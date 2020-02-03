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Маникюр 2020: изящный белоснежный нейл-арт (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: изящный белоснежный нейл-арт (Фото)
11:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Делаем строгий, но стильный белый маникюр для рабочих будней и веселых праздников.

  • 1

    Белый маникюр манит своим изящным дизайном.

  • 2

    Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика, а красивые ногти с пышным узором придадут вам элегантности и женственности.

  • 3

    Белый маникюр красивый и манящий.

  • 4

    На такие ногти невозможно не обратить внимание, ведь он нереально красивый и в тоже время ненавязчивый.

  • 5

    Мастера маникюра за время работы с этой темой придумали различные дизайны, поэтому у вас не будет труда с поиском подходящего варианта.

  • 6

    Красивый белый маникюр – это показатель вкуса и ухоженности девушки.

  • 7

    Раньше достаточно было покрыть ногти простым белым лаком и вы лучшая. Сегодня же это настоящее искусство.

  • 8

    Оригинальные идеи, неповторимый дизайн ногтей 2019-2020 года позволяют девушкам выделяться из столпы и создавать свой собственный стиль.

  • 9

    На первый взгляд, простой и лаконичный, белый цвет – не такой уж и однозначный.

  • 10

    Мало того, что каждая религия его интерпретирует по-своему, так еще и каждый из нас в силу своей природы наделил этот цвет собственным значением.

  • 11

    Для одних цвет "белого света" — это радость и свобода, для других – пустота, для третьих – чистота…

  • 12

    Но в нейл-дизайне белый цвет – удачная основа для роскошного, яркого, жизнеутверждающего маникюра.

  • 13

    При этом, если учесть тот факт, что у нашего порога с ноги на ногу, переминаясь, стоит белокурая старушка зима с чемоданами, наполненным снегами и метелями, то белый маникюр как никогда актуален.

  • 14

    Отметим, что в сезоне осень-зима 2019-2020 нежный белый маникюр – это ни в коем случае не скучные белые ногти.

  • 15

    Модный белый маникюр – романтичны, кокетливый и игривый: белые ноготки гармонично сочетаются с яркими ногтями, очень часто его уравновешивает контрастный черный лак и украшает фольга, глиттер и яркие рисунки.

  • 16

    Самые смелые идеи нейл-арта на белых ногтях станут маленьких произведением искусства.

  • 17

    Создавайте трогательный лунный маникюр, или сдержанный французский маникюр.

  • 18

    Можете украсить белые ногти глиттером, написать то, что хотите сказать миру сегодня и чтобы вас точно услышали, - и вы не прогадаете, ведь это сейчас модно.

  • 19

    Станьте на миг художником, пускай белые ноготки будут вашими холстами – и рисуйте то, что идет изнутри – цветы, абстракцию, звезды или обычные точечки.

  • 20

    Позвольте себе свободу хотя бы на ногтях!

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