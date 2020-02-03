Маникюр 2020: изящный белоснежный нейл-арт (Фото)

1 Белый маникюр манит своим изящным дизайном.

2 Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика, а красивые ногти с пышным узором придадут вам элегантности и женственности.

3 Белый маникюр красивый и манящий.

4 На такие ногти невозможно не обратить внимание, ведь он нереально красивый и в тоже время ненавязчивый.

5 Мастера маникюра за время работы с этой темой придумали различные дизайны, поэтому у вас не будет труда с поиском подходящего варианта.

6 Красивый белый маникюр – это показатель вкуса и ухоженности девушки.

7 Раньше достаточно было покрыть ногти простым белым лаком и вы лучшая. Сегодня же это настоящее искусство.

8 Оригинальные идеи, неповторимый дизайн ногтей 2019-2020 года позволяют девушкам выделяться из столпы и создавать свой собственный стиль.

9 На первый взгляд, простой и лаконичный, белый цвет – не такой уж и однозначный.

10 Мало того, что каждая религия его интерпретирует по-своему, так еще и каждый из нас в силу своей природы наделил этот цвет собственным значением.

11 Для одних цвет "белого света" — это радость и свобода, для других – пустота, для третьих – чистота…

12 Но в нейл-дизайне белый цвет – удачная основа для роскошного, яркого, жизнеутверждающего маникюра.

13 При этом, если учесть тот факт, что у нашего порога с ноги на ногу, переминаясь, стоит белокурая старушка зима с чемоданами, наполненным снегами и метелями, то белый маникюр как никогда актуален.

14 Отметим, что в сезоне осень-зима 2019-2020 нежный белый маникюр – это ни в коем случае не скучные белые ногти.

15 Модный белый маникюр – романтичны, кокетливый и игривый: белые ноготки гармонично сочетаются с яркими ногтями, очень часто его уравновешивает контрастный черный лак и украшает фольга, глиттер и яркие рисунки.

16 Самые смелые идеи нейл-арта на белых ногтях станут маленьких произведением искусства.

17 Создавайте трогательный лунный маникюр, или сдержанный французский маникюр.

18 Можете украсить белые ногти глиттером, написать то, что хотите сказать миру сегодня и чтобы вас точно услышали, - и вы не прогадаете, ведь это сейчас модно.

19 Станьте на миг художником, пускай белые ноготки будут вашими холстами – и рисуйте то, что идет изнутри – цветы, абстракцию, звезды или обычные точечки.