 Велосипедные лосины Несмотря на их долгую популярность, весь мир моды и красоты поскорее хотел избавиться от этой вещи. Наконец, это время пришло. В 2020 году их популярность сойдет на "нет", поэтому смелее избавляйтесь от них.

4 Открытый пиджак оверсайз Если вы успели приобрести пиджак оверсайз, не беспокойтесь. Вы всегда сможете его носить, но с небольшой поправкой: в сочетании со стильным поясом. Обязательно подчеркните свою фигуру.