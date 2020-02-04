Свадебные прически 2020: красивые укладки для зимнего бракосочетания (Фото)

1 Легкие волны Легкие романтические волны – это всегда хорошая идея. Как сделать их? Разделите волосы на несколько прядей. Чтобы сделать волны, вам понадобится выравниватель. Итак, поставьте выравниватель вертикально и закрутите каждую прядь от середины длины до кончиков. Должны получиться очень аккуратные и легкие волны. Красивая, нежная, стильная прическа готова.

2 Низкий хвост Низкий хвост всегда считался элегантной и утонченной прической. Она может выглядеть очень строго, но, чтобы избавиться от этого эффекта, поиграйте с объемом. Перед тем, как завязывать хвост, нанесите на волосы спрей для объема и сделайте небольшой начес на макушке.

3 Небрежный хвост Чтобы придать свадебному образу романтичности, подойдет небрежный хвост. Несколько прядей, как будто выбившихся из прически, и все готово!

4 Аксессуары для волос Аксессуары для волос – незаменимая деталь в этом сезоне. Это самый простой и эффективный способ создать стильную прическу всего за несколько секунд. Банданы, обручи, платки, заколки... Огромный выбор аксессуаров позволит создать самые разнообразные стили!

5 Высокий пучок Высокий пучок не только выгодно подчеркивает черты лица, но и совсем не требует никаких усилий. Красивый завиток на макушке – это все, что вам нужно.

6 Низкий затянутый пучок Более элегантный, чем высокий пучок. Чтобы получилась такая же прическа, как на фото, очень важно, чтобы пучок был затянутым. Ни один волосок не должен выбиваться из прически. Кстати, это идеальный вариант для похода на работу.

7 Низкая косичка Косички никогда не выходят из моды и придают романтичности любому образу. Вдохновитесь прической, что на фото, и попробуйте сделать то же самое. Вам кажется, что это немного детский вариант? Тогда посмотрите на 7 детских причесок, которые стали трендами сезона. Вы убедитесь, какие это стильные и современные прически.

8 Низкий объемный пучок Перед тем, как делать пучок, нанесите спрей для объема. Такая прическа идеально подойдет для свадебного образа в стиле бохо. Удобно, практично и стильно.

9 Очень ровные волосы Прямые волосы никогда не выходят из моды! Именно поэтому многие девушки пользуются услугами стилиста, чтобы сделать свои волосы идеально ровными на длительный период. Такая прическа выглядит очень сексуально и подходит для любого мероприятия. Но не забывайте, что в этом году лидерское место занимают прически с кудрявыми волосами.