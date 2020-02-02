Fashion: свежие бьюти-тренды, которые помогут кардинально изменить имидж (Фото)

1 В 2020-м стилисты подготовили целый список фешн-рекомендаций, на который точно стоит обратить внимание всем, кто захочет блистать и вызывать зависть окружающих. Акцент на уголки Акцент на внутренние уголки глаз. В 2020 стилисты рекомендует делать акцент на внутренних уголках глаз. Причем акцент этот должен быть заметным и выполненным одним из неоновых оттенков. Такой прием можно применять не только в вечернем, но и в повседневном макияже. Неоновые оттенки желтого, оранжевого, розового или голубого заставят ваш взгляд, в прямом смысле этого слова, светиться, да так, что окружающие не смогут этого не заметить.

2 Цветные стрелки Стрелки ярких цветов. В этом году стилисты и визажисты рекомендуют сделать основной упор на глаза, выделив их по максимуму. Именно для этого в моду вновь возвращаются цветные стрелки. Рисовать их лучше всего неоновым карандашом или жидкой подводкой поверх белой базы. Выбор цвета остается за вами: синий, зеленый, розовый, оранжевый, желтый - вариантов масса. А вот, что касается остального макияжа, редакция рекомендует ограничиться минимализмом, а губы вообще оставить нетронутыми.

3 Нескучный маникюр Веселый маникюр. Новый год объявляется годом безумия, ну, в разумных пределах. И речь идет не обо всех сферах, а конкретно о маникюре. Стилисты и топ-мастера советуют не сдерживать себя и дать волю фантазии. Разноцветные ногти, асимметрия, игривые надписи - дело ваше. Если до этого вашим пределом был классический френч, пусть в этом году он будет разноцветным, блестящим, лунным или геометрическим.

4 Калейдоскоп Калейдоскоп на веках. Геометрические линии и темные тона сбавили свои позиции. В этом году на смену "тяжелому" драматичному взгляду, пришел легкий и открытый. По информации, добиться такого эффекта помогут светлые оттенки и размытые акварельные штрихи. В отличии от темных теней и стрелок, которые имеют свойство уменьшать глаза, такой макияж наоборот делает взгляд более распахнутым.

5 Красная помада Красная матовая помада. Если вы все же хотите акцентировать внимание на губах, выбирайте какой-то из оттенков красного. Да, эта классика и она по-прежнему актуальна. Единственное правило - помада должна иметь матовый финиш. Ну, а что касается остального - пусть лицо выглядит максимально естественно.

6 "Зацелованные" губы Эффект "зацелованных" губ. Эффект "зацелованных" губ - тенденция не новая, но уже полюбившаяся многим модницам. Самая простая техника выполнения такого макияжа заключается в нанесении цветного блеска на серединку губ и распределении его с помощью пальцев. Таким образом можно достичь эффекта влажных, объемных и чувственных губ.

7 Стрелка на подвижном веке Оригинальные стрелки. Хотите сделать взгляд более открытым и визуально приподнять веко - рисуйте стрелки в его складочке. Вообще, необычные стрелки в этом году, как никогда актуальны так, что можете смело экспериментировать с цветами и формами. Для повседневного дневного макияжа подойдет серый и коричневый цвета, а для вечернего смело выбирайте яркий карандаш или блестки.

8 Блестки Крупные блестки. Желание блистать и блестеть, аки звезда, в 2020 году приобрело новую форму. На смену влажному блеску пришел матовый финиш. Но блеск никуда не исчез, а приобрел иные, более крупные масштабы. В этом году модно буквально засыпать свое лицо крупными блестками. Их можно наносить на глаза, брови и скулы. Стоит отметить, что такой прием выглядит очень эффектно и стильно в вечернем и праздничном макияже.